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В Казахстане проходит инаугурация президента

26.11.2022, 10:50 11086
В Казахстане проходит инаугурация президента
Фото: Акорда
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 26 ноября 2022 года, в Астане в Большом зале Дворца Независимости проходит церемония инаугурации президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба главы государства.

В соответствии с требованиями Конституции предстоит кардинальное обновление всех ветвей власти. Президентские выборы открыли новый политический сезон. Избирательная кампания продлилась около трех месяцев. За этот период высказывались разные мнения, состоялись содержательные дискуссии о будущем нашей страны. Граждане показали неравнодушное отношение к своему будущему. Стало очевидным, что гражданское общество стало полноценным институтом. На политической арене появились новые личности. 20 ноября народ сделал свой выбор", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
От подчеркнул, что, по оценке наблюдателей, экспертов и журналистов, выборы прошли справедливо и открыто. Особенно высокой была активность народа. Некоторые граждане приходили на избирательные участки целыми семьями.
 

Прошедшая кампания показала, что интересы страны объединяют всех нас. Во все времена у наших предков единство народа было превыше всего. Мы продемонстрировали миру, что являемся современным и цивилизованным государством и храним верность пути наших отцов и дедов. Таким образом, мы вновь доказали силу нашего единства", - добавил он.

 
 

новости по теме

Мурат Нуртлеу сохранил пост руководителя администрации президента

26.11.2022, 18:06 14736
Мурат Нуртлеу сохранил пост руководителя администрации президента
Фото: Акорда
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мурат Нуртлеу сохранил пост руководителя администрации президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиулы руководителем администрации президента Республики Казахстан", - сообщается в указе.

 
Напомним, Мурат Нуртлеу сменил на этой должности Ерлана Кошанова.
 

Президент Казахстана перевел акимов в статус исполняющих обязанности

26.11.2022, 14:15 20901
Президент Казахстана перевел акимов в статус исполняющих обязанности
Фото: Depositphotos
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей", сообщает пресс-служба Акорды.
 

Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов", - сообщается в указе.

 
Также глава государства подписал указ "О руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан".
 

Руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей", - говорится в тексте.


Ранее сообщалось, что Токаев подписал указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов.
 

Токаев подписал указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов

26.11.2022, 13:19 23296
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов", сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент постановил правительству Республики Казахстан совместно с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, Национальным банком Республики Казахстан, Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан, Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службой), Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и другими заинтересованными государственными органами и организациями до 31 марта 2023 года разработать и внести на рассмотрение мажилиса парламента Республики Казахстан проект закона Республики Казахстан, направленный на:
 
1) определение субъектов правоотношений, регулируемых законом;
 
2) регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно выведенных активов;
 
3) обеспечение прозрачности процедур возврата незаконно выведенных активов;
 
4) стимулирование добровольной передачи государству незаконно выведенных активов;
 
5) принятие системных мер, направленных на устранение причин и условий, способствовавших незаконному выводу активов;
 
6) создание консультативно-совещательного органа по вопросам возврата незаконно выведенных активов с определением его полномочий;
 
7) образование специального государственного фонда, аккумулирующего поступающие незаконно выведенные активы и управляющего ими, для финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.
 
Ранее сообщалось, что сегодня президент подпишет указы о возврате незаконно выведенного капитала и о парламентских выборах.
 

В Казахстане 14 января пройдут выборы депутатов сената

26.11.2022, 13:02 23961
В Казахстане 14 января пройдут выборы депутатов сената
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.
 

Назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан", - сообщается тексте указа.

 
Ранее сообщалось, что сегодня президент подпишет указы о возврате незаконно выведенного капитала и о парламентских выборах.
 

Президент Казахстана подписал ряд указов

26.11.2022, 12:50 24731
Президент Казахстана подписал ряд указов
Фото: Акорда
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Главой государства подписан указ "О Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023-2027 годы".

Также президент подписал указы "О мерах по реализации предвыборной программы президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" и "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан".
 
Ранее сообщалось, что сегодня президент подпишет указы о возврате незаконно выведенного капитала и о парламентских выборах.
 

Токаев вступил в должность президента Казахстана

26.11.2022, 11:54 26566
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Фото: Telegram/БОРТ№1
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана, сообщает пресс-служба главы государства.
 

Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Напомним, набрав 81,31% голосов избирателей, Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах. Всего на пост президента РК баллотировались шесть человек.

 

Президент обещал жестоко пресекать провокации, сеющие раздор в обществе

26.11.2022, 11:34 25936
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Переизбранный президент Касым-Жомарт Токаев в ходе инаугурации рассказал о необходимости жестоко пресекать провокации, влекущие подрыв единства нации.
 

Мы будем неизменно следовать принципу "разные мнения, но единая нация". Мы должны всячески укреплять исторический актив нашего народа, выраженный в формуле "единство в многообразии". Провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации и в конечном счете направленные против нашего государства, будут жестко пресекаться", - высказался Токаев.

 
Он также подчеркнул, что без обеспечения подлинного верховенства закона невозможны построение справедливой рыночной экономики, защита частной собственности, развитие конкуренции, искоренение коррупции.
 

Поэтому равенство всех перед законом - ключевое условие долгосрочного прогресса нашего государства. Все вопросы, особенно проблемные и спорные, должны решаться только через конструктивный диалог, через дискуссии, прежде всего в парламенте. Предстоящие выборы в сенат и мажилис предоставляют такую возможность", - добавил президент.

 
В своем выступлении он также отметил, что принципы справедливого государства, справедливой экономики и справедливого общества нашли конкретное воплощение в его предвыборной программе.
 

Я придаю большое значение каждому ее слову, каждому предложению. Моя программа стала результатом долгих размышлений и поисков. Не будет преувеличением сказать, что она прошла через мое сердце. Знаю, что народ поддерживает мои инициативы и возлагает на них большие надежды. Я приложу все свои усилия к тому, чтобы полностью реализовать каждый пункт предвыборной программы. В связи с этим я подпишу специальный указ, который утвердит конкретные меры по ее реализации. Я буду лично контролировать процесс неукоснительного исполнения программы", - добавил он.

 
Ранее президент анонсировал подписание ряда важных указов.
 

Сегодня президент подпишет указы о возврате незаконно выведенного капитала и о парламентских выборах

26.11.2022, 11:19 28596
Сегодня президент подпишет указы о возврате незаконно выведенного капитала и о парламентских выборах
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во время церемонии инаугурации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал подписание важных указов, касающихся возврата незаконно выведенного капитала, выборов в сенат, развития сельской местности, вопросов Высшей аудиторской палаты.
 
Касым-Жомарт Токаев высказался о важности восстановления справедливости и возврата всех нелегально выведенных из страны активов. Для этого правительством будет подготовлен законопроект, который зарегламентирует необходимые процедуры для возврата незаконно вывезенных капиталов. Законопроект также будет направлен на устранение причин и условий, способствовавших несправедливому обогащению и незаконному выводу активов.
 
Все возвращенные средства должны работать на благо граждан, заявил глава государства. По его словам, их следует инвестировать в открытие высокотехнологичных производств, строительство школ и больниц, реализацию социальных проектов.
 

Соответствующий указ я подпишу сегодня. Полагаю, что состоятельные предприниматели в самом скором времени откликнутся на призыв активизировать свою социальную деятельность на благо граждан", - сказал Токаев.

 
В своем выступлении он отметил, что выборы президента запустили процесс последовательной перезагрузки всех основных институтов власти. Они стали первым этапом большого электорального цикла.
 

Мы продолжим планомерный процесс политической модернизации. Сегодня я также подпишу указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан". Таким образом, очередные выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса сената", - сказал переизбранный президент.

 
Также сегодня в качестве очередного шага по реализации конституционной реформы будет подписан указ "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан". Следующим этапом станет ее полноценная трансформация.

Напомним, парламентские выборы пройдут в Казахстане в первой половине 2023 года.

Кроме того, глава государства подпишет указ, в котором будет дано поручение правительству разработать концепцию развития села сроком на 5 лет.

По его словам, на сегодняшний день около 40% населения проживает в сельской местности.  

Улучшение условий жизни сельчан - дело чести для нас... Правительству необходимо обобщить и систематизировать все проекты, направленные на развитие села. Затем мы приступим к необходимой работе", - добавил президент.


Напомним, порядка 500 миллиардов тенге незаконно приобретенных активов и выведенных средств возвращены государству.
 

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