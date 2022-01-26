Система Orphus

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 9016 случаев COVID-19

25.01.2022, 08:46 19106
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 9016 случаев COVID-19
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 9016 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в республике подтверждено 1 166 697 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 9016 новых случая заболевания КВИ, из них:
 
в Нур-Султане - 1648;
 
в Алматы - 1501;
 
в Шымкенте - 85;
 
в Акмолинской области - 998;
 
в Актюбинской области - 409;
 
в Алматинской области - 396;
 
в Атырауской области - 567;
 
в ВКО - 229;
 
в Жамбылской области - 113;
 
в ЗКО - 162;
 
в Карагандинской области - 1245;
 
в Костанайской области - 323;
 
в Кызылординской области - 74;
 
в Мангистауской области - 177;
 
в Павлодарской области - 703;
 
в СКО - 263;
 
в Туркестанской области - 123.
 
В Казахстане за сутки 6610 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 000 550 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 25 января лечение от КВИ продолжают получать 154 435 человек (152 994 КВИ+ и 1 441 КВИ-), из них: в стационарах - 10 042 пациента, на амбулаторном уровне - 144 393.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 407, в состоянии крайней степени тяжести - 126, на аппарате ИВЛ - 70.

По данным Минздрава, с 13 марта 2020 года по 24 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 153 летальных случая от КВИ+, 23 января скончались 11 человек.
 
23 января 2022 года зафиксированы 29 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 46 человек выздоровели.
 
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 568, летальных случаев - 5250, выздоровевших - 78 877.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области
 
В "желтой" зоне: Туркестанская область.
 
На 24 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 136 288 человек, вторым - 8 702 950.

 

новости по теме

Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 12 человек

26.01.2022, 08:43 2091
Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 12 человек
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 11 862 новых случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, всего в республике с начала пандемии подтверждено 1 178 559 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 862 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 2352;
 
в Алматы - 2126;
 
в Шымкенте - 157;
 
в Акмолинской области - 976;
 
в Актюбинской области - 467;
 
в Алматинской области - 265;
 
в Атырауской области - 477;
 
в ВКО - 354;
 
в Жамбылской области - 194;
 
в ЗКО - 420;
 
в Карагандинской области - 2058;
 
в Костанайской области - 348;
 
в Кызылординской области - 134;
 
в Мангистауской области - 173;
 
в Павлодарской области - 910;
 
в СКО - 318;
 
в Туркестанской области - 133.
 
В Казахстане за сутки 9360 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего выздоровевших - 1 009 910, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 26 января лечение от КВИ продолжают получать 156 909 человек (155 485 КВИ+ и 1 424 КВИ-), из них: в стационарах - 10 027 пациентов, на амбулаторном уровне - 146 882.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 383 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 134, на аппарате ИВЛ - 71.
 
По данным Минздрава РК, с 13 марта 2020 года по 25 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 164 летальных случая от КВИ+, 24 января скончались 11 человек.
 
24 января 2022 года зафиксированы 172 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 188 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 740, летальных случаев - 5251, выздоровевших - 79 065.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Туркестанская область.
 
На 25 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 146 412 человека, вторым - 8 714 897.

 

За месяц занятость инфекционных коек увеличилась более чем в два раза - Минздрав РК

25.01.2022, 09:37 17266
За месяц занятость инфекционных коек увеличилась более чем в два раза - Минздрав РК
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании правительства рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране. За последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос в 1,5 раза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По ее словам, с начала года в республике коронавирусной инфекцией заболели более 178 тысяч человек. Впервые за весь период пандемии суточная регистрация случаев превысила 16 тысяч, это обусловлено высокой заразностью и скоростью распространения варианта Омикрон. На сегодня вся страна за исключением Туркестанской области находится в "красной" зоне. 
 

За последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос в 1,5 раза. С начала января по сравнению с декабрем заболеваемость увеличилась в 11 раз. Рост заражений отмечается во всех регионах. Резкий рост заболеваемости отразился и на занятости инфекционных стационаров в республике. За последний месяц занятость инфекционных коек увеличилась в 2,1 раза - с 18 до 38%. Занятость более 50% коечного фонда отмечается в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской и Павлодарской областях. Занятость реанимационных коек более 50% отмечается в Нур-Султане", - сказала глава Минздрава.


 
Она сообщила, что на сегодня первым компонентом привито более 9,7 млн человек, вторым - более 9,0 млн. Охвачено 80,2% подлежащего взрослого населения, или 51% от численности населения РК: первым компонентом - 76,4%, вторым - 47,3%.
 
В двух регионах страны - Мангистауской и Костанайской областях отмечается охват вакцинацией ниже 60%. 
 
Охват вакцинацией первым компонентом подростков, беременных и кормящих женщин вакциной Pfizer составил 28,2% подлежащего контингента, вторым - 5,1%.
 
При этом следует отметить, что темпы вакцинации выросли с 7 тысяч в ноябре до 30 тысяч вакцинируемых в сутки в январе.
 
Активно продолжается ревакцинация подлежащего населения. Охват составил 37% (более 1,1 млн человек, подлежит 3,2 млн). За неделю отмечается рост темпов ревакцинации во всех регионах с 26 до 37%.
 
Ажар Гиният напомнила, что в РК по рекомендации Министерства образования и науки и ЮНИСЕФ был пересмотрен формат обучения в организациях образования. Все дошкольные организации, а также учащиеся начальных классов и школы мощностью до 600 учеников обучаются в штатном формате. 
 
В организациях образования свыше 600 учащихся применяется дифференцированный подход к организации обучения, начальная школа работает в штатном режиме. 
 
В вузах и колледжах введен дифференцированный подход: лекции - онлайн, остальные в штатном режиме по гибкому графику.
 

При этом следует отметить, что органами санэпиднадзора будет продолжаться мониторинг исполнения карантинных мер и при выявлении нарушений, как и в первом учебном полугодии, обучение будет переводиться в онлайн формате. В этой связи акиматам областей, городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента необходимо обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в организациях образования для недопущения резкого роста заболеваемости среди учащихся", - отметила Гиният. 

 
Кроме того, с учетом скорости распространения и особенностей течения коронавирусной инфекции, вызванной вариантом Омикрон, был пересмотрен подход к срокам карантина и соответственно сроков изменения статуса в Ashyq. Срок карантина для близких контактных и бессимптомных больных сокращен с 14 до 10 дней. При этом при наличии отрицательного результата ПЦР-исследования, на седьмые сутки карантин завершается. Если по каким-то причинам ПЦР-тест на седьмые сутки не сдан, карантин завершается на 10 день без дополнительной сдачи ПЦР-теста.
 
Также, по ее словам, были рассмотрены и одобрены на МВК следующие подходы к снижению ограничений для субъектов бизнеса. Продолжено дальнейшее внедрение проекта Ashyq на объектах бизнеса. Сняты ограничения по времени работы во всех зонах, для всех объектов, допускающих посетителей как с "зеленым", так и "синим" статусом. При использовании только "зеленого" статуса в Ashyq, независимо от зоны эпидриска, без ограничений проводятся торжественные, памятные, спортивные мероприятия, выставки, форумы; не ограничивается деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов, ТРЦ, торговых сетей.
 
Допускается вход без ограничений при наличии "синего" статуса, независимо от зоны эпидриска, в отели, гостиницы, аэропорты, Ж/Д и автовокзалы, ЦОНы, отделения АО "Казпочта", банки, объекты общественного питания по типу столовых, крытые рынки, образовательные центры, СПА-центры, салоны красоты, межобластные, внутриобластные, городские (регулярные и нерегулярные) перевозки. 
 
Для ряда объектов, где допускается вход посетителей с "синим" статусом:
 
- снимаются ограничения в "зеленой" зоне;
 
- в "желтой" зоне - до 70%; в "красной" зоне - до 60% увеличена заполняемость объектов общепита по типу ресторанов, объектов культуры, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей.
 

За весь период пандемии не было таких масштабных послаблений карантинных мер во всех отраслях бизнеса. И это в свою очередь накладывает особую ответственность и веру в приверженность бизнеса на выполнение установленных алгоритмов безопасной работы", - подчеркнула министр.                 

 
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил продолжить контроль эпидемиологической ситуации. 
 

Вместе с тем с учетом поручения главы государства по пересмотру карантинных ограничений в сторону послабления для бизнеса Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса совместно с НПП "Атамекен" необходимо выработать соответствующие меры. Мы не должны препятствовать работе бизнеса, надо совместно решать возникающие проблемы. Министерству здравоохранения и акиматам нужно усилить работу по вакцинации и ревакцинации", - сказал Смаилов.

