18.11.2024, 20:13 25216
В Казахстане изменится порядок ввоза транспортных средств юрлицами
Мера вводится с 1 декабря 2024 года.
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", документами, удостоверяющими соответствие требованиям технического регламента при выпуске в обращение транспортных средств, оценка соответствия которых проводилась в форме одобрения типа, является одобрение типа транспортного средства (ОТТС), сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
При этом согласно разъяснению Министерства промышленности и строительства РК транспортные средства, с даты изготовления которых прошло менее трех лет и ввозимые на основании ОТТС, имеют право ввозить лица, указанные в ОТТС, оформленные с применением подпункта б) пункта 10 Правил ввоза на таможенную территорию ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории ЕАЭС, утвержденного решением Совета ЕЭК от 12 ноября 2021 года № 130", - сообщили в комитете.
В ведомстве добавили, что использование ОТТС допускается исключительно в случае, если декларантом такой продукции является лицо, указанное в ОТТС.
Мера вводится с 1 декабря 2024 года.
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19.11.2024, 11:10 1311
В правительстве поддержали отмену последнего этапа всеобщего декларирования
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов поддержал предложение министра финансов по освобождению в 2025 году от обязательного представления деклараций об активах оставшихся категорий граждан, передает корреспондент агентства.
Сейчас декларацию сдают более 4-х млн человек. Среди них госслужащие, представители квазигосударственного сектора и бизнеса. Планировалось, что в 2025 году будут сдавать декларации все остальные категории граждан. Это вызвало обеспокоенность населения, на что и обратил внимание глава государства", - сказал Бектенов.
Он отметил, что на сегодня базы данных государственных органов максимально оцифрованы.
Усилены финансовый и валютный контроль. Налажен обмен данными по счетам в рамках международных соглашений. Широко распространены цифровые услуги. Поэтому в целом имеется вся информация по активам физических лиц. Для этого министерствам финансов и цифровизации следует обеспечить получение сведений из всех цифровых баз, в том числе банков второго уровня, для фиксации и налогового контроля. Поэтому я поддерживаю предложение Министра финансов по освобождению в 2025 году от обязательного представления деклараций об активах оставшихся категорий граждан", - сказал премьер-министр.
Министерству финансов совместно с министерствами нацэкономики, юстиции поручено в трехдневный срок подготовить необходимые законодательные поправки и провести соответствующую работу в парламенте.
По данным Минфина, на сегодня в рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли 4,8 млн человек, в том числе госслужащие, руководители и учредители коммерческих организаций, квазигосударственного сектора и их супруги.
Порядка 8 млн граждан (работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие) освободят от представления деклараций об активах и обязательствах с учетом цифровизации баз данных и развития безналичных платежей.
Освобождение коснется более чем 90% физических лиц данной категории. Декларирование предлагается сохранить для следующей категории лиц: имеющих активы за пределами РК; совершивших приобретения стоимостью свыше 20 000 МРП (74 млн тенге) в течение года; получивших доход, облагаемый самостоятельно.
В Минфине отметили, что гражданам будет предоставлено право добровольного декларирования.
19.11.2024, 11:01 681
Министр торговли сделал заявление по поводу перевода часов в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Принятое решение об изменении часового пояса является научно обоснованным и экономически целесообразным, заявил на заседании правительства министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
При принятии решения были использованы научно обоснованные данные, отраженные в отчете специально созданной Межведомственной рабочей группы по порядку исчисления времени, в которую вошли депутаты Парламента, представители государственных и местных органов, ученые, эксперты, институты и общественные объединения в составе 60 человек", - заявил Шаккалиев.
По его словам, Международный альянс сторонников природного времени (IANT) дал положительное заключение на решение правительства об установлении для центральных и восточных областей Казахстана часового пояса UTC+5, который соответствует географической долготе и является оптимальным решением.
История формирования системы исчисления времени в Казахстане показывает, что опережающий прежний часовой пояс UTC+6 был впервые введен в 1930-1931 годах путем использования декретного, то есть "приказного" времени ("поясное время плюс один час"). Несмотря на то, что большая часть территорий фактически находится в 5-м часовом поясе. В советский период в Казахстане в приказном порядке восемь раз менялся естественный часовой пояс в интересах командно-плановой экономики. В итоге в Казахстане мы проживали в несоответствующих природному циклу часовых поясах", - утверждает министр.
Он считает, что UTC+5 не является новым поясом для Казахстана, а является возвратом к исторически оправданному времени. Данный пояс охватывает долготу от 67,5 до 82,5 градусов, включая города Астана, Алматы, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Семей и Павлодар, куда подпадают более 76 % населения страны или более 15 млн человек.
