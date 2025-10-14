Правила документирования граждан РК за границей изменились в Казахстане
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК изменило правила сбора и обработки дактилоскопической информации у граждан РК, претендующих на получение паспорта гражданина РК за границей, иностранцев и лиц без гражданства при получении виз РК.
По новым правилам загранучреждения осуществляют сбор дактилоскопической информации у:
- граждан РК, обратившихся в загранучреждения для получения паспорта гражданина РК впервые, а также для их восстановления либо замены с их согласия;
- иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, при обращении за получением виз РК, за исключением виз, выдаваемых в электронном формате без посещения загранучреждения.
От прохождения дактилоскопической регистрации освобождаются:
- дети младше 12 лет;
- при оформлении виз РК исходя из принципа взаимности (в случаях обоюдного предоставления равных условий при оформлении виз РК):
- главы иностранных государств, правительств, международных организаций, приравненные к дипломатическому статусу, и члены их семей;
- члены парламентов, правительств иностранных государств, международных организаций, приравненные к дипломатическому статусу, и члены их семей - владельцы дипломатических паспортов, а также члены официальных иностранных делегаций и сопровождающие их лица - владельцы дипломатических паспортов;
- почетные консулы РК и члены их семей и т.д.
Перед началом дактилоскопирования гражданина РК уполномоченный сотрудник спрашивает его о желании пройти дактилоскопическую регистрацию. Гражданин РК в устной форме сообщает уполномоченному сотруднику о желании либо отказе от дактилоскопической регистрации. При отказе гражданина РК от прохождения дактилоскопической регистрации уполномоченный сотрудник вносит в информационную систему "Регистрационный пункт "Документирование и регистрация населения" (ИС "РП ДРН") сведения об отказе гражданина РК от прохождения дактилоскопической регистрации", - говорится в документе.
Также в правилах перечислены персональные данные, которые вносятся в информационную систему после дактилоскопии.
Дактилоскопическая регистрация детей в возрасте от 12 до 16 лет при обращении для получения паспорта гражданина РК осуществляется с их согласия и проводится в присутствии и на основании письменного заявления законного представителя ребенка, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия законного представителя", - говорится в правилах.
Приказ вступит в силу с 21 октября 2025 года.
Ранее действовавшие правила сбора и обработки дактилоскопической информации у граждан РК, претендующих на получение паспорта гражданина РК за границей, иностранцев и лиц без гражданства при получении виз РК утрачивают силу.
