В госучреждениях и объектах образования Карагандинской области открыли 121 магазин честности

Караганда. 23 июля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в рамках работы проектного офиса "Сарыарка - адалдык аланы" в госучреждениях, школах, вузах и колледжах открыли 121 магазин честности, передает Kazakhstan Today.

Результаты работы проектного офиса "Сарыарка - адалдык аланы" на текущий момент обсудили на аппаратном совещании в акимате области.

В рамках проекта в области открыли 121 "магазин честности" в школах, колледжах, вузах и государственных учреждениях. Появились фронт-офисы и приёмные по принципу open space в акиматах городов и районов", - сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

В акимате также отметили, что на сегодняшний день в проектный офис "Сарыарка - адалдык аланы" поступило больше тысячи обращений от жителей Карагандинской области. Чаще всего в обращениях просят помочь с получением документов и решением юридических вопросов.

По 455 обращениям уже приняты меры. К примеру, в Бухаржырауском районе решили вопрос выдачи пенсионного удостоверения через местный акимат. В Октябрьском районе Караганды установили дорожный знак ограничения скорости на остановке "Маяк". В Шетском районе восстановили права работника средней школы села Жарык по зарплате. Также к нам обращалась гражданка России с просьбой помочь в снятии запрета на выезд за пределы РК", - рассказала руководитель проектного офиса Малика Кусенбаева.

В пресс-службе отметили, что активную работу Малики Кусенбаевой по продвижению проекта "Регионы, свободные от коррупции" в Карагандинской области оценил председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алек Шпекбаев. Грамоту за его подписью накануне на аппаратном совещании ей вручил лично аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Отметим, что проектный офис "Сарыарка - адалдык аланы" начал работать в Карагандинской области в ноябре 2018 года в рамках акции "Регионы, свободные от коррупции". За первое полугодие 2019 года уровень коррупции в Карагандинской области снизился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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