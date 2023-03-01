В Казахстане перенесут выходной на День столицы

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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, сообщает пресс-служба - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, сообщает пресс-служба Акорды





Дорогие соотечественники! От всего сердца поздравляю вас с Днем благодарности! Этот праздник олицетворяет непреходящие ценности дружбы, добра и солидарности, которые глубоко укоренены в нашем национальном самосознании", - сказал Токаев.





Он отметил, что День благодарности напоминает нам о том, что в самые тяжелые времена наш народ сохранял единство и сплоченность, оставался верен высоким гуманистическим идеалам, неизменно проявлял милосердие и сострадание.





Сегодня в условиях беспрецедентных глобальных вызовов и масштабных преобразований в нашей стране взаимная поддержка и ответственность каждого гражданина за общее будущее обретают особое значение.





В этот праздничный день хочу выразить искреннюю признательность соотечественникам за честный труд и деятельный патриотизм! Убежден, что, укрепляя общенациональное единство, мы сможем преодолеть любые трудности и построить справедливый, процветающий Казахстан. Желаю всем согражданам крепкого здоровья, счастья и благополучия!" - сказал президент.



