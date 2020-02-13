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Более 25 уголовных дел расследуется в связи беспорядками в Кордайском районе - Генпрокуратура

12.02.2020, 15:51 5698
Более 25 уголовных дел расследуется в связи беспорядками в Кордайском районе - Генпрокуратура
Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - По событиям в Кордайском районе Жамбылской области в настоящее время проводятся более 25 досудебных расследований, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Это уголовные дела по массовым беспорядкам и призывам к ним, убийствам, хулиганствам, применению насилия, а также посягательствам на жизнь сотрудников полиции. По ним созданы межведомственные и ведомственные следственные группы из числа следователей Комитета национальной безопасности, Антикоррупционной службы, Министерства внутренних дел и Службы экономических расследований. Их возглавляют специальные прокуроры Генеральной прокуратуры, а также опытные следователи МВД и КНБ. Проводятся необходимые следственные действия, в том числе осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы", - говорится в сообщении.



Напомним, 7 февраля в Кордайском районе Жамбылской области произошли массовые беспорядки. По предварительным данным, в результате хулиганских действий, сопряженных поджогами, было повреждено более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. В ходе происшествия несколько десятков участников получили телесные повреждения и огнестрельные ранения. 10 человек от полученных травм скончались
 

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