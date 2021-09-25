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В Шымкенте открыто распространяли объявления о работе наркокурьерами

24.09.2021, 09:25 4591
ШЫМКЕНТ. 24 СЕНТЯБРЯ - В Шымкенте открыто распространяли объявления о работе наркокурьерами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Шымкенте полиция завела уголовное дело из-за уличных объявлений о работе. Оказалось, людям в открытую предлагают заниматься распространением наркотиков. Листовки показались горожанам подозрительными, и они сразу же сообщили в полицию, сообщает телеканал КТК
 

Для просто интереса мы написали: что за работа, как? В открытую пришел ответ сразу же, молниеносно практически, что надо распространять наркотики, надо делить на дозы и в места, куда скажут, делать закладки… Это чудовищно! Это чудовищно вообще, и настолько все это открыто, еще сам факт этой открытости чудовищен", - говорит местный житель Евгений Яворский. 

 
Объявления появились на видных местах. Причем расклейщики не побоялись даже камер уличного наблюдения. Зарплату пообещали приличную - около 300 тысяч тенге в неделю. Что примечательно, платить обещали в рублях. Номер для связи был также указан российский. Неравнодушных горожан такая открытость поразила. Ведь распространение наркотиков - это серьезное уголовное преступление, за которое можно отправиться в колонию на 10 лет. 
 
В полиции заявили, что по данному факту заведено уголовное дело и всех причастных уже ищут. 
 

В настоящее время рекламная листовка изъята и приобщена к уголовному делу. Сотрудниками полиции ведутся розыскные мероприятия по установлению причастных к данному преступлению лиц", - сказал заместитель начальника Абайского ОП Шымкента Керимбек Сейдуалиев.


 

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