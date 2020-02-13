В Генпрокуратуре РК призывают граждан не распространять ложные сведения и не поддаваться на провокации

Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Генеральной прокуратуре РК призывают граждан не распространять ложные сведения и не поддаваться на провокации, передает Kazakhstan Today.

7 февраля 2020 года в Кордайском районе Жамбылской области произошла массовая драка , повлекшая тяжкие последствия. На сегодня расследуется ряд уголовных дел, в ходе которых будут обеспечены меры по установлению всех виновных лиц и привлечению их к установленной законом ответственности. Между тем отдельные лица, искажая произошедшие события, умышленно распространяют заведомо ложную информацию с призывами к противоправным действиям на национальной почве. В социальных сетях и мессенджерах систематически фиксируются новые факты размещения видео- и аудиоматериалов, в том числе не связанных с событиями в Кордайском районе, угрожающих межнациональной стабильности в регионе и стране", - сказал заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Булат Дембаев.

По его словам, правоохранительными органами установлены личности авторов подобных провокационных публикаций, они привлекаются к уголовной ответственности.

В городе Алматы двое граждан, 1990 и 1987 годов рождения, в социальной сети "Facebook" призвали к межнациональной вражде и совершению насилия. 9 февраля 2020 года житель города Тараз, 1983 года рождения, посредством мессенджера "WhatsApp" распространил аналогичный призыв. В отношении них начато досудебное расследование по части 3 статьи 272 (призывы к насилию над гражданами) Уголовного кодекса", - проинформировал заместитель генерального прокурора.

В связи с этим Дембаев обратился к гражданам с просьбой не распространять ложные сведения и не поддаваться на провокации.

"Статья 39 Конституции Республики Казахстан запрещает любые действия, способные нарушить межнациональное согласие. Нарушение данного требования влечет уголовную ответственность за умышленные действия по возбуждению национальной вражды и розни (статья 174 УК), призывы к массовым беспорядкам либо насилию над гражданами (статья 272 УК) и распространение заведомо ложной информации (статья 274 УК). В этой связи призываю граждан не распространять сведения, не соответствующие действительности, и не поддаваться на провокации", - отметил он, добавив, что достоверная информация о ходе и результатах следствия по событиям в Кордайском районе Жамбылской области размещается в средствах массовой информации и на официальных интернет-ресурсах органов внутренних дел и прокуратуры, доводится до общественности на брифингах.

Правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения и принимать предусмотренные законом меры по их недопущению", - подчеркнул заместитель генерального прокурора.

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