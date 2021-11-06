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В Казахстане денежные взыскания наложили на 6 акимов городов и 5 акимов районов

05.11.2021, 18:17 89290
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Председатель Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК Канат Мусин в ходе брифинга в СЦК заявил, что в Казахстане денежные взыскания наложили на шесть акимов городов и пять акимов районов, передает KAZAKHSATN TODAY.
 
По его словам, денежное взыскание - это новый инструмент, которого ранее в законодательстве не было. Суды до введения административного кодекса могли воздействовать на нарушителей в процессе рассмотрения дела только лишь замечанием, которое было не совсем действенным. Теперь, как отметил Мусин, в руках судьи есть такой инструмент, как денежное взыскание.
 

Этот инструмент существенно дисциплинирует участников процесса, в том числе и государственные органы", - подчеркнул он.

 
По данным председателя Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК, всего за 4 месяца в стране судьями было наложено 175 денежных взысканий, общая сумма наложенных взысканий составила почти 6 млн тенге, из них почти 5 млн тенге уже поступили в бюджет.
 

Особенностью этого взыскания является то, что можно обжаловать такое решение суда, но предварительно этот штраф должен быть сначала уплачен. Поэтому сейчас ответчики и государственные органы стали более дисциплинированными, поскольку сумма денежных взысканий начинается от 10 МРП и достигает 100 МРП. Это довольно серьезные деньги, которые заставляют задуматься над тем, как правильно следует действовать", - сказал Канат Мусин.

 
Как уточнил председатель Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РК, 140 денежных взысканий наложено на сторону ответчика, как правило, это административные органы либо частные судебные исполнители. К примеру, на сотрудников государственных органов и местных исполнительных органов в целом судами наложено 97 денежных взысканий, в том числе на таких чиновников госорганов, как председатель комитета одного из министерств, руководитель департамента внутреннего госаудита, департамента госдоходов, департамента полиции и так далее. То есть здесь речь идет отнюдь не о рядовых работниках. На сотрудников акиматов было наложено 58 денежных взысканий, в том числе на шесть акимов городов, пять акимов районов и трех руководителей аппаратов", - сообщил Мусин.

Кроме того, по его словам, за первое полугодие 2021 года в Казахстане уволили шесть судей по отрицательным мотивам.

Работа по совершенствованию судейского корпуса ведется постоянно. Об этом информация в СМИ всегда есть. Сейчас идет судебный процесс над судьей Жангуттиновым, который был задержан по подозрению в получении взятки. В целом по состоянию на 1 июля освобождено по отрицательным мотивам шесть судей", - уточнил Мусин.


 

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Казахстан поддерживает углубление сотрудничества в рамках проекта Трансъевропейской транспортной сети ЕС (TEN-T)

05.11.2021, 18:52 74710
Казахстан поддерживает углубление сотрудничества в рамках проекта Трансъевропейской транспортной сети ЕС (TEN-T)
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
БИШКЕК. 5 НОЯБРЯ - 5 ноября в Бишкеке премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в первом Экономическом форуме "ЕС - Центральная Азия", передает KAZAKHSATN TODAY. 
 
В своем выступлении глава правительства отметил, что Европейский союз является одним из важнейших и наиболее устойчивых экономических партнеров региона Центральной Азии. Только за последние 10 лет государства-члены ЕС инвестировали в центральноазиатские страны свыше 105 миллиардов евро, что превышает 40% общего объема поступивших в регион прямых иностранных инвестиций. На долю ЕС приходится более 30% от общего объема внешней торговли Центральной Азии, сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
Аскар Мамин подчеркнул необходимость усиления совместной работы в формате "ЕС - Центральная Азия" с учетом перехода стран с антикризисной на постпандемическую повестку развития. 
 
Глава правительства отметил важность интеграции производственных активов стран ЕС и Центральной Азии и формирования новых производственно-сбытовых цепочек. 
 
Премьер-министр указал на важность повышения качества и доступности инфраструктуры, соединяющей Центральную Азию и Европейский Союз, а также создания транспортных цепочек "нового поколения". По данным Всемирного банка, реализация транспортного потенциала Центральной Азии может добавить более 15% к совокупному ВВП региона. 
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О растущем спросе на новые транспортные маршруты свидетельствует тот факт, что за 9 месяцев 2021 года объем транзитных контейнерных перевозок по территории Казахстана только по маршруту "Китай - ЕС" увеличился на 38%, достигнув почти 500 тысяч ДФЭ. 
 
В данном контексте Аскар Мамин подчеркнул, что Казахстан поддерживает углубление сотрудничества в рамках проекта Трансъевропейской транспортной сети ЕС (TEN-T). 
 
Для привлечения и структурирования европейских инвестиций в Центральной Азии глава правительства предложил площадку Международного финансового центра "Астана", где к настоящему времени около 70 компаний из ЕС работают в благоприятном налоговом, визовом и трудовом режиме. 
 
В целях обеспечения перехода центральноазиатских республик и стран Европейского союза к устойчивым моделям развития премьер-министр РК предложил рассмотреть возможность совместной разработки "Концепции зеленой экономики" для регионов Центральной Азии и ЕС. 
 
Аскар Мамин выразил готовность Казахстана выступить партнером ЕС в достижении целей и задач Европейского зеленого курса (European Green Deal), сотрудничать с Европейскими сырьевым и аккумуляторным альянсами, Европейским инвестиционным банком по экологическим инициативам. 
 
Премьер-министр выступил с инициативой создания Делового совета "Центральная Азия - ЕС", в котором примут участие министры экономических блоков двух регионов, руководители бизнеса, а также представители финансовых институтов, торговых и промышленных палат. 
 
В рамках визита в Бишкек Аскар Мамин провел двусторонние переговоры с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.
 
Глава правительства отметил высокую динамику торговых и инвестиционных потоков между Казахстаном и Европейским союзом на фоне восстановления национальных экономик РК и стран ЕС. За 9 месяцев казахстанско-европейский товарооборот увеличился на 18,4% и составил 20,8 миллиарда долларов. В первой половине 2021 года объем прямых инвестиций ЕС в экономику Казахстана вырос на 14,1% и превысил 4,7 миллиарда долларов. 
 
В ходе встречи рассмотрены итоги участия казахстанской делегации в прошедшем 1 ноября в Глазго Саммите лидеров ООН СОР26 по изменению климата, а также взаимодействие Казахстана с ЕС в реализации цели РК по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. 
 
Домбровскис выразил заинтересованность ЕС в дальнейшем укреплении сотрудничества с РК и всем регионом Центральной Азии с фокусом на развитие "зеленой" экономики, в том числе экологически чистых источников энергии, транспорта и совершенствования системы управления водными ресурсами. При этом ЕС готов делиться своим опытом и технологиями путем реализации совместных проектов в указанных сферах. 
 
Вице-президент Европейской комиссии подчеркнул, что ЕС намерен тесно сотрудничать с РК в практической реализации договоренностей по итогам предстоящей 12-й министерской конференции ВТО под председательством Казахстана (Женева, 30 ноября - 3 декабря 2021 года). 
 
Мамин также провел переговоры с главами правительств Кыргызстана Акылбеком Жапаровым и Узбекистана - Абдуллой Ариповым. Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водно-энергетической сферах, АПК, промышленной кооперации и другими.
 

Минсельхоз сделал заявление в связи с расследованиями Антикора

05.11.2021, 17:15 93610
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Министерстве сельского хозяйства сделали заявление в связи с расследованиями, проводимыми Агентством по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ведомстве сообщили, что в настоящее время проводится работа по совершенствованию механизмов субсидирования.
 
Совместно с Агентством по противодействию коррупции РК и сельхозтоваропроизводителями создана специальная рабочая группа, которая системно рассматривает выявленные проблемы и вырабатывает пути решения. Внешний анализ коррупционных рисков проводился с 9 августа по 20 сентября 2021 года. Дважды продлевался срок проведения проверки, до 30 сентября и до 15 октября. За время проведения проверки были проанализированы действующие нормативные правовые акты по субсидированию отрасли, подготовлены конкретные предложения по устранению имеющихся пробелов и недостатков. Разработаны новые подходы субсидирования сельского хозяйства".
 
В частности, предусмотрена оптимизация направлений субсидирования и упрощение их механизмов. Кроме того, будет обеспечена равная доступность мер господдержки для всех субъектов вне зависимости от размеров и форм хозяйствования. Помимо этого, будут введены нормы, повышающие ответственность получателей субсидий путем взятия ими встречных обязательств по достижению конечных результатов с конкретными индикативными показателями.
 
Параллельно ведется работа по дальнейшему совершенствованию законодательной базы племенного животноводства, путем внесения в нее необходимых изменений и дополнений, исключающих проявление коррупционных правонарушений. Соответствующий законопроект находится в мажилисе парламента РК.
 

Планируется перевести на цифровой формат деятельность сферы ветеринарии по учету животных и автоматизации процессов передачи информаций о животных в базу данных ИСЖ (идентификация сельскохозяйственных животных) с целью исключения влияния на эти процессы человеческого фактора. В целом, предлагаемые меры по совершенствованию механизмов субсидирования будут обсуждаться со всеми заинтересованными государственными органами и организациями, сельхозтоваропроизводителями и пройдут строгую антикоррупционную экспертизу, что позволит создать эффективную систему субсидирования сельского хозяйства, способствующей развитию отрасли и выполнению поставленных президентом задач", - подчеркнули в ведомстве. 

 
Ранее сообщалось, что антикоррупционное ведомство проводит крупную спецоперацию в нескольких регионах Казахстана
 
Позже аким Актюбинской области Ондасын Уразалин прокомментировал задержания в рамках спецоперации. По его словам, уголовное дело возбуждено по факту приобретения и установки солнечных панелей. Как отметил глава региона, 80% этой работы предполагалось субсидировать. Он подчеркнул, что этой деятельностью занимался Национальный аграрный научный образовательный центр. 
 

Под руководством президента Казахстана проведены стратегические командно-штабные военные учения

05.11.2021, 16:24 56242
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Министерстве обороны под руководством президента Республики Казахстан - Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева проведены очередные стратегические командно-штабные военные учения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Руководители государственных органов доложили президенту о мерах по противодействию гибридным угрозам и повышению обороноспособности государства", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 
По итогам учений глава государства дал ряд конкретных поручений по развитию Вооруженных сил Республики Казахстан.
 
 

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