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В городах станет больше сирен - МЧС РК

02.03.2022, 19:18 24526
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - В МЧС подвели итоги республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации ведомства, для привлечения внимания населения были запущены электросирены и сиренно-речевыех устройства в количестве 3 130 единиц, одновременно осуществлялся перехват каналов телерадиовещания и размещение информации на ведомственных интернет-ресурсах и в мобильном приложении "Дармен".
 

Учитывая расширение городских застроек, в настоящее время звуковое оповещение не всегда охватывает 100% жилые массивы, в связи с чем совместно с местными исполнительными органами проводится планомерная работа по установке новых сиренно-речевых устройств и модернизации системы оповещения", - сообщили в пресс-службе МЧС.

 
Напомним, в рамках Всемирного дня гражданской обороны 1 марта с 9.00 по 12.00 была проведена республиканская проверка системы оповещения гражданской защиты. 
 

новости по теме

Токаев назначил Асылова генпрокурором РК

03.03.2022, 10:12 3896
Токаев назначил Асылова генпрокурором РК
Фото: Генеральная прокуратура РК
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Берика Асылова генеральным прокурором РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Назначить Асылова Берика Ногайулы генеральным прокурором Республики Казахстан", - говорится в указе президента, размещенном на сайте Акорды. 


Распоряжением главы государства он освобожден от должности первого заместителя генпрокурора.

Берик Асылов сменил на этой должности Гизата Нурдаулетова
 

Сенат одобрил кандидатуру Берика Асылова на пост генпрокурора Казахстана

03.03.2022, 10:05 4001
Сенат одобрил кандидатуру Берика Асылова на пост генпрокурора Казахстана
Фото: Генеральная прокуратура РК
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Депутаты сената одобрили кандидатуру Берика Асылова на пост генерального прокурора Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сенаторы проголосовали за кандидатуру Асылова на пост генпрокурора РК. Ранее он занимал должность первого заместителя генерального прокурора РК. 

Напомним, 25 февраля Гизат Нурдаулетов был освобожден от должности генпрокурора РК.
 

Токаев в разговоре с Зеленским заявил о важности достижения договоренности на переговорах с Россией

03.03.2022, 00:07 13611
Токаев в разговоре с Зеленским заявил о важности достижения договоренности на переговорах с Россией
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о важности достижения договоренности на переговорах с Россией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Владимиром Зеленским. Собеседники обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба Акорды. 
 

Касым-Жомарт Токаев заявил о важности достижения договоренности на переговорах с целью остановки и дальнейшего прекращения боевых действий в Украине", - говорится в сообщении.

 
Кроме того, главы государств договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере.
 
В среду, 2 марта, Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины и отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров. 
 
Президент России Владимир Путин 24 февраля в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. 
 

Токаев провел телефонный разговор с Зеленским

02.03.2022, 22:51 19366
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Cостоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским, подробности разговора ожидаются позже, передает KAZAKHSTAN TODAY.  
 

По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Владимиром Зеленским", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.


Подробности разговора будут позже.

Ранее Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины и отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.
 

Правительством РК создан оперативный штаб по антикризисным мерам

02.03.2022, 21:11 22786
Правительством РК создан оперативный штаб по антикризисным мерам
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - По распоряжению премьер-министра РК Алихана Смаилова создан оперативный штаб по антикризисным мерам при правительстве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Оперативный штаб будет рассматривать и решать проблемные вопросы, возникающие в экономике и бизнесе, связанные с наложением пакета санкций на Российскую Федерацию и их влиянием на экономику Казахстана, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
В состав оперативного штаба вошли первые руководители ключевых государственных органов, представители предпринимательского сообщества и отраслевые эксперты. 
 
Вместе с тем, в дальнейшей работе оперативного штаба могут принять участие и другие представители отечественного бизнеса и экспертного сообщества. 
 
Сегодня состоялось первое заседание оперативного штаба под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, где были обсуждены вопросы транспорта и логистики, взаиморасчетов между контрагентами, а также другие вопросы отечественного бизнеса. 
 

В МИИР рассказали, как проходит эвакуация казахстанских фур с Украины

02.03.2022, 20:44 23711
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - В Мининдустрии и инфраструктурного развития прошло оперативное совещание по вопросам международных грузоперевозок в сложившихся условиях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе собрания обсуждены принимаемые и планируемые меры по оказанию помощи грузоперевозчикам и водителям грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба МИИР РК.
 
Как сообщалось ранее, к началу событий на территории Украины оказалось около 50 казахстанских грузовых автотранспортных средств. Для их вывоза был составлен список перевозчиков, который передан в МИД РК.
 
Также МИИР РК обратилось к госорганам Польши и Молдовы по вопросам предоставления пропуска для машин и водителей без дополнительных документов. Кроме того, 28 февраля вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев провел переговоры с уполномоченными органами по поводу организации "зеленого коридора" для выезда казахстанских перевозчиков.
 
В результате 3 казахстанские фуры на сегодняшний день уже пересекли украинско-польскую границу через пропускной пункт "Роварусская". Еще 8 транспортных средств в данный момент проходят украинско-молдавскую границу через ПП "Старокозаче-Тудора". Работа по вывозу остальных казахстанских грузовых автомобилей будет продолжена.
 
