26.05.2023, 19:03 21641
В Казахстане изменится размер черты бедности
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана утвердило приказ от 19 мая 2023 года "Об определении размера черты бедности"
Определить черту бедности по Республике Казахстан: 1) с 1 июля 2023 года - в размере 70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи; 2) с 1 января 2025 года - в размере 50% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи", - говорится в приказе.
Приказ вводится в действие с 1 июля.
Напомним, черта бедности в Казахстане с 1 января 2023 года составляет 70% прожиточного минимума (40 567 тенге).
Ранее сообщалось, что доходы порядка 5% казахстанцев не превышают величины прожиточного минимума. При этом в 12 регионах наблюдается увеличение этой категории граждан. Речь идет о Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и других областях. Около 5 миллионов человек, то есть половина трудовых ресурсов, заняты низкопроизводительным трудом.
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27.05.2023, 13:50 3261
В Казахстане планируют внедрить проверку на добропорядочность
Публичное обсуждение продлится до 16 июня
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции опубликовало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона Республики Казахстан "О проведении проверки на добропорядочность (Integrity check)" на портале "Открытые НПА".
Внедрение проверки на добропорядочность (Integrity check) в систему превентивных мер противодействия коррупции будет являться высокоэффективным и своевременным решением", - говорится в документе.
Отмечается, что такая проверка позволит предотвратить потенциальный ущерб интересам государства и населению. Внедрение данного института будет способствовать улучшению качественной составляющей государственного аппарата и усилению доверия граждан.
Законодательно также будут закреплены права и обязанности государственного служащего, в отношении которого проводилась проверка:
1) обязательная процедура получения информированного согласия перед поступлением на службу с возможным применением средств аудио- и видеофиксации;
2) получение информации относительно проведенной в отношении него проверки после объявления ее результатов;
3) обжалование в досудебном порядке результатов проверки.
Действующим законодательством РК механизм проведения проверки на добропорядочность ранее предусмотрен не был.
В США проверка на добропорядочность Integrity check впервые введена в органах полиции в 1994 году, в Австралии - в 1996, а в Великобритании - в 1999 году.
Напомним, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил выявлять высокопоставленных коррупционеров.
26.05.2023, 20:20 19536
В двух областях РК хотят ввести ограничения из-за вспышки бруцеллеза
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Проекты приказов о введении ограничительных мероприятий в связи с возникновением бруцеллеза крупного рогатого скота в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях опубликованы на сайте "Открытые НПА".
На основании представления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Атбасарского района от 19 мая 2023 года аким Мариновского сельского округа Акмолинской области решил установить ограничительные мероприятия на территории села Мариновка Мариновского сельского округа Атбасарского района и его установленных границ в связи с возникновением болезни бруцеллез крупного рогатого скота", - говорится в проекте приказа.
Ранее бешенство выявили у крупного рогатого скота в двух районах Жамбылской области.
В марте этого года в граничащей с Казахстаном Омской области РФ ввели карантин по бешенству.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области из-за вспышки бруцеллеза два села закрыли на карантин.
В конце июля казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В эксклюзивном интервью KAZAKHSTAN TODAY руководитель Научного центра противоинфекционных препаратов академик, доктор химических наук Александр Иванович Ильин заявил, что "в Казахстане есть 2 ветеринарных препарата, которые готовы к любой биологической угрозе".
Ранее председатель комитета по аграрным вопросам мажилиса Ерлан Барлыбаев заявил, что в Казахстане сельскохозяйственные животные все чаще заболевают опасными инфекциями, такими как бруцеллез и бешенство, по вине ветеринарных инспекторов, не желающих выполнять свои обязанности.
26.05.2023, 19:22 20891
Власти планируют выплачивать фермерам субсидии за урон от сайгаков
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские власти планируют рассмотреть к концу 2023 года концепцию выплаты субсидий фермерам за урон, нанесенный сайгаками.
Директор департамента земледелия МСХ РК Азат Султанов в ходе брифинга в пятницу заявил, что уже разработана методика компенсации фермерам и проводится работа по законодательному закреплению компетенции уполномоченных органов. В 2022 году фермеры потеряли 360 тысяч га сельхозугодий из-за сайгаков, но основная порча была на пастбищных угодьях.
Минсельхоз планирует начать выплаты субсидий фермерам за урон, нанесенный сайгаками, к концу 2023 года.
Ранее депутаты от агропартии "Ауыл", призванной защищать интересы сельчан, предложили пустить сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам.
Численность сайгаков в Казахстане, по данным авиаучета 2023 года, составила свыше 1,9 млн особей. Прирост численности сайгаков трех популяций составил 597 тысяч особей, или 45,3% от прошлогоднего показателя.
Напомним, в апреле Организация Объединенных Наций выпустила фильм о природоохранной инициативе "Алтын Дала" по восстановлению популяции сайгаков в Казахстане.
