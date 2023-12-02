В Казахстане намерены ограничить максимальную сумму займов по потребительским кредитам

Минпросвещения проведет в них проверки в следующем году

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Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане более 2,6 тысячи организаций образования попали в "рисковую" зону и взяты на контроль Министерства просвещения, сообщает пресс-служба Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.





В этом году отбор проводился с помощью автоматизированной системы, которая интегрирована с другими информационными системами (НОБД, e-license, база НЦТ и др.).





Сама процедура проводится по определенным критериям: качественный состав педагогов, материально-техническая база, ГОСО, типовые правила деятельности и др.", - сообщили в комитете.





В "рисковую" зону попали 2692 организации образования: 1446 детских садов, 1149 школ и 97 колледжей. Все они подлежат профилактическому контролю с посещением объекта.





В комитете подчеркнули, что автоматизация процедуры позволяет исключить человеческий фактор при назначении проверок.





Перечень организаций образования будет размещен на официальных сайтах Комитета по обеспечению качества в сфере образования Минпросвещения РК и Генеральной прокуратуры до 25 декабря 2023 года", - уточнили в ведомстве.