В ходе совещания перевозчикам рекомендовано:
 
  • направлять водителей к польской и молдавской границам через западную часть Украины, где ситуация более стабильная и открыты пропускные пункты;
  • в случае нахождения транспортных средств вблизи Киева и Киевской области переместить их на безопасное расстояние от складов, мостов и других сооружений до момента стабилизации обстановки.
 
Кроме того, до сведения перевозчиков доведена информация о проработке вопроса об открытии зеленого коридора через белорусскую границу.
 
Ранее сообщилось, что на Украине разграбили несколько казахстанских фур. 
 

Бывшему акиму Павлодарской области отказали в УДО

02.03.2022, 20:15 25401
ПАВЛОДАР. 2 МАРТА - Булат Бакауов подавал жалобу на постановление суда №2 Павлодара, где в январе ему отказали в условно-досрочном освобождении, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Адвокат экс-акима ссылался на то, что его подзащитный отбыл часть срока и имеет положительные характеристики, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Однако суд апелляционной инстанции не установил фактические данные, свидетельствующие о том, что Булат Бакауов исправился и не нуждается в дальнейшем отбывании наказания.
 
Судебная коллегия оставила без изменения постановление, а частную жалобу осужденного - без удовлетворения. 
 
Постановление вступило в законную силу.
 
Напомним, сотрудники КНБ задержали Булата Бакауова 16 января 2020 года. Следствие длилось почти четыре месяца. Большую часть этого времени экс-чиновник находился под домашним арестом. Изначально дело расследовалось по статье 362 УК РК, позже было переквалифицировано на статью 361 УК РК. 
 
27 мая 2020 года в павлодарском городском суде №2 прошло заседание, на котором рассматривалось дело бывшего акима Павлодарского региона Булата Бакауова. По итогам заседания, он освобожден из-под стражи в зале суда. 
 

Депутаты считают необходимым запретить застройку вблизи рек и озер

02.03.2022, 19:43 25886
Депутаты считают необходимым запретить застройку вблизи рек и озер
НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - На заседании мажилиса парламента Республики Казахстан депутат Айжан Скакова обратилась с запросом на имя премьер-министра РК, в котором отметила необходимость запрета на строительство вблизи рек и озер, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Депутат подняла вопрос размещения поселков, производств или иных объектов вблизи рек. 
 

Тут назревает необходимость пересмотра "Правил установления водоохранных зон и полос". Эти зоны и полосы в настоящее время выделяются только в связи с экологическими задачами, тогда как очевидно, что должны быть учтены и задачи в области ЧС", - сказала Айжан Скакова. 

 
По ее словам, сейчас "в пределах водоохранных зон выделяются водоохранные полосы, шириной не менее тридцати пяти метров, прилегающие к водному объекту, на территории которых устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности". 
 

Полагаем, что ширина водоохранных полос должна учитывать значения половодий, то есть отметку высоких вод - до какого уровня доходит вода при весеннем половодье. Если какая-то территория вблизи рек и озер в силу природных факторов подвержена подтоплениям, то логично запретить размещать на этой территории населенные пункты и производства. Проще говоря - не надо строить в пойме рек. При купле-продаже земельных участков люди могут не знать и не учитывать эти моменты, поэтому нужен соответствующий законодательно закрепленный запрет", - заявила Айжан Скакова. 

 
Она отметила, что по прогнозу "Казгидромета", в определенных регионах страны есть угроза паводков. По данным МЧС, риски подтопления сохраняются для 276 населенных пунктов с численностью населения свыше 270 тысяч человек.
 

Согласно гидрологическому прогнозу риски подтопления сохраняются для более чем двухсот населенных пунктов. На подготовку к весенне-паводковым работам акиматам всех областей выделено 36,6 млрд тенге. При этом МЧС заверяет, что на сегодняшний день угрозы подтопления в регионах республики нет. Нет ли тут противоречия? Если МЧС не ожидает угрозы подтоплений, то значит и не готовится к ним?", - сказала Айжан Скакова.

 
Как отметила депутат, на ситуацию с паводками влияет и антропогенный фактор. Во-первых, это гидротехнические сооружения (ГТС), которые ввиду изношенности являются объектами высокой аварийной опасности. По ее словам, половина из них нуждается в срочном ремонте.
 
Также, по словам депутата, тревожная ситуация сложилась на реке Ойыл в Актюбинской области, там построено 56 различных плотин и не все имеют правоустанавливающие документы.
 

Из 653 имеющихся ГТС в срочном ремонте нуждаются 268. Фактический износ водохозяйственных объектов уже превышает 60%. По техническому состоянию такие ГТС можно отнести к объектам повышенной аварийной опасности. При этом у нас до сих пор нет отдельного закона о безопасности ГТС", - добавила депутат.

 
С учетом вышеизложенного, депутаты просят пересмотреть "Правила установления водоохранных зон и полос" для установления водоохранных зон и полос с учетом исторически максимальных уровней вод при весеннем половодье и принять закон РК "О безопасности гидротехнических сооружений". Также мажилисмены попросили ответить, как согласуется информация МЧС о наличии рисков подтопления и одновременно об отсутствии угрозы подтопления. 
 

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