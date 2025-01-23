АЗРК выявило способствующие удорожанию лекарств в Казахстане проблемные аспекты

Фото: МО РК

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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан приняли во втором чтении законодательные поправки по вопросам службы в резерве, передает корреспондент агентства.





Служба в резерве станет дополнительным способом комплектования армии и позволит подготовить резервные силы по необходимым военно-учетным специальностям, сократить сроки готовности воинских частей за счет того, что резервисты будут прибывать напрямую в воинскую часть, а также повысить боевую готовность формируемых подразделений. Введение службы в резерве запланировано с 2025 года", - сообщили в мажилисе.





Также законом вводится новое понятие "военный резервист", который во время занятий или сборов приобретает статус военнослужащего.





На начальном этапе Министерство обороны планирует набрать около 2 тысяч резервистов со всей страны. В дальнейшем набор будет регулироваться исходя из потребности армии.





Отмечается, что закон по вопросам службы в резерве будет распространяться на совершеннолетних граждан РК, при этом главный принцип набора на службу - добровольность.





К резервистам будут предъявляться требования по здоровью и устанавливаться возрастные ограничения: для офицеров - до 60 лет, для сержантов и солдат - до 50 лет. Резервисты будут осуществлять подготовку в воинских частях в регионе своего проживания", - проинформировали в парламенте.





Финансирование службы в резерве будет производиться исключительно из государственного бюджета. Военные резервисты будут получать минимальную заработную плату ежемесячно в период занятий, а в период проведения 30-дневных сборов - выплаты в размере своей среднемесячной заработной платы.





Вместе с тем депутаты предложили ввести в структуру закона "О воинской службе и статусе военнослужащих" новую главу "Воинская служба в резерве" по аналогии с воинской службой по призыву и по контракту. Ею регулируются требования, предъявляемые при поступлении на воинскую службу в резерве, права и обязанности военных резервистов, а также порядок прохождения ими воинской службы в резерве.





Кроме того, по инициативе депутатов военные резервисты будут отнесены к субъектам воинских уголовных правонарушений наравне с остальными военнослужащими. При этом в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах предлагается использовать единое понятие "военнослужащий" ко всем видам военнослужащих.



