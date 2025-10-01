30.09.2025, 12:21 87841
Сбой в базе дактилоскопии - в МВД прокомментировали невозможность получить ВНЖ
Фото: Polisia.kz
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел РК в ответе на запрос агентства Kazakhstan Today прокомментировало сбой в базе дактилоскопии и связанные с этим проблемы с документированием иностранных граждан.
Сбой в базе дактилоскопии произошел более месяца назад. С тех пор тысячи иностранцев, проживающих в РК, не могут получить или поменять вид на жительство, который не выдают без обязательной дактилоскопии.
В настоящее время проводятся восстановительные работы по устранению неполадок в системе дактилоскопической регистрации граждан. После восстановления функционирования информационной системы, документирование иностранцев будет возобновлено в рабочем режиме. При обращении иностранцев по вопросам оформления либо обмена ВНЖ, ЛБГ с просроченными документами на дату возобновления работы информационной системы, документирование будет осуществляться временно без дактилоскопической регистрации и правовых последствий", - пояснили в МВД.
Соответствующее указание направлено в территориальные департаменты полиции.
Дактилоскопическая регистрация иностранцев данной категории будет проведена при повторном их обращении в службы миграции", - сообщили в МВД.
Ранее временно не сдавать отпечатки пальцев разрешили иностранцам, получающим разрешение на временное пребывание в стране.
Мы выдаем разрешения на временное проживание, регистрируем людей, берем адреса. А дактилоскопию проведем позже, чтобы закон был соблюден", - цитирует Tengrinews министра внутренних дел Ержана Саденова.
01.10.2025, 10:33
Досрочно прекращены депутатские полномочия Жулдыз Сулейменовой
Фото: Мажилис
Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис постановил досрочно прекратить полномочия депутата фракции партии AMANAT Жулдыз Сулейменовой в связи с ее назначением на должность министра просвещения, сообщили в мажилисе.
В седьмом и восьмом созывах парламента Жулдыз Сулейменова активно работала в составе Комитета мажилиса по социально-культурному развитию. Под ее руководством были разработаны и внесены значимые законодательные поправки, направленные на защиту прав женщин и обеспечение безопасности детей, включая меры по противодействию семейно-бытовому насилию, отметили в мажилисе.
Спикер мажилиса Ерлан Кошанов поблагодарил экс-депутата за проделанную работу.
Напомним, 29 сентября указом главы государства Жулдыз Сулейменова назначена министром просвещения Республики Казахстан.
Сулейменова Жулдыз Досбергеновна родилась 25 августа 1983 года. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Обладает большим опытом работы в сфере образования. Являлась депутатом мажилиса парламента РК седьмого и восьмого созывов.
30.09.2025, 19:35
Астану с официальным визитом посетит президент Венгрии
Программа визита предусматривает проведение переговоров глав государств
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 1-3 октября Астану с официальным визитом посетит президент Венгрии Тамаш Шуйок, сообщает пресс-служба Акорды.
Программа визита предусматривает проведение переговоров президентов, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления стратегического партнерства Казахстана и Венгрии.
Главы государств также примут участие в пленарном заседании международного форума Digital Bridge 2025.
30.09.2025, 13:09
Казахстанцам будут доставлять готовые документы на дом
Фото: Depositphotos
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Госкорпорация "Правительство для граждан" внедрила новый сервис по доставке готовых документов на дом.
Сервис реализован в рамках пилотного проекта "Менеджер отдела обслуживания населения" и доступен во фронт-офисах госкорпорации. Теперь при подаче заявления на получение государственной услуги сотрудник ЦОНа предлагает заявителю оформить доставку готового документа по выбранному адресу. Для этого достаточно указать данные для доставки и оплатить услугу на месте через QR-код с помощью мобильного приложения банка второго уровня. Стоимость услуги составляет 1990 тенге в городах республиканского значения - Астане, Алматы и Шымкенте и 1000 тенге в региональных отделениях", - сообщили в госкорпорации.
