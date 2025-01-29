В Казахстане импортозависимость рынка медикаментов достигла 81,8%

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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции провело анализ рынка услуг оптовой реализации лекарственных средств. Результаты анализа показали высокий интерес со стороны субъектов предпринимательства, при этом 51 из них занимает доминирующее положение с рыночными долями от 15 до 75,4%, сообщает перс-служба ведомства.





Агентство считает, что причинами монополизации являются избыточное государственное регулирование, не способствующее развитию ценовой конкуренции, и высокая импортозависимость, достигшая 81,8%", - говорится в сообщении.





Вопрос избыточного ценового регулирования агентство совместно с Министерством здравоохранения прорабатывает в рамках дорожной карты по развитию конкуренции, одной из ключевых задач которой является поэтапное дерегулирование цен до 2026 года. В 2023 году был реализован первый этап. По информации уполномоченного органа в сфере здравоохранения, результаты показали, что из 302 дерегулированных лекарственных средств 208 реализовывались в аптеках в среднем на 11,5% ниже ранее утвержденных предельных цен.





С января 2025 года Министерство здравоохранения планирует расширить список дерегулированных препаратов до 952.





Агентство считает, что причиной высокого уровня импортозависимости являются сдерживающие факторы, такие как отсутствие собственного производства фармацевтических субстанций, что не позволяет полностью локализовать производство местных препаратов. Кроме того, отечественные товаропроизводители (ОТП) выпускают низкорентабельные генерические препараты, которые не способны конкурировать с иностранными аналогами и остаются невостребованными вне государственного заказа и за пределами территории республики. В результате этих факторов объемы производства препаратов ОТП снизились с 31,9% до 18,2% в 2023 году", - сообщили в АЗРК.



