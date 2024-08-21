В Казахстане из-за оспы обезьян на пунктах пропуска через границу усилен санитарно-карантинный контроль

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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства вне повестки был рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране на фоне распространения в мире нового вируса оспы обезьян. Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев доложил, что на сегодняшний день в Казахстане эпидемиологическая ситуация стабильная, случаев заражения редким инфекционным заболеванием не зарегистрировано.





По его словам, с момента первой регистрации вспышки вируса оспы обезьян в мае 2022 года в мире подтверждено порядка 99 тысяч случаев заболевания, из них 189 летальных. Эндемичные страны включают Гану, Конго, Камерун, Либерию, Нигерию, Центральную Африканскую Республику. В этой связи Минздравом проводится регулярная оценка рисков, включая мониторинг эпидемиологической обстановки в соседних странах.





Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки, а также других государств, где зарегистрированы завозные случаи инфекции. Список неблагополучных стран постоянно обновляется. Контагиозность, заразность данной инфекционной заболеваемости, по мнению ученых, не высока.





Возникновение вспышки на территории Республики Казахстан минимально. Несмотря на это министерством принимаются все необходимые профилактические меры по недопущению завоза данной инфекции. Усилен санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска через государственную границу. На случаи завоза и выявления больных с подозрением на данную инфекцию, разработаны алгоритмы действий медицинских служб по различным сценариям развития событий. Приняты меры для формирования необходимого объема запаса лекарственных средств. На местах проводятся повторные циклы обучения медработников методам диагностики и лечения. Подготовлены постановление главного государственного санитарного врача и национальный план действий при чрезвычайных ситуациях. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохранения", - доложил Ержан Нурлыбаев.





Глава правительства поручил Министерству здравоохранения держать ситуацию под контролем.





Как видите, пока повода для беспокойства нет. Ни одного случая оспы обезьян в Казахстане не зарегистрировано. Но это не повод для самоуспокоения. Министерству здравоохранения необходимо и далее держать ситуацию под контролем, принять превентивные меры для предотвращения завоза инфекции в страну. Особенно это касается усиления контроля в аэропортах и на пограничных переходах", - поручил Олжас Бектенов.