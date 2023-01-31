30.01.2023, 14:34 34891
В Казахстане обновлен судейский корпус
Токаева проинформировали об итогах деятельности Высшего судебного совета за 2022 год, состоянии судейского корпуса страны и реализации его поручений
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего судебного совета Дениса Шиппа, сообщает Акорда.
Президент был проинформирован об итогах деятельности Высшего судебного совета за 2022 год, состоянии судейского корпуса страны и реализации его поручений.
Благодаря принятым мерам по обновлению судейского корпуса число лиц, рекомендованных к назначению судьями в прошлом году, превысило число судей, покинувших судебную систему", - доложил Шипп.
Он также рассказал о планах по институциональному укреплению совета и передаче в его компетенцию всех кадровых вопросов судов, а также по совершенствованию института дисциплинарной ответственности судей. Наряду с этим будет продолжена работа по совершенствованию отбора судей, обеспечению его прозрачности и эффективности.
По словам Шиппа, для привлечения в судебную систему узких специалистов впервые был проведен конкурс для юристов в отдельных отраслях права, которые сразу могут стать судьями областного суда, минуя районный уровень.
По итогам встречи глава государства дал ряд поручений и отметил необходимость качественной реализации реформ в судебной системе.
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31.01.2023, 08:26 5146
Сколько иностранных авто легализовали в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проходит легализация иностранных автомобилей. На сегодняшний день легализовано более 6,8 тысячи авто.
Продолжается легализация иностранных автомобилей. На сегодня одобрено 30 415 заявок. 6868 авто успешно легализовано", - сообщили в МВД РК.
Напомним, в Казахстане с 23 января 2023 года проводится легализация иностранных автомобилей. Процесс продлится до 1 июля 2023 года.
КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОДЛЕЖАТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
Легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезенные гражданами Казахстана.
ПРАВИЛА ЛЕГАЛИЗАЦИИ:
- автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года;
- не должен состоять на криминальном учете;
- должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве;
- автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку.
СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ:
- через портал электронного правительства е-gov.kz;
- через приложения банков второго уровня;
- в Сonnection point центров обслуживания населения.
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;
- документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.
Результат регистрируется в специальной базе и отправляется SMS с номера 1414 на телефон автовладельца. В нем четко будет прописано принятое решение. Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы:
- за первичную регистрацию - 200 000 тенге;
- государственная пошлина за техпаспорт - 4313 тенге;
- за государственный номер - 9660 тенге.
Затем владелец автомобиля сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, документы, подтверждающие право собственности на имущество.
После утверждения регистрации владельцу автомобиля присваивается регистрационный документ РК, государственный номерной знак.
Напомним, в МВД открыли горячую линию по легализации машин с иностранными номерами.
Сервис по легализации иностранных авто доступен на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile. Новый сервис позволит получить одобрение на легализацию транспортного средства с иностранными номерными знаками. Сервис на портале электронного правительства и в мобильном приложении eGov Mobile будет доступен для физических лиц с 23 января по 1 июля 2023 года, сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".
Для подачи электронного заявления на портале eGov.kz необходимо:
- иметь постоянную регистрацию по месту жительства;
- наличие гражданства Республики Казахстан;
- наличие регистрации в базе мобильных граждан (БМГ);
- заполнить все необходимые сведения о предыдущем владельце авто и транспортном средстве;
- направить запрос на проверку;
- забронировать электронную очередь в спецЦОН для прохождения осмотра транспортного средства.
Результат оказания услуги направляется в течение 15 минут в личный кабинет пользователя eGov.kz в форме уведомления об одобрении на легализацию транспортного средства либо мотивированный ответ об отказе в оказании.
После получения уведомления владельцу авто необходимо предоставить транспортное средство в пункты осмотра при спецЦОНе для проверки автомобиля, прохождения регистрации транспортного средства, оплаты регистрационного сбора в размере 200 тысяч тенге, получения госномера и свидетельства транспортного средства.
30.01.2023, 20:30 23916
В ЗКО провели расследование в отношении реализаторов сжиженного газа
Установлены признаки наличия фактов антиконкурентных горизонтальных соглашений в части поддержания цен
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Уральск. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Западно-Казахстанской области проведено расследование в отношении розничных реализаторов сжиженного нефтяного газа, сообщает пресс-служба АЗРК.
По результатам расследования департаментом в действиях ТОО "Алау" и ТОО "KuBA Corp" установлены признаки наличия фактов антиконкурентных горизонтальных соглашений (картель) в части поддержания цен и искажения итогов конкурсов по государственному закупу сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта через АГЗС.
Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям Уральска ТОО "Алау" привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 196 783,11 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 325 878 тенге. ТОО "KuBA Corp" привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 54 568 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 127 898 тенге Постановление суда не вступило в законную силу.
24 января вынесено предписание о прекращении нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции в адрес вышеуказанных субъектов.
Предписание подлежит исполнению в течение 30 календарных дней со дня его получения.
30.01.2023, 19:31 26211
Кадровые перестановки произошли в МИОР
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Канат Искаков назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Канат Искаков родился в 1982 году в Шымкенте. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом Государственного фонда развития молодежной политики Алматы.
В разные годы работал в различных государственных структурах, в том числе в мажилисе, секретариате государственного секретаря РК администрации президента РК, в центре стратегических разработок и анализа администрации президента РК.
С 2012 по 2021 годы занимал должность заведующего сектором пресс-службы администрации президента РК.
