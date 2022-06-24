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В Генпрокуратуре РК заявили о намерении выявлять олигопольную концентрацию экономических ресурсов

23.06.2022, 10:34 13936
В Генпрокуратуре РК заявили о намерении выявлять олигопольную концентрацию экономических ресурсов
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов озвучил ключевые задачи межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Генпрокурор акцентировал внимание членов МВК на задачах, поставленных президентом. Это выработка и реализация системных мер по возврату в страну незаконно выведенных финансовых средств, а также выявление монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов.
 

Их реализация должна иметь мультипликативный эффект на оздоровлении отечественной экономики, справедливом распределении доходов и росте уровня жизни граждан", - отметили в Генпрокуратуре.

 
При обсуждении комплекса мер в числе первостепенных признаны предотвращение незаконного вывода капитала из страны и исключение условий для незаконного обогащения узкого круга лиц, сконцентрировавших в руках ресурсы, добытые противоправным путем.
 
Также рассмотрено предложение о возможности возврата активов государству субъектами олигополии с учетом международного опыта.
 
При этом Асылов отметил, что работа комиссии не должна повлечь негативных последствий для добросовестных предпринимателей.
 

Все решения будут приниматься выверенно и только после тщательной проработки" - подчеркнул он.

 
По итогам заседания определены приоритетные направления работы комиссии.
 
МВК создана указом президента от 5 июня. В ее состав входят первые руководители правоохранительных, специальных и ряда центральных исполнительных органов, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и ФНБ "Самрук-Казына".
 

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Министры обороны РК и РФ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

23.06.2022, 21:27 6421
Фото: МО РК
МОСКВА. 23 ИЮНЯ - В рамках заседания совета министров обороны государств - участников СНГ глава оборонного ведомства Казахстана генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился со своим российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи были обсуждены аспекты текущего состояния двустороннего сотрудничества Казахстана и России в военной области, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Состоялся обстоятельный диалог по вопросам подготовки кадров, проведению совместных мероприятий боевой подготовки, военно-технического сотрудничества. Стороны обменялись мнением в отношении вызовов и угроз в Центрально-Азиатском регионе.
 

Токаев: профессиональных провокаторов нужно выводить на чистую воду

23.06.2022, 20:51 7286
Токаев: профессиональных провокаторов нужно выводить на чистую воду
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе торжественного собрания, посвященного 30-летию образования казахстанской полиции, высказался о попытках дестабилизировать обстановку в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам главы государства, сейчас активисты заявляют о желании создавать политические партии и движения, высказывают различные мнения и точки зрения по актуальным вопросам внутренней и внешней политики, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Это в значительной мере закономерный процесс, отражающий зрелость гражданского общества. Тем не менее крайне важно, чтобы все действия гражданских активистов, в том числе протестные акции, строго соотносились с действующим законодательством и здравым смыслом", - подчеркнул глава государства. 

 
Президент подчеркнул, что те, кто считают, что вправе нарушать закон, совершать противоправные действия, в том числе направленные против человеческого достоинства полицейских, их профессиональной чести, будут привлекаться к ответственности согласно законодательству. 
 

Профессиональных провокаторов, действующих против национальных интересов Казахстана, в интересах противников нашего государства, нужно выводить на чистую воду", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Он напомнил, что чуждые Казахстану идеологии вызывают опасность в обществе. 
 

В социальных сетях появилось много разных групп, призывающих к попиранию норм и устоев закона. Для пресечения их деятельности необходимо проведение совместных мер с компетентными органами, а также тесное взаимодействие с неправительственными организациями", - отметил глава государства.

 

Партия AMANAT проконтролирует выплату отпускных учителям школ

23.06.2022, 20:45 7736
Партия AMANAT проконтролирует выплату отпускных учителям школ
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Вопрос задолженности перед учителями школ по отпускным и пособиям был рассмотрен сегодня на внеочередном заседании Республиканского общественного совета по вопросам образования и здравоохранения при партии AMANAT, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как отметил секретарь партии Жигер Калиев, данная ситуация нивелирует все усилия государства, направленные на поддержку педагогов, сообщает пресс-служба партии.
 

В адрес депутатов фракции AMANAT в мажилисе и в общественные приемные партии в регионах поступали многочисленные обращения от школьных учителей по фактам неполных и несвоевременных выплат отпускных и пособий. Более 30% членов партии - представители сферы образования. Поэтому сегодня мы пригласили на партийную площадку представителей заинтересованных министерств и по видео-конференц-связи подключили все регионы", - отметил Жигер Калиев. 

