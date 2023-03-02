В Казахстане может измениться черта бедности

Научным сотрудникам поднимут зарплату в 2 раза, также планируется поэтапно увеличивать стипендии студентов и магистрантов

Фото: primeminister.kz

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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о работе по созданию академического городка в Қонаеве.





Президент также был проинформирован об открытии трех представительств международных университетов в 2022 году и предстоящем создании пяти новых филиалов в 2023 году", - сообщает Акорда .





Кроме того, министр представил проект концепции развития высшего образования и науки на 2023-2029 годы, которая объединила в себе все стратегические задачи и показатели развития отрасли.





Главе государства было доложено об увеличении заработных плат научных сотрудников в 2 раза и введении прямого финансирования НИИ, занимающихся фундаментальными исследованиями. Финансирование научной деятельности в ближайшие 3 года будет увеличено в 3,5 раза.





Министерство планирует поэтапно увеличивать стипендии студентов и магистрантов, а также ежегодно в течение 7 лет вводить 10 тысяч новых мест в студенческих общежитиях.





Также, по словам Нурбека, прорабатывается вопрос о внедрении новой модели администрирования науки и создании центров академического превосходства на базе 15 региональных и 5 педагогических вузов.





По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность расширения доступа к высшему образованию и развитию университетской инфраструктуры. Он также отметил необходимость перехода к новой модели администрирования науки в ближайшее время.





Ранее глава министерства рассказал о планируемых поправках в закон "О науке".





Мы приняли очень серьезные шаги по повышению статуса ученых. Так, мы возвращаем базовое финансирование наших институтов. Теперь 12 институтам, которые занимаются фундаментальной наукой, возвращено прямое финансирование. Чтобы ученые не бегали, не искали финансирования, не ждали результатов грантов, а получали стабильное ежегодное финансирование на продолжение своих исследований", - сообщил Нурбек.