С 2021 года по настоящее время - председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
30.01.2023, 19:24 26896
Назначен вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства РК Ильяс Оспанов назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Ильяс Оспанов родился в 1986 году в Акмоле. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Имперский колледж Лондона. Член Президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером КГП на ПХВ "Астана су арнасы".
С 2011 по 2012 годы - инженер 1-й категории производственно-технического отдела КГП на ПХВ "Астана су арнасы".
С 2012 по 2014 годы работал экспертом в департаменте новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК.
В 2014 году являлся руководителем управления инновационной политики департамента новых технологий Министерства индустрии и новых технологий РК.
С 2014 по 2016 годы работал на руководящих должностях в Министерстве по инвестициям и развитию РК.
С 2016 по 2017 годы - заместитель руководителя управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО.
С 2018 по 2020 годы - заместитель директора группы управления проектом "Стимулирование продуктивных инноваций" Всемирного банка и РК.
С 2020 по 2021 годы - президент АО "Центр инжиниринга и трансферта технологий".
В 2021 году занимал пост председателя правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций QazInnovations".
С сентября 2021 года по настоящее время являлся председателем Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
30.01.2023, 15:32 32506
Нуркенов назначен первым заместителем акима Астаны
Фото: gov.kz
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов по согласованию с администрацией президента РК назначен на должность первого заместителя акима, сообщает пресс-служба акимата города.
Нурлан Нуркенов курирует вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, охраны окружающей среды и природопользования, контроля и качества городской среды, саночистки и комплексного благоустройства города", - заявили в пресс-службе.
Также отмечается, что заместителем акима Астаны Нурлан Нуркенов работал с февраля 2019 года.
Ранее сообщалось, что Мейрам Кожухов назначен акимом Караганды.
30.01.2023, 14:01 36326
Минобороны планирует призвать 1,5 тысячи военнообязанных на воинские сборы
Фото: Минобороны РК
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство обороны в этом году планирует призвать 1500 военнообязанных на военные сборы для подготовки, переподготовки и усовершенствования знаний, а также поддержания требуемого уровня военной подготовки и практических навыков по своим обязанностям, сообщает пресс-служба ведомства.
В нем отметили, что воинские сборы проводятся на ежегодной основе с 2007 года и длятся около месяца.
Соответствующий проект приказа опубликован на портале «Открытые НПА» до 13 февраля 2023 года.
30.01.2023, 13:18 37406
Более 200 человек погибли на производстве в минувшем году
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 1465 работников, 203 из которых погибли, сообщает Комитет труда и социальной защиты РК.
В ведомстве подчеркнули, что в 2022 году показатели травматизма не выросли, сохранившись на уровне 2021 года.
В основном высокий уровень травматизма сохраняется в промышленных регионах страны. Так, в Карагандинской области пострадало 180 человек, в Восточно-Казахстанской - 169, в Костанайской - 142, в Павлодарской - 112, в Актюбинской - 103, в Алматы - 114 человек.
Наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса - 16,2% и в строительной отрасли - 15%. Основными причинами, приведшими к несчастным случаям, явились: грубая неосторожность самого пострадавшего (33,9%); неудовлетворительная организация производства работ (29%); нарушение правил автодорожного движения (9,4%); нарушение правил безопасности и охраны труда (7,8%)", - сообщили в ведомстве.
В комитете также отметили, что комплексные меры, принятые госорганами и работодателями в сфере охраны труда, позволили снизить уровень производственного травматизма на 6,5%.
2800 предприятий страны внедрили стандарты по безопасности и охране труда. Также совместно с Федерацией профсоюзов Казахстана внедряется социально важный проект "Народный контроль", который предусматривает привлечение в качестве народных контролеров лиц с инвалидностью. На сегодняшний день к реализации проекта присоединились 240 предприятий республики, где внутренний контроль осуществляют более 600 работников", - рассказали в ведомстве.
С 2019 года Министерство труда активно ведет работу по продвижению концепции нулевого травматизма - Vision Zero. На сегодняшний день к ней присоединились 332 предприятия.
Кроме того, запущен электронный сервис "Онлайн трудовой консультант", который обеспечивает дистанционное взаимодействие с работниками и работодателями по повышению эффективности соблюдения законодательства о труде. Сервис предусматривает прохождение работодателем самопроверки соблюдения требований охраны труда. С момента запуска сервиса им воспользовались 13 854 работодателя.
Напомним, в минувшем году в Шахтинске на шахте имени Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" погибли пять работников, еще четверо пострадали. Ответственными за трагедию определены 26 человек, в их числе руководство ТОО "АрселорМиттал Темиртау" и руководящие инженерно-техническим составом шахты.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку предприятия в связи с регулярными авариями, в которых гибнут люди. В Минэкологии заявили, что будут требовать многомиллиардный штраф для "АрселорМиттал Темиртау".
28.01.2023, 20:12 102221
Стала известна причина смерти сенатора от СКО Гульмиры Каримовой
Фото: t.me/senate_kz
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - По информации управления общественного здравоохранения Астаны, причиной смерти сенатора Гульмиры Каримовой стал сердечный приступ.
Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти является сердечный приступ (острый инфаркт миокарда). Диагноз анафилактический шок не подтвердился. Скорая помощь прибыла к пациенту за 5 минут. К моменту прибытия медиков больная не подавала признаков жизни: дыхание остановилось, пульса не было. Были проведены реанимационные мероприятия, не давшие результата", - сообщили в ведомстве.
Напомним, новоизбранный сенатор Казахстана Гульмира Каримова скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет. Ранее предварительным диагнозом кончины Каримовой называли анафилактический шок.
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