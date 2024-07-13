В Казахстане 90% научных проектов не достигают заявленных целей - Антикор
Еще 70% исследований завершаются написанием статьей и книг, не имеющих практического значения
Астана. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Анализ сферы науки в Казахстане показал значительные риски, связанные с непрозрачностью отбора научных проектов, формальностью их реализации, отсутствием ответственности за результаты, низкой востребованностью итогов исследований.
Об этом в своем докладе на расширенном заседании коллегии Антикоррупционной службы по итогам работы за первое полугодие 2024 года сообщил глава ведомства Асхат Жумагали.
По его словам, в текущем году завершены серьезные анализы в сфере образования, науки и спорта.
В образовании выявлены системные риски на этапах планирования и освоения бюджетных средств, вызванных отсутствием автоматизации бюджетных процессов и интеграции баз данных", - рассказал Жумагали.
Не лучше обстоят дела в научной сфере.
90% проектов не достигают заявленных целей, а 70% исследований завершаются написанием статьей и книг, не имея практического значения", - подчеркнул глава Антикора.
В спортивной сфере выявлен "дисбаланс финансирования между "спортом высших достижений" и "массовым спортом". А непрозрачность финансирования провоцирует коррупционные риски.
Повсеместно агентством установлены непрозрачность финансирования, неэффективное расходование госсредств, аффилированность поставщиков, завышение закупочных цен. По всем указанным анализам разработаны дорожные карты об устранении рисков, исполнение которых находится на контроле администрации президента", - сообщил Жумагали.
Также, по его словам, проведен анализ деятельности "СК-Фармация".
Как установлено, в компании неэффективно выстроены системы закупок, созданы ненужные "прокладки", присутствует картельный сговор оптовых поставщиков и нет эффективного контроля за их деятельностью", - проинформировал глава агентства.
Он также рассказал о проекте "Бизнеске жол", в рамках которого защищены права около 9,5 тыс. предпринимателей.
К примеру, в Туркестанской области прекращена деятельность посредников, которые перепродавали поливную воду фермерам. По нашей инициативе заключены прямые договоры с поставщиком воды, что снизило цену для сельчан в 2 раза", - рассказал Жумагали.
Глава Антикора также перечислил основные правонарушения, которые совершают чиновники. Всего с начала года их зарегистрировано 876.
Значительная часть приходится на взяточничество, хищения и злоупотребления должностными полномочиями. Изобличено 592 лица, из которых 107 руководителей различного звена. Осуждено 329 лиц. По завершенным в текущем году делам возмещено почти 195 млрд тенге", - уточнил Жумагали.
Всего, по его словам, за 2,5 года народу Казахстана возвращено 1,07 трлн тенге.
Ранее Антикор сообщал о системных хищениях в сфере спорта и образования.