В Казахстане изменится порядок ввоза транспортных средств юрлицами

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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов поддержал предложение министра финансов по освобождению в 2025 году от обязательного представления деклараций об активах оставшихся категорий граждан, передает корреспондент агентства.





Сейчас декларацию сдают более 4-х млн человек. Среди них госслужащие, представители квазигосударственного сектора и бизнеса. Планировалось, что в 2025 году будут сдавать декларации все остальные категории граждан. Это вызвало обеспокоенность населения, на что и обратил внимание глава государства", - сказал Бектенов.





Он отметил, что на сегодня базы данных государственных органов максимально оцифрованы.





Усилены финансовый и валютный контроль. Налажен обмен данными по счетам в рамках международных соглашений. Широко распространены цифровые услуги. Поэтому в целом имеется вся информация по активам физических лиц. Для этого министерствам финансов и цифровизации следует обеспечить получение сведений из всех цифровых баз, в том числе банков второго уровня, для фиксации и налогового контроля. Поэтому я поддерживаю предложение Министра финансов по освобождению в 2025 году от обязательного представления деклараций об активах оставшихся категорий граждан", - сказал премьер-министр.





Министерству финансов совместно с министерствами нацэкономики, юстиции поручено в трехдневный срок подготовить необходимые законодательные поправки и провести соответствующую работу в парламенте.





По данным Минфина, на сегодня в рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли 4,8 млн человек, в том числе госслужащие, руководители и учредители коммерческих организаций, квазигосударственного сектора и их супруги.





Порядка 8 млн граждан (работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие) освободят от представления деклараций об активах и обязательствах с учетом цифровизации баз данных и развития безналичных платежей.





Освобождение коснется более чем 90% физических лиц данной категории. Декларирование предлагается сохранить для следующей категории лиц: имеющих активы за пределами РК; совершивших приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн тенге) в течение года; получивших доход, облагаемый самостоятельно.





В Минфине отметили, что гражданам будет предоставлено право добровольного декларирования.