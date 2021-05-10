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В Казахстане могут определить понятия "бонус" и "премия" в законе о госслужбе

09.05.2021 13393
В Казахстане могут определить понятия "бонус" и "премия" в законе о госслужбе
Image by Free-Photos from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - В Казахстане в закон, регулирующий вопросы государственной службы, планируют внести некоторые изменения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Так, одним из нововведений ожидается введение ряда понятий. Как подчеркивается в концепции к проекту закона, его разработали, чтобы продолжать реализацию послания президента от 1 сентября 2020 года.
 
Будут определены понятия "бонус", "премия", "единовременное денежное вознаграждение", "единовременная стимулирующая выплата". 
 
В проекте закона прописано, что утверждать правила премирования, бонусов, единовременных денежных вознаграждений, единовременных стимулирующих выплат будет правительство страны.
 
Вносятся и другие поправки, которые связаны с прохождением государственной службы Республики Казахстан.
 

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