Стоит отметить, что политика Минэкологии в отношении сайгаков является весьма разноречивой. Так, в прошлом году после жалоб фермеров на вытоптанные сайгаками посевы Минэкологии Казахстана заявило о намерении разрешить охоту на животных, чтобы сократить поголовье.
Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики.
В июле глава государства объявил выговор бывшему тогда министром экологии Сериккали Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
Затем Минэкологии решило провести эксперимент по одомашниванию сайгаков. Для этих целей из дикой природы планируется изъять 1815 особей сайги. В настоящее время в Казахстане действует запрет на любое пользование сайгаками, их дериватами и продуктами из них, кроме как на использование в научных целях. Этот мораторий, который включает и запрет на охоту, сейчас продлен до 1 января 2024 года.
Тем не менее случаи масштабного жестокого, браконьерского истребления животных, в частности ради рогов, происходят регулярно.
26.05.2023, 17:30 23396
Токаев с шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном обсудили перспективы укрепления двустороннего сотрудничества
Глава государства вручил шейху орден "Достық" I степени
Фото: Акорда
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил со старшим представителем правящей семьи эмирата Абу-Даби шейхом Суруром бен Мухаммедом Аль Нахаяном перспективы укрепления двустороннего сотрудничества, информирует пресс-служба Акорды.
С большим удовольствием вспоминаю о состоявшемся в начале года визите в Эмираты и переговорах с руководством Вашей страны. Безусловно, достигнутые договоренности будут служить на благо наших народов", - сообщил глава государства.
Он подчеркнул, что для Казахстана Объединенные Арабские Эмираты - надежный и ключевой стратегический партнер в исламском мире.
Наш народ всегда будет это ценить. Поэтому вклад ОАЭ в развитие нашей страны мы рассматриваем как яркое проявление дружбы и тесного сотрудничества. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить признательность руководству Вашей страны и передать самые теплые пожелания президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну", - заявил Касым-Жомарт Токаев
В свою очередь шейх Сурур бен Мухаммед Аль Нахаян поблагодарил президента за теплый прием и отметил, что в этом году партнерству между Казахстаном и ОАЭ был задан новый импульс.
Ваш официальный визит в Эмираты в начале этого года стал успешным с точки зрения укрепления сотрудничества между нашими дружественными странами. История взаимоотношений с Вашей страной очень глубокая. Сегодня, несмотря на международную и региональную ситуацию, наше сотрудничество во многих областях только укрепляется. Хотел бы выразить признательность правительству Казахстана и лично Вам за создание максимально благоприятных условий в деле реализации наших совместных инвестиционных проектов", - сказал шейх Сурур бен Мухаммед Аль Нахаян.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран. Глава государства, отметив высокий потенциал и возможности эмиратских компаний, пригласил их к активному участию в совместных проектах в сферах сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, горнодобывающей промышленности, строительства, транспорта и логистики, финансов и туризма.
В завершение глава государства вручил шейху Суруру бен Мухаммеду Аль Нахаяну за большой вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений орден "Достық" I степени.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
26.05.2023, 10:31 32326
Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - пресс-секретарь Токаева
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай опубликовал комментарий на странице в Facebook относительно выступления главы государства на Евразийском экономическом форуме в Москве.
Как вы знаете, на днях глава государства принял участие во II Евразийском экономическом форуме в Москве. В ходе мероприятия президент сделал ряд заявлений, которые сегодня довольно широко обсуждаются экспертным сообществом. В этой связи хотелось бы отметить, что ключевой месседж главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку. Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации", - сообщил Руслан Желдибай.
Как подчеркнул президент, экономическая интеграция - это не самоцель, а одно из средств развития экономик и повышения благосостояния наших народов. То есть любые решения, принимаемые в рамках объединения, должны приносить результаты каждому отдельному его участнику, и прежде всего гражданам всех государств ЕАЭС, уточнил пресс-секретарь.
Кроме того, был затронут и вопрос так называемой разноуровневой интеграции. Действительно, сегодня два участника ЕАЭС - Россия и Беларусь - демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения. Это уникальный прецедент. Как отметил глава государства, по сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели. Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства", - сказал Руслан Желдибай.
25.05.2023, 20:31 52641
В Минске министр обороны Казахстана почтил память павших воинов
Участники церемонии почтили память павших в Великой Отечественной войне солдат минутой молчания
Фото: Минобороны РК
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Минск. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках заседания совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности состоялась церемония возложения цветов к монументу Победы, размещенному на одноименной площади в центре столицы Беларуси, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Казахстанская делегация во главе с министром обороны Казахстана генерал-полковником Русланом Жаксылыковым приняла участие в памятном мероприятии - возложении цветов к Вечному огню.
Участники церемонии почтили память павших в Великой Отечественной войне солдат минутой молчания.
25.05.2023, 16:33 57971
Лудомания и наркомания: в правительстве обсудили меры по борьбе с опасными зависимостями
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Меры по борьбе с зависимостью от азартных игр и наркомании обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова, сообщает пресс-служба главы кабмина.
Проблема игровой зависимости в казахстанском обществе стоит очень остро, так как порождает целый комплекс социальных последствий: долги, семейные конфликты, рост преступности, суицидов и других. В Министерстве здравоохранения РК отмечают, что лудомания (игромания) признана расстройством привычек и влечений, однако установление диагноза осуществляется только при обращении граждан в медицинские организации. В числе основных мер, которые реализуют заинтересованные государственные органы по противодействию игровой зависимости, - мониторинг интернет-ресурсов и социальных сетей с вовлечением в эту работу общественности с активной гражданской позицией", - говорится в информации.
По данным Министерства информации и общественного развития РК, с начала года в информационную систему "Кибернадзор" внесена информация по более чем 1780 интернет-ресурсам, содержащим признаки интернет-казино.
На совещании также был обсужден вопрос борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Вопрос игровой зависимости, с которой сталкиваются все больше казахстанских семей, волнует общество и требует принятия серьезных решений. Незаконный оборот наркотиков, особенно синтетических видов, которые, к сожалению, распространяются среди молодежи, представляет серьезную угрозу национальной безопасности. Для противостояния этим вызовам в рамках Комплексного плана будут приобретены современные лаборатории, которые сократят сроки судебной экспертизы "синтетики", проведено дополнительное материально-техническое оснащение уполномоченных органов досмотровым и судебно-экспертным оборудованием. Наряду с этим необходимо проводить профилактическую работу, разъясняя вред, наносимый наркотиками, а также популяризировать здоровый образ жизни", - подчеркнул Алтай Кульгинов.
Вице-премьер также отметил, что лудомания, как и наркомания, - это социальное явление, поэтому эффективной мерой должна стать выработка в обществе нулевой терпимости и общественного порицания. Этому способствует информационная работа с молодежью, особенно с помощью социальных сетей, вовлечения общественности, в том числе Национальной волонтерской сети.
Ранее об острой проблеме лудомании среди молодежи рассказала заместитель руководителя администрации президента, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Аида Балаева.
По состоянию на 2022 год количество казахстанцев, страдающих от игровой зависимости, достигло 350 тысяч. Кроме того, отмечается тенденция к увеличению количества молодых людей, страдающих от лудомании в возрасте от 15 до 18 лет", - сказала председатель нацкомиссии.
Проблему игромании также поднимали казахстанские депутаты. По их словам, средний размер долга казахстанского игромана составляет 10 млн тенге. Депутаты просят запретить рекламу онлайн-казино и букмекерских контор.
В апреле кабмин уже обсуждал вопросы регулирования игорного бизнеса и лотерей. Тогда Ералы Тугжанов дал государственным органам ряд конкретных поручений. В их числе: разработка совместного плана действий по противодействию незаконному игорному бизнесу и снижению уровня вовлечения граждан в азартные игры; создание социальных роликов о вреде азартных игр; проведение рейдов по выявлению незаконных игорных заведений и другие.
25.05.2023, 15:59 57791
Заседание Совета министров обороны ОДКБ прошло в Минске
Главы оборонных ведомств обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате организации
Фото: odkb-csto.org
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Минск. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Минске под председательством министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина состоялось заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности. В нем приняли участие руководители оборонных ведомств государств - членов ОДКБ, генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, сообщается на сайте ОДКБ.
Главы оборонных ведомств обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности, вопросы совершенствования системы кризисного реагирования в формате организации.
В ходе пленарного заседания Советом министров обороны ОДКБ рассмотрены и утверждены План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на 2024 год, к наиболее значимым мероприятиям которого относятся совместные командно-штабные и специальные учения с войсками (коллективными силами) ОДКБ", - говорится в информации.
Утвержден перечень мероприятий совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на период до 2030 года, который является основой для ежегодного планирования мероприятий совместной подготовки в рамках ОДКБ.
Совет министров обороны также принял решение о внесении ряда изменений в План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год.
Главы оборонных ведомств утвердили Положение о запасах материальных средств для обеспечения формирований войск (Коллективных сил) ОДКБ и методические документы межгосударственной системы каталогизации предметов снабжения вооруженных сил государств - членов Организации. Также Совет министров обороны решил представить Совету коллективной безопасности документы об учреждении медали "Вместе к миру" для награждения лиц, внесших вклад в миротворческую деятельность ОДКБ", - сообщается на сайте.
В тот же день в Минске на площади Победы состоялась торжественная церемония, в ходе которой главы делегаций, участвующих в заседании Совета министров обороны ОДКБ, почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к вечному огню у монумента Победы.
Ранее в режиме видео-конференц-связи состоялось 22-е заседание Военного комитета ОДКБ. На заседании были рассмотрены приоритетные направления деятельности Организации Договора о коллективной безопасности в военной сфере, инициированные Республикой Беларусь на период ее председательства в текущем году. Проанализированы вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ.
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