В Казахстане число наркоправонарушений выросло на 8,5%

НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Сегодня заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов провел специальное совещание по исполнению поручения главы государства касательно противодействия наркопреступности и наркомании в стране, сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проблематика наркопреступности и наркомании сегодня очень актуальна. К сожалению, основными потребителями новых синтетических наркотиков становятся молодежь. Только в текущем году в стране выявлено 5 тыс. наркоправонарушений - с ростом на 8,5%. Нам нужны системные меры по борьбе с данным явлением", – отметил Тугжанов.

Правоохранительным и отраслевым государственным органам поручено:





- пресекать наркопреступления в сети телекоммуникаций, в том числе совершаемых с использованием интернет-ботов и других автоматических программ;





- создать сбалансированную систему первичной профилактики наркомании с установлением эффективного государственного и социального контроля;





- усовершенствовать методы лечения наркозависимых людей, улучшить материально-техническое оснащение государственных наркодиспансеров территориальных органов судебной экспертизы;





- расширить использование систем дистанционного зондирования на предмет выявления очагов произрастания наркосодержащих растений;





- принять меры по недопущению ввоза наркотических средств из-за рубежа.

По итогам совещания заместитель премьер-министра поручил сформировать Межведомственную рабочую группу для выработки системных мер по противодействию наркопреступности и наркомании в стране.





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