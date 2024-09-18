В Казахстане назначили нового главного санврача

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Астана. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе парламента вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков представил законопроект "Об особом статусе города Туркестан", - В мажилисе парламента вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков представил законопроект "Об особом статусе города Туркестан", сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики.





Придание городу особого статуса позволит всесторонне раскрыть потенциал Туркестана как духовной столицы тюркского мира, центра притяжения туристов и паломников и, как следствие, окажет мультипликативный эффект на социально-экономическое развитие всего региона и качественное улучшение уровня жизни населения", - проинформировал вице-министр.





Основаниями для разработки проекта закона послужили признание города Туркестана Советом сотрудничества тюркоязычных государств духовной столицей тюркского мира, а также необходимость сохранения исторического облика города и объектов историко-культурного наследия.





По данным Бауыржана Омарбекова, основными новеллами законопроекта являются создание резервата памятников археологии города Туркестана, ограничение в строительстве вокруг мавзолея Ходжа Ахмеда Яссауи, а также меры поддержки предпринимателей и ремесленников и др.





Маслихат города Туркестана будет утверждать градостроительный регламент, дизайн-код города, правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования, порядок использования символики на территории Туркестана и др.





Акимату города будут переданы 27 компетенций по трем направлениям. Первое из которых ориентировано на регулирование вопросов сохранения культурного достояния и духовного развития города, обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия.





Второе - на применение стандартов строительства вокруг мавзолея и единой стилистики строительства на территории города.





Третье направление нацелено на регулирование вопросов содействия туристской деятельности и создание благоприятных условий для ее развития, адаптацию транспортной и инженерной инфраструктуры для обеспечения доступности мест туристского притяжения.