Министр добавил, что на сегодняшний день 117 стран из 195 сделали выбор в пользу географического времени.
На сегодня отдельные лица, не обладающие специальными познаниями, продвигают в социальных сетях негативное мнение, аргументируя якобы удобствами для своих повседневных нужд. При этом не понимая долгосрочные негативные последствия для экономики и здоровья граждан, создают отдельные гипотезы, домыслы. Рабочей группой по рассмотрению петиции дополнительно изучены все бытовые аргументы и не установлены причинно-следственные связи, негативно влияющие на здоровье и экономику", - утверждает министр.
Он заявил, что принятое решение об изменении часового пояса является научно обоснованным и экономически целесообразным.
Премьер-министр Олжас Бектенов счел аргументы в пользу действующего часового пояса исчерпывающими.
Правительство поддерживает это решение. Пятый часовой пояс географически охватывает большую часть территории страны. Поручаю министерствам торговли и информации провести более понятную информационно-разъяснительную кампанию", - высказал свое мнение Бектенов.
19.11.2024, 09:31 3861
В Казахстане создан институт коневодства
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Актобе. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе на базе Актюбинской сельскохозяйственной опытной станции создан ТОО "Казахский научно-исследовательский институт коневодства и кормопроизводства", учредителем которого является Национальный аграрный научно-образовательный центр. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.
Основные задачи нового института - проведение научно-исследовательских работ, направленных на улучшение племенных качеств лошадей, активное развитие коневодства и продвижение отечественных пород на зарубежные рынки. Сегодня институт ставит перед собой амбициозную задачу - увеличить поголовье племенных лошадей на 6-7% в течение ближайших пяти лет.
Расширение ареалов разведений местных пород лошадей, таких как костанайская и адайская, а также высокопродуктивных мугалжарских и кушумских генотипов и казахских лошадей типа жабе мясо-молочного направления становится важной задачей для селекционно-племенной работы. Для этого планируется создать информационный банк данных, который будет хранить сведения о различных генетических группах лошадей, банк семени и эмбрионов, построить лабораторию иммунной генетики с пунктом искусственного осеменения кобыл. Также будет проводиться работа по подготовке специалистов-коневодов. Создание специализированной ветеринарной клиники для лошадей значительно повысит уровень ветеринарного обслуживания и будет способствовать улучшению здоровья и благополучия лошадей", - отметили в Минсельхозе.
Сообщается, что приоритетными направлениями научных исследований до 2035 года в продуктивном коневодстве будут повышение генетического потенциала лошадей отечественной популяции селекционными, технологическими методами и широкое внедрение в товарные хозяйства разных регионов Казахстана. Все это позволит обеспечить рост продуктивности разводимых пород на 20-25%.
Ключевым аспектом успешной реализации намеченных планов станет интеграция с зарубежными научно-исследовательскими центрами, университетами и лабораториями международного стандарта. Реализация совместных научно-технических программ и обмен информацией помогут внедрить передовые практики в казахстанское коневодство и сделать его более конкурентоспособным на международной арене", - добавили в ведомстве.
Напомним, создать Институт коневодства в Казахстане поручил глава государства в своем выступлении на первом форуме работников сельского хозяйства, прошедшем 15 ноября в Астане.
18.11.2024, 20:26 24441
Решен вопрос транзита казахстанского зерна через Россию
В целом экспорт зерновых увеличился
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос перевозки казахстанского зерна через Россию решен положительно, сообщает "Sputnik Казахстан" со ссылкой на главу Продкорпорации Асылхана Джувашева.
Таким образом, он прокомментировал заявление главы Зернового союза Казахстана Нурлана Оспанова о том, что Россия не пропускает экспорт зерна через свою территорию.
Вопрос с транзитом (через территорию России) решен. Что на порты Черного моря, что на порты Балтийского моря. Грузы проходят", - подчеркнул Джувашев.
Глава Зернового союза отметил, что "из Казахстана нужно вывозить ежемесячно не менее 1 миллиона тонн мягкой и твердой пшеницы. А вывозится намного меньше, в результате зерно остается на рынке".
В начале ноября Минсельхоз Казахстана заявлял, что перевозки зерновых в Россию идут без ограничений. На традиционных рынках Центральной Азии перевозки нового урожая увеличились более чем на 30% в сравнении с перевозками зерна за аналогичный период прошлого года и превысили отметку в 1 миллион тонн.
В целом экспорт зерновых увеличился.
18.11.2024, 16:33 32766
В правила госзакупок строительных работ внесли новые изменения
Поправки внесены по предписанию Высшей аудиторской палаты РК
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В правила госзакупок строительных работ внесли новые изменения по предписанию Высшей аудиторской палаты РК, сообщили в пресс-службе палаты.
Изменения направлены на повышение прозрачности и усиление контроля при заказе строительно-монтажных работ за бюджетные средства.
В августе текущего года ВАП провела госаудит эффективности системы ценообразования в строительстве. Среди прочего было установлено, что законодательство о госзакупках не предусматривало предоставление подрядчиком сметы (оферты) на выполняемые строительные работы, составленной на базе каталога договорных расценок (приказ МНЭ РК), в связи с чем отсутствовала достоверная информация о фактической стоимости строительства с реальной обоснованностью последующих возможных корректировок. В этой связи Министерству финансов совместно с Министерством промышленности и строительства было поручено принять меры по исключению законодательного пробела", - пояснили в ВАП.
В результате в правила осуществления госзакупок внесены соответствующие дополнения.
В типовом договоре о закупках строительно-монтажных работ закреплено, что в течение 5 дней со дня вступления его в силу подрядчик обязуется предоставить заказчику смету (оферту) по закупаемым строительным услугам на основе каталога договорных расценок", - сообщили в палате.
Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года в рамках реализации нового закона "О государственных закупках" от 1 июля 2024 года.
Исполнение других пунктов предписания остается на контроле Высшей аудиторской палаты.
Напомним, в ноябре в Астане и Жезказгане выявили нарушения в сфере госзакупок на сумму свыше 3 млрд тенге.
18.11.2024, 13:30 38976
Назначен замакима Талгара
Фото: Акимат Талгара
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Конаев. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На должность заместителя акима города Талгара назначен Бауыржан Байбатыров, сообщили в пресс-службе горакимата.
Бауыржан Байбатыров с 2023 года занимал должность главного специалиста государственного-правового отдела аппарата акима Талгарского района.
Напомним, после резонансного убийства 16-летнего Шерзата Полата в Талгаре ряд чиновников лишились своих кресел. В частности были уволены прокурор Талгарского района, заместитель прокурора Алматинской области, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
18.11.2024, 12:35 40046
В Казахстане свыше 170 тысяч человек запретили себе играть в азартные игры
Наибольшую долю среди граждан, ограничивших себя в участии в азартных играх, составляют лица в возрасте от 31 до 35 лет
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан более 170 тысяч человек запретили себе играть в азартные игры, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
В соответствии с данными Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотерей Министерства туризма и спорта Республики Казахстан: через мобильное приложение eGov mobile подали заявки на самоограничение 168 250 человек; в письменной форме - 2311 человек", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что наибольшую долю среди граждан, ограничивших себя в участии в азартных играх, составляют лица в возрасте от 31 до 35 лет.
Отмечается устойчивая тенденция перехода граждан от подачи заявлений в традиционной бумажной форме к использованию мобильного приложения для подачи онлайн-заявлений, что подтверждает удобство и эффективность нового цифрового подхода", - добавили в министерстве.
Напомним, Казахстан накрыла волна игромании. Услуги казино, букмекеров и прочих "дилеров азарта" уже заметно превышают услуги в области спорта, культуры или искусства.
В прошлом году под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы игровой зависимости среди населения. Президент поручил принять комплекс мер по борьбе с игровой зависимостью среди казахстанцев.
18.11.2024, 11:01 45006
Почти 8 млрд тенге из возвращенных активов направят на строительство детского сада в Актобе
Реализация проекта позволит создать необходимую инфраструктуру и расширить охват развития и воспитания детей с особыми потребностями
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается финансирование строительства социальных объектов за счет средств, возвращенных в рамках закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Правительством принято решение о выделении 7,8 млрд тенге на строительство специального детского сада для особенных детей в Актобе.
Открытие детсада обеспечит 300 особых детей воспитанием и коррекционной помощью. Учреждение оснастят всем необходимым для комфортного пребывания, развития и обучения дошкольников. На сегодня в области свыше 2523 детей в возрасте от 3 до 6 лет с особыми образовательными потребностями, из которых охвачены дошкольным образованием 1320. Сейчас по области работают 4 специальных коррекционных детсада. Реализация проекта позволит создать необходимую инфраструктуру и расширить охват развития и воспитания детей с особыми потребностями", - отметили в пресс-службе правительства.
Ранее были приняты решения о финансировании проектов по строительству спортивного комплекса в селе Зеренда Акмолинской области, музыкальной школы в селе Темирлан Туркестанской области, спортивного комплекса для одаренных детей-спортсменов в городе Аркалык, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, тренировочного центра для людей с особыми потребностями в Алматы.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?