В Казахстане проходит инаугурация президента

Фото: Акорда
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 26 ноября 2022 года, в Астане в Большом зале Дворца Независимости проходит церемония инаугурации президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба главы государства.
В соответствии с требованиями Конституции предстоит кардинальное обновление всех ветвей власти. Президентские выборы открыли новый политический сезон. Избирательная кампания продлилась около трех месяцев. За этот период высказывались разные мнения, состоялись содержательные дискуссии о будущем нашей страны. Граждане показали неравнодушное отношение к своему будущему. Стало очевидным, что гражданское общество стало полноценным институтом. На политической арене появились новые личности. 20 ноября народ сделал свой выбор", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
От подчеркнул, что, по оценке наблюдателей, экспертов и журналистов, выборы прошли справедливо и открыто. Особенно высокой была активность народа. Некоторые граждане приходили на избирательные участки целыми семьями.
Прошедшая кампания показала, что интересы страны объединяют всех нас. Во все времена у наших предков единство народа было превыше всего. Мы продемонстрировали миру, что являемся современным и цивилизованным государством и храним верность пути наших отцов и дедов. Таким образом, мы вновь доказали силу нашего единства", - добавил он.