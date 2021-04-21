В Казахстане нотариальным документам будут присваивать QR-код

НУР-СУЛТАН. 20 МАРТА - Президент РК подписал законы о внесении поправок в законодательство по вопросам нотариата. Как сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций вице-министр юстиции Азамат Амиргалиев, со следующего года в Единой нотариальной информационной системе планируется создание централизованного электронного репозитория для хранения нотариальных документов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В перспективе нотариусы откажутся от бумажного архива, пишет ortcom.kz

С 1 июля текущего года вводится экстерриториальность при оформлении сделок с недвижимостью. Если ранее сделки с недвижимостью удостоверялись у нотариуса по месту её нахождения, то теперь стороны могут обратиться к любому нотариусу вне зависимости от её расположенности. Кроме того, каждому нотариальному действию будет присваиваться QR-код, который является уникальным и обеспечит защиту документа от фальсификации. Для удобства населения введены нотариальные действия по удостоверению равнозначности электронного документа бумажному и наоборот, что позволит гражданам избежать ненужных поездок, пересылок почтой и через курьеров", - отметил Азамат Амиргалиев.

Проверить подлинность доверенности можно будет по QR-коду с помощью приложения по считыванию кодов в смартфоне, или по проверочному коду документа на сайте enis.kz в разделе "Сервис - Проверка доверенности". А ещё на платной основе можно будет проконсультироваться у нотариусов и по другим вопросам правового характера, не связанным с нотариальными действиями.

Кроме того, определено понятие нотариальной тайны, а также установлен круг лиц, обязанных соблюдать её. Также законодательно закреплён орган, рассматривающий жалобы на республиканском уровне. И в случае несогласия с решениями дисциплинарных комиссий на местах, граждане могут обжаловать их, обратившись в "центр".

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