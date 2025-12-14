13.12.2025, 10:54 42106
В Алматы с начала 2025 года выявлено около 600 наркопреступлений
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с начала 2025 года выявлено порядка 600 наркопреступлений, более 260 из которых связаны со сбытом запрещенных веществ, сообщает Polisia.kz.
Мы фиксируем все виды наркопреступлений, включая бесконтактные схемы распространения через тайники и электронные платежи. За отчетный период задержано 91 лицо, причастное к закладкам. Ликвидированы две лаборатории синтетических наркотиков, изъято оборудование и прекурсоры на крупные суммы", - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.
Кроме того, к уголовной ответственности привлечены свыше 440 человек, включая 28 иностранных граждан. Также заблокировано более 1,5 тысячи банковских карт и свыше 1 тысячи криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотиков, приостановлены операции на сумму более 68 млн тенге.
Ранее КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана.
новости по теме
14.12.2025, 12:30 8201
В ЗКО задержали подозреваемого в организации интернет-наркомагазина
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия
Рассказать друзьям
Уральск. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области задержали подозреваемого в организации интернет-магазина по продаже наркотиков, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Иностранный гражданин 1997 года рождения был задержан в арендованном коттедже. При личном обыске у него изъяты два свертка с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета. Дополнительно при обыске коттеджа обнаружены ZIP-пакет с аналогичным веществом, мобильный телефон iPhone 11 и ноутбук Acer с материалами, предположительно используемыми для распространения синтетических наркотиков. Экспертиза установила, что изъятое вещество - мефедрон общим весом 2,62 грамма", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Также продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
Ранее КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана.
12.12.2025, 18:58 67321
В Алматы предотвратили вооруженный конфликт на улице
Конфликт возник между посетителями и охранниками ночного клуба
Рассказать друзьям
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сотрудники специального отряда быстрого реагирования пресекли серию конфликтов, предотвратив возможные последствия для граждан, сообщили в департаменте полиции города.
Сначала на пульт полиции поступил вызов о том, что около одного из ночных клубов двое мужчин с масками на лицах и большим ножом прибыли для разрешения конфликта. Благодаря быстрому реагированию сотрудников СОБР потенциально опасная ситуация была локализована на месте, мужчины обезврежены, и ситуация не переросла в преступление", - проинформировали в полиции.
В ходе проверки выяснилось, что конфликт возник между посетителями и охранниками клуба.
Сразу после этого поступил вызов о конфликте между мужчиной и женщиной недалеко от этого района. Полицейские прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки. Женщина ударила мужчину бутылкой по лицу. Сотрудники СОБР оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили участников инцидента в подразделение полиции для разбирательства", - рассказали в ДП.
Напоминаем, что о резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
12.12.2025, 16:00 71496
В Кызылординской области задержали двух подозреваемых в вымогательстве $10 тысяч
Возбуждено уголовное дело
Рассказать друзьям
Кызылорда. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области задержали двух подозреваемых в вымогательстве у жителей другой области $10 тысяч, сообщает Polisia.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух жителей Шиелийского района, которые путем угроз применения насилия вымогали у жителей другой области денежные средства в сумме 10 000 долларов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Задержанные находятся под стражей на два месяца, ведется расследование", - добавили в полиции.
Ранее в Караганде задержали подозреваемого в вымогательстве $700 тысяч у основательницы торговой сети.
12.12.2025, 11:46 79461
МВД Казахстана раскрыло 39 фактов торговли людьми
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP-трафик" пресечен ряд тяжких преступлений, связанных с торговлей людьми. Всего зарегистрировано 39 таких фактов, шесть из которых в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает официальный портал ведомства Polisia.kz.
