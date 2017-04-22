Караганда. 22 апреля. Kazakhstan Today - В рамках оперативных мер по недопущению необоснованного роста цен на продукты питания в Карагандинскую область прибыл "Зеленый Караван", сообщили в акимате региона.

Поставка плодоовощной продукции из Жамбылской области и Республики Кыргызстан организована по поручению акима области, передает Kazakhstan Today.

Первая ярмарка состоялась сегодня в микрорайоне Степнойй-1. На ярмарке реализовано 60 тонн сельскохозяйственных товаров. В том числе 25 тонн картофеля, 15 тонн моркови, 5 тонн свеклы, 10 тонн капусты и 5 тонн лука.

Вся продукция реализована по ценам на 15% ниже рыночных. Покупатели остались довольны ценами и качеством продукции.

В акимате отметили, что в дальнейшем такие ярмарки планируется проводить еженедельно. Продажа плодоовощной продукции также будет осуществляться через социальные ряды торговых объектов, социальные павильоны. Объем товаров при необходимости будет увеличен.

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