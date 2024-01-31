27.01.2024, 12:40 69711
В Казахстане намерены наделить КНБ новыми полномочиями
Соответствующий проект указа разработали в КНБ
Фото: gov.kz
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности Казахстана разработали проект указа "О внесении изменений и дополнений в некоторые указы президента Республики Казахстан".
Согласно документу, в положение о Комитете национальной безопасности РК добавлены права:
- создавать, приобретать, накапливать, формировать, регистрировать, хранить, обрабатывать, уничтожать, использовать, передавать, защищать электронные информационные ресурсы, содержащие сведения, составляющие государственные секреты;
- создавать, эксплуатировать, проводить развитие, сопровождение, интеграцию, прекращение эксплуатации, защиту информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;
- осуществлять сбор, обработку, хранение, передачу, поиск, распространение, использование, защиту, регистрацию, подтверждение и уничтожение электронных документов и иных данных, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, с использованием информационных систем в защищенном исполнении, отнесенных к государственным секретам;
- проводить специальную проверку сотрудников и военнослужащих органов национальной безопасности.
Кроме того, в пояснительной записке подчеркивается, что проектом указа предусматривается исключение некоторых дублирующих функций ОНБ.
Проект указа не потребует выделения дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета", - отмечается в документе.
С проектом приказа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что функции АЗРК расширят в Казахстане.
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30.01.2024, 20:18 28731
В Министерстве водных ресурсов опровергли информацию о выделении им 2 трлн тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерству водных ресурсов и ирригации не выделяли 2 триллиона тенге на развитие всей системы водных ресурсов.
Общий бюджет, выделенный министерству, составил около 110 миллиардов тенге. Из них 25 миллиардов направят в акиматы для улучшения водохозяйственных объектов. Оставшуюся часть направят на строительство и реконструкцию водохозяйственных объектов, строительство групповых водопроводов для обеспечения жителей питьевой водой, реконструкцию оросительных сетей, ирригационные работы, оплату труда работников водной сферы и т.д.", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве добавили, что, говоря о двух триллионах, подразумевают подсчеты экспертов на восстановление всей системы водных ресурсов страны, включая и изношенность водных объектов. О выделении такой суммы речи не идет.
Министерство будет проводить работу по привлечению частных инвестиций для развития водных ресурсов. Например, на неделе министр встречался с представителями одной из международных корпораций и обсуждал вопрос привлечения инвестиций", - добавили в МВРИ РК.
Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов представил на заседании правительства проект Концепции развития системы управления водными ресурсами РК на 2024-2030 годы.
30.01.2024, 19:42 30246
Кадровые перестановки произошли в Министерстве культуры и информации
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Арман Жудебаев освобожден от должности вице-министра культуры и информации в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Арман Жудебаев трудовую деятельность начал в 2006 году в должности артиста-инструменталиста РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы".
Преподавал в РГУ "Казахская национальная консерватория имени Курмангазы".
С 2018 по 2023 годы занимал должность ректора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.
С 2023 года - вице-министр культуры и информации (Министерства культуры и спорта РК).
30.01.2024, 19:24 31426
Начальник Генштаба заявил о проблемах с обеспечением военнослужащих обмундированием
Казахстанские военнослужащие обеспечены вещевым имуществом только на 86%
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Султан Камалетдинов во вторник, 30 января, на заседании мажилиса заявил о проблемах с обеспечением военнослужащих обмундированием.
По словам Султана Камалетдинова, с начала 2000-х годов финансирование вещевого обеспечения увеличивалось только с учетом изменений численности Вооруженных сил, что не позволяло достигать роста индикаторов обеспеченности военнослужащих вещевым имуществом.
Отсутствие привязки финансирования вещевого обеспечения к МРП по категориям военнослужащих существенно снижает возможность для полноценного вещевого обеспечения военнослужащих. Например, фактическое финансирование на 2024 год составило 27,3 млрд тенге, или 44% от фактической потребности. На сегодняшний день задолженность перед военнослужащими постоянного состава насчитывает более 26 млрд тенге", - сказал начальник Генштаба.
Он добавил, что на сегодня казахстанские военнослужащие обеспечены вещевым имуществом только на 86%.
Стоит отметить, что вещевое имущество это не только обмундирование личного состава, но и палатки, технические средства вещевой службы.
