В Карагандинской области назначили нового санврача

Караганда. 11 января. Kazakhstan Today - Руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области назначен Юрий Залыгин, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает ekaraganda.kz , главу ведомства представил аким области Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн.

Юрию Залыгину 44 года. Имеет два высших образования. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности "врач-гигиенист-эпидемиолог", Казахстанско-Российский университет - по квалификации "бакалавр экономики".

В санитарной службе трудится с июля 2001 года. Работал на различных должностях в Жезказгане и Темиртау. Возглавлял управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Жезказгану, Жезказганское городское управление по защите прав потребителей. Был заместителем руководителя в областных департаментах по защите прав потребителей, охраны общественного здоровья, контроля качества и безопасности товаров и услуг. С ноября 2020 года до настоящего назначения работал заместителем руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Женис Касымбек отметил, что важнейшими задачами являются сохранение стабильной эпидобстановки в регионе, обеспечение прав граждан на охрану здоровья и санитарное благополучие.

Ранее стало известно, что руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области назначен Асет Жуматаев.

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