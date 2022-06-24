В Генпрокуратуре РК заявили о намерении выявлять олигопольную концентрацию экономических ресурсов

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Генпрокурор акцентировал внимание членов МВК на задачах, поставленных президентом. Это выработка и реализация системных мер по возврату в страну незаконно выведенных финансовых средств, а также выявление монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов.
Их реализация должна иметь мультипликативный эффект на оздоровлении отечественной экономики, справедливом распределении доходов и росте уровня жизни граждан", - отметили в Генпрокуратуре.
При обсуждении комплекса мер в числе первостепенных признаны предотвращение незаконного вывода капитала из страны и исключение условий для незаконного обогащения узкого круга лиц, сконцентрировавших в руках ресурсы, добытые противоправным путем.
Также рассмотрено предложение о возможности возврата активов государству субъектами олигополии с учетом международного опыта.
При этом Асылов отметил, что работа комиссии не должна повлечь негативных последствий для добросовестных предпринимателей.
Все решения будут приниматься выверенно и только после тщательной проработки" - подчеркнул он.
По итогам заседания определены приоритетные направления работы комиссии.
МВК создана указом президента от 5 июня. В ее состав входят первые руководители правоохранительных, специальных и ряда центральных исполнительных органов, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и ФНБ "Самрук-Казына".