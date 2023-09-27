В Казахстане не планируют вводить ограничения по коронавирусу - Гиният

Сейчас штраф составляет всего от 100 МРП до 1000 МРП

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Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Владельцев информационных систем будут наказывать за утечку персональных данных казахстанцев, сообщил в кулуарах мажилиса вице-министр цифрового развития Малик Олжабеков.





Сейчас штраф составляет от 345 тысяч тенге до 3 млн 450 тысяч тенге, то есть от 100 МРП до 1000 МРП. Но его размер нужно увеличить, цитирует вице-министра Sputnik





Также МЦРИАП хочет ввести меру плановых проверок владельцев информсистем.





О планах увеличить штрафы также заявила в интервью Zakon.kz депутат Екатерина Смышляева. По ее словам, при определении административного наказания будут учитывать категорию субъекта, вид административного правонарушения и повторность совершения.





В настоящее время в соответствии со статьями 79 и 641 КоАП РК за незаконные сбор или обработку, в том числе за распространение персональных данных, предусмотрены административные штрафы в размере от 10 до 1000 МРП в зависимости от вида и категории субъекта, рассказала депутат.





Безусловно, это очень небольшие суммы. Наши данные стоят дороже. Ущерб от их утечек - тем более", - подчеркнула Смышляева.





Напомним, в Казахстане усилят защиту персональных данных. Соответствующий законопроект одобрили сегодня мажилисмены в первом чтении.