Но нас сейчас больше всего беспокоит обмундирование. Это военнослужащие срочной службы и курсанты, они у нас обеспечены на 100%. Что касается офицерского состава и военнослужащих по контракту, которым предусмотрено кроме полевой формы одежды повседневная форма одежды, специальная форма одежды, здесь действительно существуют проблемы. Вот и собирается эта задолженность, которая сейчас имеется. Я в докладе сказал, что подписан указ, в котором мы, понимая, что не все можем обеспечить, сократили наименования вещевого имущества, которое требуется для обеспечения", - сказал замминистра обороны.
30.01.2024, 14:08 44676
Это временный тренд - глава Миннацэкономики о массовом переходе на наличные
Электронные способы оплаты являются подходящим инструментом для работы "в белую", считает министр
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В условиях налогообложения денежных переводов многие казахстанцы стали активно пользоваться наличными. Министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров прокомментировал влияние ситуации на экономику, передает корреспондент агентства.
На вопрос, ожидается ли удар по экономике Казахстана из-за массового перехода казахстанцев на кеш, министр ответил отрицательно.
Я считаю, что это временный тренд. Просто ажиотаж из-за неполного понимания ситуации со стороны некоторых предпринимателей. Это касается именно предпринимателей, а не обычных граждан", - добавил Куантыров.
По его словам, важно, чтобы предприниматели понимали, что работать "в белую" нужно в первую очередь для своей страны. Электронные способы оплаты являются подходящим инструментом для этого.
Куантыров отметил, что Казахстан является одной из самых цифровизированных в плане финансовых технологий и мобильных переводов стран в мире.
По его мнению, как только казахстанцы привыкнут к нововведению, страна вернется к мобильным переводам.
Ранее министр финансов Ерулан Жамаубаев дал пояснения по поводу налогообложения денежных переводов физических лиц.
Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане начался третий этап всеобщего декларирования. В Комитете государственных доходов напомнили, кто должен будет предоставлять отчет о доходах.
30.01.2024, 13:29 46171
В Казахстане призовут на воинскую службу более 750 офицеров запаса
Срок прохождения службы составит два года
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Минобороны планирует в 2024 году призвать на воинскую службу 752 офицера запаса сроком на 2 года, говорится в приказе ведомства.
Призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году сроком на двадцать четыре месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава в количестве согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в документе.
В Вооруженные силы планируется призвать 600 человек, в Пограничную службу КНБ - 80 человек, в Национальную гвардию МВД - 42 человека, в МЧС - 30 человек. Всего, согласно документу, в 2024 году призовут 752 офицера запаса.
Постановление вступает в силу с 9 февраля 2024 года.
30.01.2024, 11:11 50756
Казахстан намерен подписать соглашение по распределению воды с Китаем и Узбекистаном
Это поспособствует развитию межгосударственных водных отношений
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ходе заседания правительства заявил, что Казахстан намерен подписать соглашение по распределению воды с Китаем и Узбекистаном, сообщает пресс-служба министерства.
Концепцией развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы предусмотрено подписание правительством Казахстана соглашений с Узбекистаном и Китаем о совместном управлении, использовании и распределении воды в трансграничных водных объектах. Это поспособствует развитию межгосударственных водных отношений. Кроме того, министерством разрабатывается проект соглашения о водно-энергетическом сотрудничестве стран Центральной Азии", - заявил министр Нуржан Нуржигитов.
Подчеркивается, что министерство намерено усилить компетенцию членов переговорной группы по использованию и охране трансграничных водных объектов.
Также отмечается, что проект закона "О ратификации Конвенции о праве несудоходных видов использования международных водотоков" рассмотрен в мажилисе и внесен на рассмотрение сената. Конвенция является международным правовым механизмом, который способствует равному и устойчивому управлению трансграничными реками, озерами и связанными с ними подземными водами во всем мире.
Напомним, сегодня в правительстве представили Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы.
30.01.2024, 10:46 52341
В правительстве представили Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2024-2030 годы
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов представил на заседании правительства проект Концепции развития системы управления водными ресурсами РК на 2024-2030 годы, передает корреспондент агентства.
