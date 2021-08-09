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В Карагандинской области высокопоставленный чиновник устроил той на 500 человек

08.08.2021 12124
КАРАГАНДА. 8 АВГУСТА - В Караганде высокопоставленный чиновник устроил проводы невесты на 500 человек в одном из ресторанов города. Нарушение зафиксировала мобильная группа. Деятельность ресторана приостановили, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В одном из ресторанов Караганды представители мобильной группы выявили нарушение карантинных ограничений. Как выяснилось, там проводили обряд "Кыз узату", пригласив на банкет 500 человек. В социальных сетях появилось видео, где возле служебного входа ресторана собралось множество автомобилей.
 
Как стало известно, мероприятие организовал один из высокопоставленных чиновников области.
 

В связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических мер в отношении владельцев ресторана "Ариста" будут приняты меры по приостановлению деятельности объекта. Прискорбно, что, несмотря на рост заболеваемости населения COVID-19, владельцы заведений и организаторы массовых мероприятий подвергают риску заражения и распространения инфекции своих близких. Данный вопрос находится на личном контроле акимата города Караганды, правоохранительных органов и мониторинговой группы", - прокомментировали МИА "Казинформ" в городском акимате Караганды.

 
Мобильные группы продолжают работы по выявлению нарушений.
 

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