24.09.2024, 11:00 30176
В Казахстане назначен новый командующий Войсками противовоздушной обороны
Фото: viires.edu.kz
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Кайрат Даутов назначен командующим Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил РК, сообщает Акорда.
Даутов Кайрат родился в городе Затобольске (ныне Тобыл. - Прим. ред.) Костанайской области. Окончил Нижегородское высшее зенитное ракетное командное училище ПВО, Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова, факультет генерального штаба Военной академии Республики Беларусь.
Занимал должности начальника главного оперативного управления - заместителя начальника главного штаба управления главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК, командира зенитного ракетного дивизиона группы зенитных ракетных дивизионов, заместителя начальника главного штаба управления главнокомандующего Силами воздушной обороны ВС РК.
Также распоряжением главы государства Нуртас Кабаков освобожден от должности командующего Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальника службы антитеррора и нового замминистра внутренних дел - главнокомандующего Нацгвардией.
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24.09.2024, 21:24 16551
Президент поручил главе МВД наказать виновных в избиении солдата Нацгвардии в поезде
Фото: кадр из видео Минобороны РК
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с видео избиения солдата Нацгвардии в тамбуре поезда неизвестными лицами.
Он дал поручение министру внутренних дел Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности согласно отечественному законодательству. Все факты насилия в армии и других силовых органах докладываются Главе государства для постановки на контроль. Напомним, президент в своем Послании 2 сентября этого года заострил внимание на недопустимости посягательств на здоровье, честь и достоинство молодых военнослужащих и подчеркнул, что вся ответственность в этом вопросе ложится на командующих воинскими подразделениями", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Ранее в соцсетях появилось видео, где заснято, как мужчина в гражданской одежде избивает парня в форме Нацгвардии РК, сопровождая это оскорблениями.
24.09.2024, 20:21 20691
В Рудном пациенты не могли получить необходимые лекарства
Прокуратура провела проверку деятельности общественных организаций региона
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Рудный. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Костанайской области провела проверку деятельности общественных организаций региона, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Установлены нарушения по необеспечению населения необходимыми лекарствами. К примеру, в Рудном граждан, состоящих на диспансерном учете с различными заболеваниями, не обеспечили в полном объеме лекарствами. В результате принятых мер необходимые препараты получили 4657 граждан.
Ранее прокуратура Кызылординской области провела проверку на предмет соблюдения законности в сфере обращения лекарственных средств. По результатам проверки установлено, что в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи более 7 тысяч жителей области не были обеспечены лекарствами.
24.09.2024, 16:41 28261
Бектенов доложил главе государства о подготовке к отопительному сезону
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о показателях социально-экономического развития страны, ходе уборочной кампании и подготовке к отопительному сезону, сообщает Акорда.
Как следует из отчета премьер-министра, рост экономики за январь-август составил 3,7%, при этом наибольшее увеличение показали секторы строительства (8,8%), транспорта и складирования (7,9%), связи (7,4%), торговли (5,5%), обрабатывающей промышленности (4,9%). В сельском хозяйстве объем льготного финансирования вырос в 3 раза и доведен до 580 млрд тенге. На сегодня по стране убрано 70,2% площадей зерновых и зернобобовых культур, намолочено 17,2 млн тонн зерна. Аграрии обеспечены достаточным объемом льготного топлива.
По словам премьера, во всех регионах обеспечена готовность социальных объектов к отопительному сезону, по жилым домам работы завершены на 98,3%. Глава правительства отметил, что ежегодная потребность электростанций в угле составляет 60 млн тонн и имеющийся запас соответствует нормативу.
Также премьер ознакомил главу государства с ходом исполнения его поручений по ликвидации последствий паводков и мерам по предупреждению паводковой ситуации в следующем году. Всем пострадавшим оказана социальная поддержка и выплачены компенсации за поврежденное имущество; приобретено и выдано 5767 единиц жилья, построено 2576 новых домов, завершаются работы на 104 объектах в Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.
Заслушав отчет, президент дал ряд поручений по дальнейшему раскрытию промышленного потенциала страны и модернизации инфраструктуры.
24.09.2024, 15:33 33936
С июля 2025 года в Казахстане начнут работу кассационные суды
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 июля 2025 года в Казахстане начинают работу кассационные суды, об этом президенту Касым-Жомарту Токаеву доложил председатель Высшего судебного совета Дмитрий Малахов, сообщает Акорда.
В ходе встречи с главой государства Дмитрий Малахов обсудил дальнейшее совершенствование деятельности Высшего судебного совета, в том числе направленной на оздоровление и обновление судейского корпуса, развитие Академии правосудия и усиление дисциплинарной ответственности судей.
Малахов рассказал, что в свете укрепления роли самого совета, которому сейчас переданы практически все кадровые вопросы в отношении судей, предстоит цифровизация всех бизнес-процессов и конкурсного отбора.
Президенту также было доложено о том, что с 1 июля 2025 года начинают работу кассационные суды. К этому времени советом будут отобраны судьи и сформированы их составы.
В завершение встречи Токаев дал ряд конкретных поручений.
Напомним, Дмитрий Малахов возглавил Высший судебный совет 19 сентября текущего года.
24.09.2024, 15:04 36196
В вопросе о территориальной принадлежности земли между Карагандинской и Павлодарской областями поставлена точка
Был не урегулирован спорный вопрос о принадлежности земельного участка площадью 17,1 тыс. га между Осакаровским районом Карагандинской области и Баянаульским районом Павлодарской области
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Павлодар. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С учетом рекомендации Высшей аудиторской палаты принято окончательное решение о территориальной принадлежности спорного земельного участка, расположенного на границе Карагандинской и Павлодарской областей РК.
