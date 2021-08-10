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В Карагандинской области чиновника уволили за организацию тоя

09.08.2021 6481
В Карагандинской области чиновника уволили за организацию тоя
КАРАГАНДА. 9 АВГУСТА - В Карагандинской области уволен чиновник, нарушивший запрет на проведение тоев в период карантина. Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С сегодняшнего дня руководитель управления земельных отношений Максутов Калел Мукатаевич в связи с грубейшим нарушением карантина - организацией свадебных мероприятий в разгар пандемии - уволен с занимаемой должности. Предупреждаю ещё раз: наказание за подобные проступки будет очень жёстким. Здесь нарушены все нормы служебной этики государственного служащего. Не обесценивайте большую работу, которая проводится в области по противодействию коронавирусной инфекции. Не заставляйте наших жителей разочаровываться. Невзирая на статус или место работы, будете нести ответственность!" – сказал аким области.

 
Женис Касымбек также призвал к принципиальности членов мониторинговых групп.
 

Вы созданы не для того, чтобы работать в чьих-то интересах, а защищать здоровье граждан. Пресекайте и предавайте огласке подобные мероприятия! Сами утверждали, что работаете по камерам уличного видеонаблюдения. Так вот и смотрите внимательнее, без оглядки. Запрет существует для всех", – отметил аким области.

 
Как сообщалось ранее, в Карагандинской области высокопоставленный чиновник устроил той. Инцидент произошел 7 августа. На номер 109 поступило сообщение о том, что в ресторане "Ариста" проводится массовое мероприятие. На место выехала мобильная группа в составе сотрудников полиции, санэпидконтроля и акимата Караганды. Так как возле заведения находилось много машин, а в самом ресторане пребывало около 400 человек, были вызваны дополнительные наряды полиции для оцепления территории.
 
По факту нарушения карантинного режима сотрудниками СЭС оформлен акт. Будут оштрафованы владелец заведения и организаторы мероприятий.
 
Напомним, Карагандинская область находится в "темно-красной" зоне. В регионе ежедневно регистрируют до тысячи новых случаев заражения Covid-19. Постановлением главного санитарного врача области усилены ограничения.
 

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