 
В свою очередь заместитель председатель совета, депутат мажилиса от партии AMANAT Жулдыз Сулейменова подчеркнула, что развитие сферы образования является одним из основных приоритетов партии.
 

Нынешний, постпандемийный учебный год был очень сложным, и подобное отношение к учителям неприемлемо. В Совет должна быть предоставлена информация о том, в каких конкретно школах какие педагоги не получили выплаты, а до 30 июня текущего года все задолженности должны быть погашены", - сказала Жулдыз Сулейменова.

 
По словам вице-министра просвещения РК Гани Бейсембаева, проблема возникала из-за неправильного планирования бюджета местными исполнительными органами. 
 

На сегодняшний день регионы проинформировали, что выплата осуществлена уже на 92,5%. В ближайшее время все учителя получат положенные средства", - заверил вице-министр.

 
Однако представители местных исполнительных органов подчеркнули, что выплаты производятся за счет внутренних перераспределений средств и в конце года большинство столкнется с дефицитом бюджета. 
 
Депутат мажилиса, член фракции AMANAT Юлия Кучинская считает, что необходимо смотреть в корень проблемы и решать ее системно.
 

Сегодня регионы в очередной раз заставили найти эти деньги, чтобы оперативно эту дыру залатать. Но давайте спрашивать у регионов, откуда они эти деньги взяли, будет какая-то экономия местного бюджета? Завтра опять у нас местные исполнительные органы будут виноваты, и все эти механизмы приведут просто клубочком от одной проблемы к другой. Я понимаю, что в этой ситуации Министерство просвещения хочет быть хорошим, но говорить о том, что это недоработали местные исполнительные органы, по крайней мере некорректно. Допущенные просчеты и нежелание признать проблему министерством привели к хроническому дефициту бюджетных средств", - добавила народный избранник.

 
Ранее депутат мажилиса в ходе заседания палаты сообщила, что долги государства по отпускным и выплатам на оздоровление для казахстанских учителей составили около 30 млрд тенге. 
 

Минэкологии разрабатывает новый Водный кодекс

23.06.2022, 19:52 8506
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - В соответствии с поручением президента РК по итогам расширенного заседания правительства от 8 февраля 2022 года Министерство экологии, геологии и природных ресурсов ведет разработку нового Водного кодекса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно статье 82 Предпринимательского кодекса и пункту 8 правил проведения и использования анализа регуляторного воздействия регуляторных инструментов и (или) требований, утвержденных приказом министра национальной экономики РК от 30 ноября 2015 года № 748, министерством разработана аналитическая форма анализа регуляторного воздействия по введению надзора в области охраны и использования водного фонда", - сообщает пресс-служба Минэкологии.

 
В соответствии с пунктом 20 правил Министерство экологии извещает, что аналитическая форма 11 июля 2022 года будет размещена на портале "Открытые НПА" для проведения общественных обсуждений.
 
17 июня в ходе парламентских слушаний в мажилисе участники обсудили проблемы растущего дефицита воды. В своем выступлении министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Беркешев отметил, что с каждым годом из-за растущего дефицита воды обеспечение потребностей населения в воде и удовлетворение нужд отраслей экономики становится все более сложной задачей.
 

В новой области Жетысу планируется развивать туристскую отрасль - Исабаев

23.06.2022, 18:44 10146
В новой области Жетысу планируется развивать туристскую отрасль - Исабаев
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Аким области Жетысу Бейбит Исабаев проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о перспективах развития региона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, особое внимание будет уделено сельскохозяйственной отрасли и перерабатывающему сектору. Наряду с этим планируется реализация 24 проектов в сфере обрабатывающей промышленности, добыче и переработке минерального сырья на общую сумму 730,3 млрд тенге с созданием 3440 рабочих мест.
 
Аким также отметил, что для развития экономики региона большой потенциал имеет туристская отрасль. На сегодняшний день ведется работа по расширению инфраструктуры побережья озера Алаколь, а также по строительству дороги к озеру Балхаш.
 
На встрече президент указал на важность повышения благосостояния жителей области и обратил внимание акима на необходимость решения ряда актуальных проблем. В их число входят реконструкция ирригационных систем для увеличения орошаемых площадей, увеличение объема строительства доступного жилья, ремонт дорог, газификация населенных пунктов региона, развитие промышленности, малого и среднего бизнеса, решение проблемы дефицита педагогических и медицинских кадров в области.
 
Глава государства поручил Бейбиту Исабаеву принять эффективные меры по решению насущных проблем граждан и дальнейшему социально-экономическому развитию региона Жетысу.
 

Назначен глава Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК

23.06.2022, 17:55 11076
Назначен глава Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Приказом министра информации и общественного развития РК Кайрат Баймульдинов назначен на должность председателя Комитета по делам молодежи и семьи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Кайрат Баймульдинов родился в 1983 году в Карагандинской области. 
 
Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова, Карагандинский институт актуального образования "Болашак".
 
Трудовую деятельность начал в 2004 журналистом региональной газеты.
 
В 2004-2005 годах работал учителем средней школы № 23 города Караганды.
 
В 2005 году работал главным специалистом отдела внутренней политики Караганды.
 
С 2005 по 2007 годы - ведущий специалист департамента внутренней политики Карагандинской области.
 
С 2007 по 2008 годы - ведущий, главный специалист, эксперт в структуре Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
 
В 2008-2012 годах - главный эксперт, главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра РК.
 
В 2012-2013 годах - главный консультант Службы центральных коммуникаций канцелярии премьер-министра РК.
 
В 2013-2014 годах - главный консультант информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра РК.
 
В 2014-2015 годах - заведующий сектором медиапланирования и связей с общественностью информационно-аналитического центра канцелярии премьер-министра РК.
 
В 2017-2018 годах - руководитель управления анализа и планирования Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества РК.
 
С 2018-2020 годы занимал руководящие должности в структуре Министерства информации и общественного развития РК.
 
С августа 2020 года занимал должность заместителя председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК.
 

Аким Жезказгана ушел в отставку

23.06.2022, 15:46 13411
Аким Жезказгана ушел в отставку
Фото: Instagram/akimatzhez
ЖЕЗКАЗГАН. 23 ИЮНЯ - Аким Жезказгана Кайрат Абсаттаров подал в отставку в связи с переходом на другую работу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В должности главы города Абсаттаров проработал с 14 августа 2020 года. 
 
На церемонии проводов аким Улытауской области Берик Абдигалиулы и его коллеги выразили благодарность экс-руководителю Жезказгана, сообщается в Instagram-паблике акимата.

Абсаттаров выразил надежду, что теперь, когда Жезказган стал центром новой области, у него появятся новые возможности. 

Кто станет новым акимом города, пока неизвестно.
 
Ранее о намерении покинуть пост заявил аким Петропавловска Булат Жумабеков.
 

Повысить с 1 октября зарплату следователям и оперативникам пообещал Токаев

23.06.2022, 15:29 14136
Фото: telegram/БОРТ№1
НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Оплата труда сотрудников оперативно-следственных служб будет увеличена с 1 октября этого года, сообщил сегодня на торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Акимы наделены правом устанавливать 30% надбавки службам, содержащимся за счет местных бюджетов. Кроме того, по моему распоряжению с 1 октября этого года будет увеличена оплата труда сотрудников оперативно-следственных служб. Мы продолжим принимать комплексные меры по повышению правовой и социальной защищенности полицейских", - сказал глава государства.

 
Он подчеркнул, что работа полицейских - опасная профессия, зачастую сопряженная с риском для жизни и здоровья. За годы независимости при исполнении служебного долга погибли 815 сотрудников, более четырех с половиной тысяч получили ранения. 
 

Важно, чтобы работа в правоохранительных органах была привлекательной и престижной для молодежи, пользовалась признанием и уважением в обществе", - заметил президент. 

 
Вместе с тем, по его словам, в последнее время участились жалобы на злоупотребления полномочиями со стороны правоохранительных органов. Так, в мае на встрече с представителями отечественного бизнеса многие из них высказались об излишней жесткости в отношении предпринимателей.
 
Глава государства также указал на наличие большого количества негативных отзывов в адрес службы экономических расследований в регионах. Сотрудники МВД тоже замечены в противоправных действиях. В ряде случаев речь идет о коррупционных действиях.
 

Это сильно портит репутацию всей правоохранительной системы. Агентству финансового мониторинга следует направить усилия на факты мошенничества, строительства финансовых пирамид, незаконного вывода капитала и ресурсов за рубеж. АФМ должен стать основным государственным органом по борьбе с теневой экономикой. Нам нужно сформировать высокую правовую культуру в обществе и стойкий иммунитет к любым проявлениям коррупции и беззакония", - считает Токаев.

 
В числе приоритетных задач государства он также назвал защиту женщин и детей от насилия.
 

В МВД восстановлен штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия. По моему поручению в этом году созданы центры оказания комплексной помощи женщинам и детям. В настоящее время центры работают в пилотном режиме. Здесь оказывается психологическая, правовая и медицинская помощь пострадавшим от насилия, а также проводятся соответствующие экспертизы. Работа этих центров эффективна. Поэтому необходимо создавать их по всей стране с максимальным охватом нуждающихся в помощи. Поручаю это правительству и акимам", - отметил Токаев.


 

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