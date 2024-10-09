В Казахстане хотят возродить газовые инспекции

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Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 8 октября, в мажилисе презентовали законопроект по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа для населения.





В рамках проекта закона для 2,2 млн казахстанцев предлагается ввести повышенный тариф 1,3 в случае превышения лимита потребления. Лимит предлагается от 625 до 920 кубометров в месяц в зависимости от климатических условий в отопительный сезон и 70 кубометров в месяц вне отопительного сезона.





По словам секретаря комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса Екатерины Смышляевой, на сегодня 10% потребителей платят сверх лимитов. Коэффициент 1,3 будет ощутим для казахстанцев, но при этом повышенный тариф не позволит резко взлететь ценам на газ.





В рамках презентации законопроекта депутат Бактыкожа Измухамбетов спросил Екатерину Смышляеву об усилении безопасности при использовании газа.





Сегодня газовые баллоны используют где угодно и как угодно. Результат сами знаете: кто-то взрывается, кто-то отравляется. Катастрофических ситуаций очень много. Не сокращаются. Еще хуже: никто не контролирует наличие датчиков. Отравляются бытовым газом сплошь и рядом", - сказал Бактыкожа Измухамбетов.





Он отметил, что прежде чем рассмотреть рациональное использование и тариф по газу надо в первую очередь обеспечить усиление безопасности.





В свою очередь Екатерина Смышляева отметила, что сейчас обслуживание потребителей находится в рыночных условиях. Этим занимаются специализированные компании и создание инспекций потребует дополнительного финансирования.