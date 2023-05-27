В Казахстане изменится размер черты бедности

Минсельхоз планирует начать выплаты субсидий фермерам за урон, нанесенный сайгаками, к концу 2023 года

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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские власти планируют рассмотреть к концу 2023 года концепцию выплаты субсидий фермерам за урон, нанесенный сайгаками.





Директор департамента земледелия МСХ РК Азат Султанов в ходе брифинга в пятницу заявил, что уже разработана методика компенсации фермерам и проводится работа по законодательному закреплению компетенции уполномоченных органов. В 2022 году фермеры потеряли 360 тысяч га сельхозугодий из-за сайгаков, но основная порча была на пастбищных угодьях.





Минсельхоз планирует начать выплаты субсидий фермерам за урон, нанесенный сайгаками, к концу 2023 года.





Ранее депутаты от агропартии "Ауыл", призванной защищать интересы сельчан, предложили пустить сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.





Численность сайгаков в Казахстане, по данным авиаучета 2023 года, составила свыше 1,9 млн особей. Прирост численности сайгаков трех популяций составил 597 тысяч особей, или 45,3% от прошлогоднего показателя.





Напомним, в апреле Организация Объединенных Наций выпустила фильм о природоохранной инициативе "Алтын Дала" по восстановлению популяции сайгаков в Казахстане.





Стоит отметить, что политика Минэкологии в отношении сайгаков является весьма разноречивой. Так, в прошлом году после жалоб фермеров на вытоптанные сайгаками посевы Минэкологии Казахстана заявило о намерении разрешить охоту на животных, чтобы сократить поголовье.





Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили , что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики.





В июле глава государства объявил выговор бывшему тогда министром экологии Сериккали Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.





Затем Минэкологии решило провести эксперимент по одомашниванию сайгаков. Для этих целей из дикой природы планируется изъять 1815 особей сайги. В настоящее время в Казахстане действует запрет на любое пользование сайгаками, их дериватами и продуктами из них, кроме как на использование в научных целях. Этот мораторий, который включает и запрет на охоту, сейчас продлен до 1 января 2024 года.





Тем не менее случаи масштабного жестокого, браконьерского истребления животных, в частности ради рогов, происходят регулярно.