В частности, в Алматы пресечена деятельность преступной группы, причастной к продаже новорожденных. Организаторы, используя сложные жизненные обстоятельства молодых девушек, склоняли их за вознаграждение передавать младенцев третьим лицам. Все фигуранты задержаны. Расследуется более 20 уголовных дел. Подозреваемым грозит наказание до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В области Абай выявлена преступная деятельность, связанная с эксплуатацией граждан путем вовлечения их в принудительный труд. Возбуждено 11 уголовных дел, материалы направляются в суд.
Кроме того, в ходе регулярных проверок ночных развлекательных заведений пресекаются факты вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в различные формы эксплуатации в Шымкенте, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях.
В столице полицейскими совместно с прокуратурой проведены рейды в районе железнодорожного вокзала по улице Гете. По итогам мероприятий восемь лиц привлекаются к уголовной ответственности за организацию и содержание притонов для сексуальной эксплуатации граждан.
В Акмолинской области пресечена деятельность религиозной группы, которая организовала духовный центр, пропагандирующий беспорядочные половые связи и отказ от семейных ценностей. В ходе обыска обнаружена религиозная литература, атрибуты и ритуальные предметы. Назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие.
Ранее в Астане, Алматы и Шымкенте выявлена деятельность организаторов "элитного эскорта", занимавшихся вербовкой молодых девушек в различных ночных клубах и барах. Установлены факты их преступной деятельности по организации сводничества. Уголовные дела направлены в суд.
11.12.2025, 18:30 111066
Казахстанца задержали за взлом банковских счетов в Германии
Причиненный ущерб составляет несколько сотен тысяч евро
Рассказать друзьям
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 9 декабря 2025 года Комитет национальной безопасности Казахстана при координации Генеральной прокуратуры РК и во взаимодействии с Федеральной криминальной полицией Германии провел оперативные мероприятия по пресечению трансграничной киберпреступной деятельности.
По данным КНБ, в Алматинской области был выявлен и задержан гражданин Казахстана, которого подозревают в незаконном доступе к банковским счетам и персональным данным с использованием компьютерных технологий на территории Федеративной Республики Германия. По предварительной оценке, причиненный ущерб составляет несколько сотен тысяч евро.
Во время обысков у задержанного изъяли технические устройства для хранения данных и другие вещественные доказательства.
Следственные мероприятия продолжаются.
С другими резонансными преступлениями можно ознакомиться в обзоре "Социальная деградация".
11.12.2025, 11:07 125681
АФМ завершило расследование дела о незаконном привлечении более 1 млрд тенге от дольщиков в Абайской области
Пострадали более 60 граждан
Рассказать друзьям
Семей. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по области Абай окончено расследование в отношении руководства ТОО "Dala SK Construction" и ряда аффилированных компаний, занимавшихся незаконным привлечением средств граждан под видом долевого строительства, сообщили в пресс-службе АФМ.
В течение двух лет руководство компании осуществляло строительство жилых комплексов без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора. С целью привлечения денежных средств граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной, а также о предоставлении беспроцентной рассрочки. Однако из шести запланированных башен жилого комплекса Irtysh Riverside возведен лишь каркас одного здания", - проинформировали в АФМ.
По данным ведомства, "в октябре 2024 года ТОО "Dala SK Construction" привлечено к административной ответственности по трем статьям КоАП (незаконное строительство, строительство объектов без ПСД, занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без разрешения или направление уведомления), строительные работы приостановлены".
Несмотря на судебные решения, руководство компании продолжало вводить граждан в заблуждение, создавая видимость успешности проекта. Реклама о продаже квартир и рассрочке продолжала распространяться для привлечения новых покупателей. В результате с 64 гражданами заключены фиктивные договоры бронирования. Общая сумма незаконно привлеченных средств превысила 1 млрд тенге. Полученные деньги выведены на счета других аффилированных компаний Усть-Каменогорска, где также велось незаконное строительство", - уточнили в агентстве.
Отмечается, что наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе две квартиры, 10 земельных участков, шесть автомашин.
Организатор помещен под стражу. Иная информация разглашению не подлежит", - добавили в АФМ.
