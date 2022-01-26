В Казахстане ослабили карантинные ограничения для бизнеса

НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Решение ослабить карантинные ограничения для ряда предпринимателей во всех зонах санэпидостановки принято в понедельник на заседании межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщили в НПП РК " Атамекен ", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сообщается, что одобрено предложение для предпринимателей, работающих для посетителей с "синим" статусом. Теперь они смогут работать без ограничений в "зеленой", "желтой" и "красной" зонах - увеличение наполняемости и снятие ограничений по режиму работы.

Без ограничений при наличии "зеленого" статуса смогут работать объекты и отрасли:

- проводящие торжественные, памятные, семейные мероприятия: банкеты, свадьбы, юбилеи, поминки;

- организующие конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей;

- выставки, марафоны на открытом воздухе;

- спортивные мероприятия со зрителями;

- религиозные объекты, в том числе проведение коллективных богослужений в закрытых помещениях;

- игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке;

- ТРЦ, торговые дома и торговые сети (непродовольственные) с торговой площадью свыше 100 квадратных метров - торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6000 квадратных метров;

- сауны, бани, бассейны;

- спортивно-оздоровительные центры, фитнес и йога-центры.





Без ограничений при наличии "синего" статуса смогут работать следующие участники проекта Ashyq:

- отели, гостиницы;

- аэропорты;

- железнодорожные, автомобильные и водные вокзалы, речные и морские порты, автостанции, автопереходы;

- пункты обслуживания пассажиров ЦОН;

- банки, отделения АО "Казпочта";

- объекты общественного питания (в помещении) по типу столовых без реализации алкогольных напитков;

- крытые рынки;

- объекты образования, вузы, колледжи, образовательные центры;

- центры и салоны красоты, СПА, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг (по записи);

- межобластные, внутриобластные, городские регулярные и нерегулярные (туристические) перевозки.

Объекты общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, бильярдные, боулинг-центры, театры, кинотеатры, концертные залы, филармонии, цирки, также компьютерные клубы начнут работать с ограничениями по заполняемости до 70% в "желтой" и до 60% в "красной" зонах.

Лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи, букмекерские конторы при обеспечении площади не менее 4-х квадратных метров на одного посетителя в "желтой" и "красной" зонах.

Детские развлекательные центры (крытые) при обеспечении площади не менее 10 квадратных метров на одного человека в "желтой" зоне и не менее 10 квадратных метров на одного человека при заполняемости не более 60% в "красной". Океанариумы заработают с ограничениями в "красной" зоне - заполняемость не более 60%.