Как рассказали в ВАП, был не урегулирован спорный вопрос о принадлежности земельного участка площадью 17,1 тыс. га между Осакаровским районом Карагандинской области и Баянаульским районом Павлодарской области.
Такое положение дел приводило к нарушениям земельного законодательства, параллельной выдаче одной и той же земли со стороны акиматов двух районов, неточностям в ведении земельно-кадастровых карт и т.д. В этой связи правительству РК было рекомендовано принять окончательное решение о территориальной принадлежности данного участка", - рассказали аудиторы.
В результате по итогам изучения архивных материалов и ряда проверочных мероприятий установлено, что спорная земля относится к Баянаульскому району Павлодарской области.
24.09.2024, 13:00 40926
Более триллиона тенге возвращено государству с 2022 года - Антикор
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали отчитался перед президентом о мерах по противодействию коррупции в стране, сообщает Акорда.
С 2022 года обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигоссектора на сумму 1 трлн 90 млрд тенге. В Фонд поддержки инфраструктуры образования зачислено 153,3 млрд тенге. Благодаря указанным средствам уже открылось более 50 школ, ожидается строительство еще 30 учебных заведений", - сообщил Жумагали Касым-Жомарту Токаеву.
Также, по его словам, запущен проект по "окрашиванию денег", внедряемый агентством совместно с Национальным банком и Министерством финансов через платформу "Цифровой тенге".
Ведется работа по искоренению коррупции при строительстве дорог и в аграрном секторе.
Кроме того, ведется мониторинг нацпроекта "Комфортная школа", в ходе которого анализируются возможные коррупционные риски, способствующие нерациональному использованию средств, затягиванию сдачи объектов.
Также Жумагали проинформировал президента о мерах по устранению коррупционных факторов, способствовавших многомиллиардным хищениям из фонда оплаты труда педагогов.
В текущем году по инициативе агентства внедрены цифровые решения, направленные на автоматизацию бюджетных процессов, интеграцию системы Казначейства с системами бухучета организаций образования, внедрение биометрии при подписании платежных документов", - сообщил Жумагали.
Он доложил Токаеву о результатах по другим основным направлениям деятельности ведомства: международному сотрудничеству, кадровой политике, нормотворческому процессу.
В конце встречи глава государства дал Жумагали ряд поручений по дальнейшей борьбе с коррупцией в стране.
24.09.2024, 12:36 41461
Казахстан и Китай договорились вместе бороться с наводнениями и паводками
Также Минводы договорилось с Россией о создании единой рабочей группы по всем трансграничным водотокам для координации действий в паводковый период
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации планирует подписать меморандум о сотрудничестве с Министерством водного хозяйства КНР по борьбе с наводнениями и паводками, сообщает пресс-служба ведомства.
Также министерство договорилось с Российской Федерацией о создании единой рабочей группы по всем трансграничным водотокам для координации действий в паводковый период.
Для обеспечения сбора и безопасного пропуска паводковой воды в будущем министерство планирует построить 42 новых водохранилища общим объемом 2,6 млрд кубометров, а также реконструировать 37 водохранилищ общим объемом 3,7 млрд кубометров и порядка 14,5 тысячи км ирригационных каналов. В этом году началось строительство двух водохранилищ в Туркестанской области и реконструкция трех водохранилищ в Актюбинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях. Также филиалами "Казводхоза" начаты ремонтные работы на 34 гидротехнических сооружениях, через которые прошел активный паводок. Кроме того, проведена механизированная очистка 95 км каналов в Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях", - сообщил на заседании правительства министр Нуржан Нуржигитов.
Он отметил, что паводковая ситуация привела не только к негативным последствиям, но и позволила водохранилищам собрать более 12 млрд кубометров воды, используемой для нужд отраслей экономики.
К примеру, собранная паводковая вода в Астанинском водохранилище, наполняемом через Канал имени К. Сатпаева, позволила сэкономить более 2 млрд тенге.
Паводки также позволили улучшить экологическую ситуацию, направив воду туда, куда она давно не проступала. Например, в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области было направлено 80 млн кубометров паводковых вод. Из области Ұлытау в Кызылординскую область направлено 839 млн кубометров воды. Впервые в истории через реку Сарысу вода была прибыла в озерные системы Кызылординской области", - сообщили в министерстве.
В озеро Балхаш с начала года направлено 12 млрд кубометров воды, в Каспийское море - 7,4 млрд кубометров.
На начало сентября 2024 года из водохранилищ в сельском хозяйстве использовано 8,4 млрд кубометров воды, в промышленности - 3,7 млрд кубометров", - доложили в пресс-службе ведомства.
Напомним, сегодня в правительстве обсуждают подготовку к паводковому периоду. С докладами выступили глава МЧС Чингис Аринов, который раскритиковал местные акиматы за плохую подготовку к паводкам, и заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, рассказавший о выплате компенсаций и строительстве домов пострадавшим от стихии.
На заседании премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству цифрового развития до конца февраля 2025 года запустить в Казахстане информсистему по прогнозу и моделированию паводков и обучить специалистов в министерствах и акиматах.
24.09.2024, 12:02 44471
Токаев дал ряд поручений вновь назначенному председателю АФМ
Глава государства был проинформирован о реализации комплексного плана по противодействию теневой экономике
Фото: Акорда
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Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал вновь назначенному главе Агентства по финансовому мониторингу Жанату Элиманову ряд поручений, направленных на снижение уровня теневой экономики и обеспечение прозрачности финансовой сферы, сообщает Акорда.
Также в ходе встречи глава государства был проинформирован о реализации комплексного плана по противодействию теневой экономике.
Кроме того, Жанат Элиманов представил отчет о приведении национальной системы по противодействию отмыванию незаконных доходов в соответствие с рекомендациями FATF.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Жаната Элиманова на должность главы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
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