В Казахстане обновлен судейский корпус

Токаева проинформировали об итогах деятельности Высшего судебного совета за 2022 год, состоянии судейского корпуса страны и реализации его поручений

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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа, сообщает Акорда





Президент был проинформирован об итогах деятельности Высшего судебного совета за 2022 год, состоянии судейского корпуса страны и реализации его поручений.





Благодаря принятым мерам по обновлению судейского корпуса число лиц, рекомендованных к назначению судьями в прошлом году, превысило число судей, покинувших судебную систему", - доложил Шипп.





Он также рассказал о планах по институциональному укреплению совета и передаче в его компетенцию всех кадровых вопросов судов, а также по совершенствованию института дисциплинарной ответственности судей. Наряду с этим будет продолжена работа по совершенствованию отбора судей, обеспечению его прозрачности и эффективности.





По словам Шиппа, для привлечения в судебную систему узких специалистов впервые был проведен конкурс для юристов в отдельных отраслях права, которые сразу могут стать судьями областного суда, минуя районный уровень.









По итогам встречи глава государства дал ряд поручений и отметил необходимость качественной реализации реформ в судебной системе.