Концепция предусматривает ряд неотложных мер по строительству 20 новых водохранилищ, реконструкции 15 водохранилищ и более 14 тысяч километров ирригационных каналов, модернизации гидротехнических сооружений в целях обеспечения водной безопасности страны и снижения дефицита воды. Реализация комплексного плана позволит к 2030 году увеличить площадь орошаемых земель до 2,5 млн га, а объем имеющихся водных ресурсов - на 2,4 кубического километра путем снижения расхода воды при транспортировке с 50% до 25%", - сообщил министр.
Кроме того, по его словам, реализация плана позволит улучшить состояние гидротехнических сооружений для устойчивого водоснабжения отраслей экономики, а также снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций.
Чтобы стимулировать фермеров применять водосберегающие технологии, совместно с Министерством сельского хозяйства начата работа по увеличению с 50% до 80% доли субсидирования затрат на создание ирригационных систем, приобретение оборудования капельного и дождевального орошения. По оценкам Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства, это позволит экономить порядка 2,1 кубического километра воды, а также увеличить урожайность сельхозпродукции в 1,5-2 раза", - отметил Нуржан Нуржигитов.
Для развития системы учета и прогнозирования водно-ресурсного потенциала страны, а также совершенствования информационных систем управления водными ресурсами планируется создание информационно-аналитического центра. Кроме того, министерство совместно с нацкомпанией "Казакстан Гарыш Сапары" разрабатывает интерактивную геоинформационную платформу по водным ресурсам.
Концепция предусматривает цифровизацию более 3,5 тысячи километров каналов и автоматизацию учета воды на оросительных системах. Также планируется улучшение мелиоративного состояния орошаемых земель.
Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что важным направлением концепции является строительство и реконструкция необходимой водохозяйственной инфраструктуры.
У главной водной артерии центрального Казахстана и столицы - канала имени К. Сатпаева - эффективность работы насосных станций составляет всего 30%. Большой Алматинский канал не ремонтировался в течение 40 лет со дня ввода в эксплуатацию. В Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской областях большая часть магистральных и межхозяйственных каналов находится в крайне изношенном состоянии. В результате потери воды составляют 40%", - отметил Смаилов.
По его словам, капельное орошение используется всего на 84 тысячах га из планируемых 312 тысяч.
Учитывая дороговизну технологий для большинства аграриев, следует наладить их собственное производство. Такие проекты уже обсуждаются. Важно их реализовать", - отметил он.
Он поручил Министерству промышленности совместно с министерствами водных ресурсов и сельского хозяйства в месячный срок внести конкретные предложения по организации отечественного производства водосберегающего оборудования.
30.01.2024, 09:11 55661
В подразделениях МЧС РК проведут служебное расследование по действиям во время землетрясения
Фото: МЧС РК
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов высказал критические замечания по поводу упущений в работе структурных и территориальных подразделений МЧС по подготовке и реагированию на сейсмические явления. Он поручил провести служебное расследование по действиям подразделений МЧС во время землетрясения, сообщили в пресс-службе ведомства.
Глава МЧС также указал на недостаточную исполнительность и слабую работу в этом направлении подведомственных организаций.
В частности, нарекания главы МЧС касались деятельности по оповещению, информированию и обучению граждан.
Министр указал на важность принятия системных мер в этих направлениях. Он поручил усилить работу с населением по разъяснению действий при землетрясениях, а также усовершенствовать алгоритм задействования имеющейся системы оповещения во всех регионах страны.
Следует разобрать и применять новые меры вовлечения граждан в проводимые сейсмотренировки. Обучение нужно проводить с применением новых приемов и способов занятий в максимально приближенных к реальной обстановке условиях. Оповещение и обучение должны быть качественными и целенаправленными", - отметил Сырым Шарипханов.
Также министр поручил создать межведомственную комиссию по прогнозу сейсмических явлений на базе Национального научного центра сейсмических наблюдений и исследований МЧС с участием сотрудников Национального ядерного центра, Казахской головной архитектурно-строительной академии и сотрудников Министерства науки и высшего образования.
Кроме того, поручено доработать алгоритм действий всех спасательных подразделений с учетом работы в зоне возможных сейсмических явлений. Исполнение поручений взято на жесткий контроль, отметили в МЧС.
Напомним, сильное землетрясение на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек. Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.
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