В Казахстане могут определить понятия "бонус" и "премия" в законе о госслужбе

Image by Free-Photos from Pixabay
Так, одним из нововведений ожидается введение ряда понятий. Как подчеркивается в концепции к проекту закона, его разработали, чтобы продолжать реализацию послания президента от 1 сентября 2020 года.
Будут определены понятия "бонус", "премия", "единовременное денежное вознаграждение", "единовременная стимулирующая выплата".
В проекте закона прописано, что утверждать правила премирования, бонусов, единовременных денежных вознаграждений, единовременных стимулирующих выплат будет правительство страны.
Вносятся и другие поправки, которые связаны с прохождением государственной службы Республики Казахстан.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства