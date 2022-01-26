Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 9016 случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 9016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в республике подтверждено 1 166 697 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 9016 новых случая заболевания КВИ, из них:

в Нур-Султане - 1648;

в Алматы - 1501;

в Шымкенте - 85;

в Акмолинской области - 998;

в Актюбинской области - 409;

в Алматинской области - 396;

в Атырауской области - 567;

в ВКО - 229;

в Жамбылской области - 113;

в ЗКО - 162;

в Карагандинской области - 1245;

в Костанайской области - 323;

в Кызылординской области - 74;

в Мангистауской области - 177;

в Павлодарской области - 703;

в СКО - 263;

в Туркестанской области - 123.

В Казахстане за сутки 6610 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 000 550 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 25 января лечение от КВИ продолжают получать 154 435 человек (152 994 КВИ+ и 1 441 КВИ-), из них: в стационарах - 10 042 пациента, на амбулаторном уровне - 144 393.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 407, в состоянии крайней степени тяжести - 126, на аппарате ИВЛ - 70.





По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 24 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 153 летальных случая от КВИ+, 23 января скончались 11 человек.

23 января 2022 года зафиксированы 29 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 46 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 568, летальных случаев - 5250, выздоровевших - 78 877.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области

В "желтой" зоне: Туркестанская область.

На 24 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 136 288 человек, вторым - 8 702 950.