 

В Алматы в два раза выросли случаи повторного заболевания COVID-19

24.01.2022, 10:30 33326
АЛМАТЫ. 24 ЯНВАРЯ - В Алматы продолжается увеличение повторных случаев заболевания коронавирусом. Об этом на аппаратном совещании акимата Алматы рассказала главный государственный санитарный врач города Карлыгаш Абдижаббарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С начала текущего года отмечается 16-кратное увеличение заболеваемости среди переболевших, а среди вакцинированных - в 3,6 раз", - уточнила главный санврач мегаполиса.

 
Это, по ее словам, доказывает, что вакцина эффективно защищает от коронавируса, в частности от штамма Омикрон.
 
Она рассказала, что с начала вакцинации в марте прошло года коронавирусом заболели только 2,1% привитых. 
 
Имунная прослойка по-прежнему достаточно низкая. С прошлой недели она увеличилась и составляет 62,4%. Но этого, по словам Абдижаббаровой, недостаточно для создания коллективного иммунитета.
 
Она также добавила, что согласно анализу заболеваемости по возрастам, самая высокая наблюдается среди лиц 20-39 лет. На их долю приходится 40% случаев.
 
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 11 340 новых случаев COVID-19, из них в Алматы - 1953.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено более 11 тысяч заболевших COVID-19

24.01.2022, 08:46 36451
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено более 11 тысяч заболевших COVID-19
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 24 ЯНВАРЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 11 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего подтвержден 1 157 681 случай заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в Нур-Султане - 2512,
 
в Алматы - 1953,
 
в Шымкенте - 180,
 
в Акмолинской области - 1015,
 
в Актюбинской области - 317,
 
в Алматинской области - 354,
 
в Атырауской области - 486,
 
в ВКО - 290,
 
в Жамбылской области - 202,
 
в ЗКО - 372,
 
в Карагандинской области - 1866,
 
в Костанайской области - 265,
 
в Кызылординской области - 124,
 
в Мангистауской области - 134,
 
в Павлодарской области - 980,
 
в СКО - 178,
 
в Туркестанской области - 112.
 
В Казахстане за сутки 5532 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего выздоровело 993 940 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 24 января лечение от КВИ продолжают получать 152 058 человек (150 559 КВИ+ и 1 459 КВИ-), из них: в стационарах - 10 107 пациентов, на амбулаторном уровне - 141 951.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 386 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 124, на аппарате ИВЛ - 71.
 
По данным Минздрава РК, с 13 марта 2020 года по 23 января 2022 года в РК зарегистрировано 13 142 летальных случая от подтвержденного ПЦР-тестом коронавируса; 22 января скончались восемь человек.
 
22 января 2022 года зафиксированы 24 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 38 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 539, летальных случаев - 5249, выздоровевших - 78 831.
 
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Туркестанская область.
 
На 23 января 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 126 541 человек, вторым - 690 027.
 

Сводка эпидситуации в РК: выявлено более 14 тысяч новых больных

23.01.2022, 09:18 57016
Сводка эпидситуации в РК: выявлено более 14 тысяч новых больных
НУР-СУЛТАН. 23 ЯНВАРЯ - За минувшие сутки в Казахстане выявили 14 012 новых случаев заражения коронавирусом, подтвержденных ПЦР-тестированием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В разрезе регионов: Нур-Султан - 3460, Алматы - 2516, Шымкент - 315, Акмолинская область - 1006, Актюбинская область - 414, Алматинская область - 483, Атырауская область - 463, Восточно-Казахстанская область - 593, Жамбылская область - 214, Западно-Казахстанская область - 558, Карагандинская область - 2036, Костанайская область - 244, Кызылординская область - 183, Мангистауская область - 189, Павлодарская область - 1014, Северо-Казахстанская область - 189, Туркестанская область - 135. 
 
Всего в стране с начала пандемии выявили 1 146 341 случай коронавируса.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выздоровели от коронавирусной инфекции 3657 человек. Итого выздоровевших в Казахстане - 988 408.
 
За 21 января в стране зарегистрировано 12 умерших от коронавирусной инфекции. По данным Министерства здравоохранения, летальных исходов от пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-) не зарегистрировано.
 
Зафиксировано 160 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, выздоровели 193 человека. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 85 515, летальных случаев - 5248, выздоровевших - 78 793.
 
Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 146 273 человека (144 799 КВИ+ и 1 474 КВИ-). Из них в стационарах находятся 9747 пациентов, амбулаторно лечатся 136 526 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находится в тяжелом состоянии 361 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 121, на аппарате ИВЛ - 70.
 
На 22 января в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции привиты 9 122 455 человек, вторым - 8 685 213 человек.
 