Курьерская доставка предоставляется по 15 видам государственных услуг.
К ним относятся:
- получение свидетельства о рождении ребенка;
- получение свидетельства о расторжении брака;
- повторные свидетельства и архивные справки о рождении, заключении и расторжении брака, смерти;
- выдача дубликатов документов об образовании;
- восстановление записей актов гражданского состояния;
- апостилирование официальных документов.
Заказать доставку можно исключительно при подаче заявления в ЦОНе.
По готовности документов гражданину направляется SMS-уведомление от 1414 с уникальным кодом. Далее курьер связывается с услугополучателем для определения точного времени доставки. При доставке курьер проводит идентификацию по удостоверению личности и коду подтверждения. Кроме того, отслеживать статус доставки можно в мобильном приложении "ЦОН" (App Store/Google Play) во вкладке "Доставка документов". Авторизация в приложении осуществляется по ИИН и номеру телефона", - уточнили в ведомстве.
Там отметили, что внедрение нового сервиса повышает удобство и обеспечивает конфиденциальность, тем самым позволяя гражданам получать документы без повторного посещения отделов обслуживания населения.
30.09.2025, 12:31
Казахстан закрепляет свои позиции в качестве важного транспортно-транзитного хаба в Евразии - Желдибай
Пропускная способность маршрута увеличится с 12 до 60 пар поездов в сутки, скорость контейнерных перевозок возрастет до 1500 км/сутки
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан закрепляет свои позиции в качестве важного транспортно-транзитного хаба в Евразии, написал в Telegram пресс-секретарь президента Руслан Желдибай после открытия президентом Касым-Жомартом Токаевым железнодорожной магистрали Достык - Мойынты.
В своем выступлении на церемонии открытия президент Касым-Жомарт Токаев назвал начало сообщения по данному маршруту историческим событием. Действительно, успешная реализация стратегического проекта даст масштабный эффект для всей экономики нашей страны. Введение в строй новых путей позволит сохранить доминирующее положение Казахстана в железнодорожных транзитных перевозках между Китаем и Европой. Будут значительно сокращены сроки доставки экспортных товаров. Объемы грузоперевозок через пограничный переход "Достык - Алашанькоу" вырастут в 5 раз. Пропускная способность маршрута увеличится с 12 до 60 пар поездов в сутки, скорость контейнерных перевозок возрастет до 1500 км/сутки. Проект станет стартовой частью формирования Трансказахстанского железнодорожного коридора, значительно усилив транзитные позиции Казахстана", - написал Желдибай.
Он отметил, что проект имеет и дополнительный мультипликативный эффект для экономики страны.
В ходе строительства у отечественных заводов было закуплено более 113 тысяч тонн рельсов и 1,6 млн железобетонных шпал. Доля казахстанского содержания составила 85 %. Было задействовано более 1500 единиц специальной строительной техники, 3 тысячи строителей и 7 тысяч представителей среднего и малого бизнеса", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
Он отметил, что благодаря грамотному планированию и упорному труду рабочих удалось обеспечить запуск путей на 2 года раньше намеченного срока.
Работа по реализации поручения главы государства по расширению транзитного потенциала нашей страны продолжается. В настоящее время осуществляются строительство и модернизация еще нескольких магистралей. В частности, ведутся работы по проектам Бахты - Аягоз, Мойынты - Кызылжар, Алтынколь - Жетыген, а также ремонт порядка трех тысяч километров действующих путей", - резюмировал Желдибай.
Напомним, сегодня президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе VII международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way запустил вторую линию железной дороги Достык - Мойынты.
Маршрут является ключевой частью Транскаспийского международного транспортного маршрута. Все эти меры укрепят связи между Европой и Азией, а также придадут мощный импульс динамичному развитию Трансказахстанского железнодорожного маршрута и Среднего коридора", - заявил на открытии президент.