10.12.2025, 19:16 161601
Полиция пресекла сбыт крупной партии наркотиков в Жамбылской области
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Тараз. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе задержали 30-летнего гражданина Республики Узбекистан за сбыт и хранение наркотиков, сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
При личном обыске у задержанного в кармане брюк был обнаружен сверток с синтетическим наркотическим средством "A-PVP" весом 2,011 г. Далее по месту жительства иностранного гражданина был обнаружен пакет с наркотическими средствами "A-PVP" общим весом 166,09 г", - проинформировали в полиции.
Как рассказали в ДП, помимо самих наркотиков у подозреваемого изъяты предметы, свидетельствующие о намерении заниматься сбытом: весы и около 1500 зип-пакетов для расфасовки. Общий вес изъятых синтетических наркотиков "A-PVP" (более 168,2 г) квалифицируется как особо крупный размер.
По данному факту начато досудебное расследование по 3 части статьи 297 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление каналов поставки и других возможных сообщников", - отметили в пресс-службе.
Ранее в Шымкенте выявили международную наркосеть, оборот которой составил 7 млн долларов США.
10.12.2025, 17:05 163236
Избивших 7-летнего мальчика школьников разыскивают в Павлодаре Дополнено
Позже в полиции сообщили, что информация об избиении не подтвердилась
Рассказать друзьям
Павлодар. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре возбуждено уголовное дело по факту жестокого нападения на 7-летнего мальчика двумя несовершеннолетними. По словам матери пострадавшего, ее сына повалили на землю, пинали по голове и пытались отрезать язык.
В соцсетях мать 7-летнего мальчика рассказала, что на улице на ее сына напали два мальчика возрастом около 10 лет.
Повалили на землю, пинали по голове, по телу. Ножницами резали язык. Сейчас мой сын лежит в травматологии с сотрясением мозга", - рассказала женщина.
В департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего".
Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление и задержание несовершеннолетних, причастных к данному происшествию. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям их законных представителей. Также поведение несовершеннолетних будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с постановкой на учет", - сказано в сообщении полиции.
Дополнено 10.12.2025, 21.00
Позже в полиции сообщили, что факты избиения несовершеннолетнего не подтвердились.
Установлено, что несовершеннолетний катался на качели, затем, ради интереса, сам приложил губы и язык к металлической поверхности. Увидев кровь, испугался и придумал историю, чтобы привлечь внимание отца. С мальчиком в присутствии матери проведена беседа о недопущении впредь подобных фактов. Законному представителю рекомендовано обратится к консультации школьного психолога. Вместе с тем, после излечения мальчика, поведение его и законного представителя будет рассмотрено на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав", - рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых в том числе несовершеннолетними.
В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения.
В октябре несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы.
В сентябре школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей в Алматы. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
14.12.2025, 11:30Казахстан организует "зеленые" коридоры на приграничных пунктах пропуска для туркменских овощей 14.12.2025, 12:1210686Рейсы из Актау и Атырау задерживаются из-за непогоды 14.12.2025, 12:308406В ЗКО задержали подозреваемого в организации интернет-наркомагазина 14.12.2025, 11:003031Казахстанцы выиграли три золотые медали на ЧМ по боксу в Дубае 14.12.2025, 12:022671Гонконгской грипп: глава Минздрава Казахстана сделала заявление 08.12.2025, 19:17530441В Казахстане начал работу первый центр тестирования по русскому языку как иностранному 07.12.2025, 18:28529106В школах Астаны продолжат усиливать меры по профилактике ОРВИ и гриппа 08.12.2025, 10:10512826Когда завершится реконструкция высокогорного комплекса "Медеу" 08.12.2025, 09:06Казахстанцев ждет дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня независимости512426Казахстанцев ждет дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня независимости 08.12.2025, 16:15505101Алматинцев предупредили о резком похолодании 05.12.2025, 14:50827071В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки823936Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16753771Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19750566Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25747216В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?