В Казахстане будет ужесточён контроль за использованием и охраной земель

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮНЯ - Мажилисмены приняли в первом чтении законодательные поправки по вопросам развития земельных отношений, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Принято решение сохранить институт аренды земель сельхозназначения для отечественных землепользователей, сообщает пресс-служба мажилиса парламента. В то же время на 5 лет отложено действие норм Земельного кодекса, согласно которым казахстанцы могут получить сельскохозяйственные земли в частную собственность. Функции по госконтролю использования и охраны земель перейдут от местных исполнительных органов Комитету по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства.
Как отметил председатель мажилиса Нурлан Нигматулин, восстановление на законодательном уровне единой вертикали по принципу "центр-область-район" позволит обеспечить чёткий контроль рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.
Законопроектом также предусматривается возможность отчуждения права аренды земель сельхозназначения казахстанцами без выкупа у государства. При этом запрет на предоставление таких земель в субаренду сохраняется. Местному населению, проживающему в регионе не менее 5 лет, предоставляется преимущественное право на получение земельного участка сельхозназначения в аренду путём присвоения дополнительных баллов к их конкурсным предложениям.
Таким образом планируется решить проблему дефицита пастбищ, необходимых для выпаса личного скота, ужесточить контроль за использованием и охраной земель, повысить доступность и открытость информации по земельным участкам", - резюмировали в пресс-службе палаты парламента.
Депутаты в первом чтении также одобрили законодательные поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект направлен на установление административной ответственности принимающей стороны за дискриминацию в отношении работников направляющей стороны по сравнению с работниками принимающей стороны, на устранение дискриминационного подхода при расчете штрафа за выбросы загрязняющих веществ от сжигания газа в факелах и стационарных источниках.
Как сообщалось ранее, депутаты мажилиса одобрили законопроект, направленный на защиту отечественных предпринимателей от незаконного давления.
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