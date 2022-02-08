В Казахстане исключат госзакупки программного обеспечения из одного источника

НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане планируют на законодательном уровне исключить государственные закупки программного обеспечения (ПО) из одного источника, сообщили в пресс-службе Агентства по защите и развитию конкуренции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На заседании совета по барьерам при антимонопольном департаменте по Карагандинской области, которое прошло 3 февраля, решено подготовить предложения о внесении изменений в нормы закона РК «О государственных закупках», исключающих возможность закупки услуг способом из одного источника программ ЭВМ (электронных вычислительных машин), и направить в АЗРК Республики Казахстан для включения в карту барьеров.

Как напомнила член Совета по барьерам Жулдыз Ескенова, согласно законодательству, госзакупки способом из одного источника путем прямого заключения договора осуществляются, в том числе, в случае приобретения товаров и услуг, являющихся объектами интеллектуальной собственности, у лица, обладающего исключительными правами на них. Согласно Гражданскому кодексу РК, объектами интеллектуальной собственности и авторского права являются, в том числе, программы для ЭВМ.

Обладатель исключительного права на объект интеллектуальной собственности вправе передать это право другому лицу полностью или частично и разрешить его использовать. Таким образом, создается конкурентная среда, когда объект интеллектуальной собственности можно на законных основаниях приобрести у нескольких потенциальных поставщиков", - сообщили в пресс-службе АЗРК.

Следует учитывать, что на рынке может быть несколько объектов интеллектуальной собственности, обладающих аналогичными или сходными характеристиками. К примеру, заказчику могут предложить разные варианты программного обеспечения, решающего одни и те же задачи.

В этом случае нельзя произвольно выбирать для заключения договора одного обладателя исключительных прав на определенный объект интеллектуальной собственности по любой цене. На основании принципа оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок, заказчик должен выбирать для закупки тот товар или услугу, которые имеют более низкую цену", - пояснили в агентстве.

По мнению Ескеновой, норма закона о госзакупках, относящая закуп услуг по программам для ЭВМ к способам закупок из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках, нарушает права разработчиков программ и является антиконкурентной.