30.09.2025, 10:56
Президент РК запустил вторую линию железной дороги Достык - Мойынты
Фото: Акорда
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе VII международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way запустил вторую линию железной дороги Достык - Мойынты, сообщила пресс-служба Акорды.
Мы становимся свидетелями официального открытия второй линии железной дороги Достык - Мойынты, которая является действительно исключительно важным инфраструктурным проектом. Несомненно, он придаст особый импульс развитию и повышению эффективности транспортно-логистической системы Казахстана", - заявил Токаев.
Он напомнил, что 35 лет назад был запущен проект Достык - Алашанькоу.
Соединение железнодорожных путей Казахстана и Китая стало историческим событием для нашей страны... Великий Шелковый путь проходил через Казахстан и Центральную Азию. Казахская земля издавна считается золотым мостом между Китаем и Европой. Китай - наш вечный близкий сосед и надежный союзник. Мы неизменно поддерживаем друг друга. Отношения между двумя народами основаны на прочной дружбе и взаимном доверии. Наши страны объединяет общее видение будущего. Поступательно укрепляется всестороннее сотрудничество. Особое значение имеет глобальный проект "Один пояс, один путь". Как известно, в 2013 году именно в Казахстане председатель Си Цзиньпин объявил об этой инициативе. Мы всесторонне поддерживаем данный проект и активно участвуем в его реализации, поскольку он полностью отвечает интересам нашей страны. Яркое тому подтверждение - вторая линия железной дороги Достык - Мойынты", - сказал президент.
Новая дорога позволит увеличить объемы грузоперевозок в пять раз, будут сокращены сроки доставки экспортных товаров и укрепится транзитный потенциал.
Глава государства отметил, что сегодня Казахстан превратился в один из главных транзитных хабов Евразии.
Казахстан соединяет Север и Юг, Запад и Восток. Через территорию страны проходят 5 железнодорожных коридоров, открывающих путь к крупнейшим торговым рынкам мира. Мы придаем особое значение развитию транспортно-логистической инфраструктуры. За последние десять лет в отрасль было инвестировано около $35 млрд", - сказал Токаев.
По его словам, в дальнейшем планируется строительство 5 тысяч километров и ремонт 11 тысяч километров железных дорог.
В настоящее время ведется работа по строительству железной дороги Мойынты - Кызылжар. Будут модернизированы участки от станции Кызылжар до порта Актау. Этот маршрут является ключевой частью Транскаспийского международного транспортного маршрута. Все эти меры укрепят связи между Европой и Азией, а также придадут мощный импульс динамичному развитию Трансказахстанского железнодорожного маршрута и Среднего коридора. В целом, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность, государство должно уделять первостепенное внимание укреплению экономики. При этом особая роль отводится транспортно-логистической отрасли. Поэтому наращивание транзитного потенциала Казахстана остается одним из главных приоритетов. Перед железнодорожной отраслью стоят масштабные задачи", - подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что в дальнейшем в эту сферу будут активно внедряться цифровизация и технологии искусственного интеллекта, что позволит превратить ее в одно из передовых направлений экономики страны.
30.09.2025, 10:24
Казахстан будет сотрудничать с Китаем в сфере цифровизации водной отрасли
Фото: Минводных ресурсов
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Информационно-аналитический центр водных ресурсов будет сотрудничать с Китаем в сфере цифровизации водной отрасли, включая автоматизацию гидропостов на трансграничных водных объектах. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК по итогам круглого стола "Совместные инициативы в области реализации нового Водного кодекса РК: реализация, практика, перспективы".
Участники круглого стола обсудили вопросы государственного планирования в сфере управления водными ресурсами, формирования культуры рационального водопользования и развития международного сотрудничества в рамках реализации принятого в этом году нового Водного кодекса.
В ходе мероприятия также состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между информационно-аналитическим центром водных ресурсов и китайской компанией POWERCHINA Zhongnan Engineering Corporation Limited.