В Алматы усилены карантинные меры

22.01.2022, 19:14 72131
В Алматы усилены карантинные меры
АЛМАТЫ. 22 ЯНВАРЯ - Главный государственный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова подписала новое постановление об усилении карантинных мер в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вход в спортивно-оздоровительные центры, бани, сауны, бассейны разрешен только лицам, имеющим "зеленый" статус, а также для тем, у кого есть постоянные медицинские противопоказания к вакцинации против коронавирусной инфекции", - говорится в тексте постановления. 


Документ также определяет следующие форматы обучения с 24 января 2022 года:
 
1. в дошкольных организациях - в штатном формате по заявлениям родителей (в "красной", "желтой", "зеленой" зонах);
 
2. в общеобразовательных школах ("красная" зона):
 
  • начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) - в штатном формате;
  • до 600 учащихся включительно - в штатном формате;
  • свыше 600 учащихся - в штатном формате с загруженностью не более 50% от проектной мощности школ;
 
3. во внешкольных организациях, организациях дополнительного образования - в штатном формате; 
 
4. в коррекционных кабинетах (центрах) для детей и взрослых - в штатном формате;
 
5. в вузах и колледжах ("красная" зона) в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика - в штатном режиме по гибкому графику, лекции - онлайн.
 
Также допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.
 
На дистанционную форму работы переводится не менее 70% административного персонала государственных органов, национальных компаний, офисных работников предприятий и организаций всех форм собственности, независимо от проведения вакцинации и ревакцинации сотрудников против СОVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства.
 
Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов минимизировал сантребования на фоне рекордного роста заболеваемости КВИ. 
 

"Мозговой туман" выявили ученые у переболевших COVID-19

22.01.2022, 13:53 77936
МОСКВА. 22 ЯНВАРЯ - Пациенты с COVID-19 могут испытывать "мозговой туман", подобные недуги способны проявляться до девяти месяцев, сообщили исследователи Калифорнийского и Оксфордского университетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ученые уточнили, что при "мозговом тумане" возникают проблемы с памятью и когнитивными способностями. По словам специалистов, такие феномены могут быть связаны с тем, что коронавирусная инфекция влияет на спинномозговую жидкость человека, информирует iz.ru.
 
При этом исследователи в ходе экспериментов обнаружили у пациентов антитела и повышенный уровень белка в этой жидкости, отмечает издание Daily Mail. Доктор биологических наук Университета Пенсильвании Марк Чирильяно, в свою очередь, рассказал, что у каждого третьего человека есть такой комплекс симптомов, однако это говорит о нарушениях в организме.
 
Директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе также обратил внимание на то, что при коронавирусе больше всего страдает кратковременная память. По его словам, при таких симптомах становится сложнее выучить что-то новое, у человека в том числе снижается работоспособность.

 
Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина заявляла, что при инфицировании Омикроном потеря вкуса и обоняния наблюдается реже, чаще наблюдается боль и першение в горле, а также осиплость.
 
Как сообщалось ранее, в Казахстане за сутки зарегистрировано более 15 тыс. новых случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. Всего в стране подтвержден 1 132 329 случаев заболевания.
 

"Спутник Лайт" поступил в Алматы

22.01.2022, 12:52 79291
"Спутник Лайт" поступил в Алматы
Фото: instagram/almaty_zdrav
АЛМАТЫ. 22 ЯНВАРЯ - Российская вакцина "Спутник Лайт" поступила в Алматы и с сегодняшнего дня доступна для вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На склад управления общественного здравоохранения Алматы поступило 12 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт". Препарат предназначен для проведения ревакцинации после полного курса вакцинации. Населению вакцина будет доступна с 22 января текущего года во всех поликлинических организациях города", - сообщили в управлении общественного здравоохранения города. 


В ведомстве напомнили, что "Спутник Лайт" - это векторная вакцина, состав которой аналогичен первому компоненту "Спутника". Ревакцинация проводится через шесть месяцев после полного курса вакцинации. 
 
Таким образом, в настоящее время в Алматы для ревакцинации доступны вакцины QazVac, VeroCell, "Спутник Лайт" и Pfizer. 
 
В управлении уточнили, что ревакцинироваться препаратом Pfizer могут беременные и кормящие женщины, подростки с 12 лет, а также лица старше 60 лет и медицинские работники.
 
Ранее сообщалось, что "Спутник V" нейтрализует активность Омикрона в два раза лучше, чем Pfizer. 
 

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов