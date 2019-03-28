Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Председатель сената парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева направила поздравительные телеграммы театральным работникам к Международному дню театра, передает Kazakhstan Today.

"Театральному искусству принадлежит особая роль в реализации программы главы государства "Рухани жангыру", направленной на обновление духовного облика нашей страны. Желаю Вам творческих достижений, вдохновения и успехов во всех начинаниях!", - отмечено в поздравлении главы сената.

На сегодняшний день в Казахстане функционирует 68 театров, из них 51 государственных и 17 частных. Уникальными флагманами казахстанской культуры выступают "Астана Опера" и "Астана балет". Только в прошлом году артисты "Астана Опера" с успехом выступили в Мариинском театре, Королевском оперном театре Маската в Республике Оман, итальянском театре Карло Феличе. "Астана Балет" представил постановки в Бельгии, Турции, России.

В настоящее время в государственных театрах республики работают 7291 человек, сообщили в пресс-службе сената.

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