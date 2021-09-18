Фото: Караван

АЛМАТЫ. 17 СЕНТЯБРЯ - Пять "художников" наркограффити привлечены к уголовной ответственности в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В полиции Алматы напомнили об ужесточении наказания для "художников", рекламирующих с помощь граффити-рисунков интернет-адреса по продаже наркотических средств, сообщает Polisia.kz.

Ранее это считалось административным правонарушением. Теперь же, в связи с усилением ответственности за наркоправонарушения, пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет и квалифицируются по признакам преступления, предусмотренного статьей 299-1 УК РК. До сих пор некоторые молодые люди, нанятые на подработку, сетуют, что не знали о том, что за эти действия грозит реальный срок. Однако есть истина: незнание закона не освобождает от ответственности. И ее должен помнить каждый, кто захочет таким преступным путем легкого заработка", - заявил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

В полиции сообщили, что за 8 месяцев текущего года выявлено 512 наркоправонарушений, 117 фактов сбыта, 22 факта хранения наркотиков в особо крупном размере, 4 факта содержания наркопритона, 356 наркопроступков, 5 фактов нанесения граффити-рисунков, 5 - культивирования наркотиков и другие факты. Из незаконного оборота изъято более 121 килограмма наркотических средств, в том числе свыше 86 килограммов марихуаны, около 26 килограммов гашиша, порядка 9 килограммов синтетических наркотиков, а также около 400 граммов героина.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства