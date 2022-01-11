В Казахстане могут исключить экспертизу нератифициррованных ранее международных договоров

НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - Депутаты мажилиса одобрили разработанные изменения и дополнения в закон "О международных договорах Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Законопроект направлен на приведение в соответствие с Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, а также на устранение пробелов и коллизий. В частности, пересматриваются определения понятий "парафирование", "подписание", "полномочия", "заключение международного договора", сообщает пресс-служба мажилиса.

В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на исключение нормы в части необходимости ратификации и проведения обязательной научных правовой и лингвистической экспертиз нератифицированных ранее международных договоров.

Депутаты также взяли в работу законодательные поправки по вопросам государственной молодежной политики, а также относительно развития рынка стрессовых активов.