Документ предусматривает создание ситуационного центра при ИАЦ и автоматизацию гидропостов на трансграничных водных объектах. Ожидается, что финансирование проекта будет осуществлено за счет грантовых средств от китайской стороны.
Информационно-аналитический центр водных ресурсов был создан год назад.
В данный момент центр работает над реализацией инициативы главы государства по созданию единой цифровой платформы с инструментами искусственного интеллекта. Особую роль здесь играет качественное бассейновое планирование. Не менее важна роль международного сотрудничества", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
29.09.2025, 19:11
Солдаты-срочники попали в психиатрическую больницу: комментарий Минобороны РК
Фото: кадр из видео Минобороны
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ряде СМИ появились сообщения о том, что семь солдат-срочников попали в психиатрическую больницу после попыток суицида. В Министерстве обороны заявили, что эта информации не соответствует действительности.
В настоящее время в медицинское учреждение госпитализированы трое военнослужащих срочной службы, у которых были зафиксированы демонстративные проявления суицидальных наклонностей. Угрозы их жизни и здоровью нет, они обеспечены всем необходимым лечением и медицинским наблюдением. По результатам проведенных обследований будет принято решение об их дальнейшем прохождении военной службы", - сообщили в пресс-службе МО РК.
В ведомстве добавили, что подобные действия иногда могут носить характер симуляции с целью уклонения от службы. Все обстоятельства тщательно анализируются профильными специалистами.
Кроме того, по доводам, изложенным в отдельных публикациях, включая сообщения о фактах вымогательства, неправомерных действий и принудительных работах, проводится проверка компетентными правоохранительными органами в строгом соответствии с требованиями законодательства", - подчеркнули в Минобороны.
Ранее сообщалось, что в Жетысуской области солдат-срочник погиб в результате огнестрельного ранение. Солдат-срочник совершил суицид в военной части в Алматинской области.
29.09.2025, 18:55
В новый Налоговый кодекс вносят изменения по специальному налоговому режиму
Фото: КГД МФ РК
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - КГД МФ РК сообщил о внесении изменений в новый Налоговый кодекс по специальному налоговому режиму. Основная цель - сделать систему налогообложения более простой, удобной и доступной для граждан и бизнеса.
Ключевые изменения:
- сокращение и объединение режимов для устранения дублирования;
- введение нового режима для самозанятых;
- улучшение условий для малого и среднего бизнеса;
- сохранение действующих налоговых льгот, предусмотренных в режимах для аграрного сектора.
Для самозанятых
Вводится СНР для самозанятых, который позволит легализовать доходы граждан и при этом минимизировать их налоговую нагрузку:
- регистрация в качестве ИП не требуется;
- ставка налога с дохода - 0%;
- только социальные платежи - 4% от дохода;
- удобное исполнение обязательств через мобильное приложение;
- по доходам, полученным самозанятыми через платформу, удержание и перечисление соцплатежей будет производить операторы интернет-платформ.
Для малого и среднего бизнеса
Сохраняется СНР на основе упрощенной декларации с улучшенными условиями:
- максимальный порог дохода увеличен до 2,5 млрд тенге;
- отсутствует ограничение по численности работников;
- единая налоговая ставка - 4%, с правом маслихатов на понижение/увеличение на 2%;
- освобождение от НДС и соцналога;
- отчетность - всего два раза в год.
Для аграрного сектора
В связи с упразднением единого земельного налога крестьянские или фермерские хозяйства (КФХ), применявшие СНР для КФХ, теперь будут уплачивать индивидуальный подоходный налог на прежних условиях и по тем же ставкам.
Для субъектов, применяющих СНР с льготой 70% по отдельным налогам, сохранены данные льготы в общеустановленном режиме.
Таким образом, новым Налоговым кодексом созданы прозрачные и простые правила исполнения обязательств при применении режимов, снижена нагрузка на бизнес, введены механизмы для поддержания самозанятых и сохранены действующие льготы для аграриев.
Ранее сообщалось, кому можно применять упрощенку с 2026 года.
