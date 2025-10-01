Сбой в базе дактилоскопии - в МВД прокомментировали невозможность получить ВНЖ

Фото: Минводных ресурсов

Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Информационно-аналитический центр водных ресурсов будет сотрудничать с Китаем в сфере цифровизации водной отрасли, включая автоматизацию гидропостов на трансграничных водных объектах. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК по итогам круглого стола "Совместные инициативы в области реализации нового Водного кодекса РК: реализация, практика, перспективы".





Участники круглого стола обсудили вопросы государственного планирования в сфере управления водными ресурсами, формирования культуры рационального водопользования и развития международного сотрудничества в рамках реализации принятого в этом году нового Водного кодекса.





В ходе мероприятия также состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между информационно-аналитическим центром водных ресурсов и китайской компанией POWERCHINA Zhongnan Engineering Corporation Limited.





Документ предусматривает создание ситуационного центра при ИАЦ и автоматизацию гидропостов на трансграничных водных объектах. Ожидается, что финансирование проекта будет осуществлено за счет грантовых средств от китайской стороны.





Информационно-аналитический центр водных ресурсов был создан год назад.





В данный момент центр работает над реализацией инициативы главы государства по созданию единой цифровой платформы с инструментами искусственного интеллекта. Особую роль здесь играет качественное бассейновое планирование. Не менее важна роль международного сотрудничества", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.