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В Казахстане планируют изменить коды еще нескольких аэропортов

08.06.2020, 13:43 8236
Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют изменить коды еще нескольких аэропортов, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, начиная с 8 июня 2020 года Международному аэропорту Нурсултан Назарбаев присвоен новый код NQZ, который будет отображаться во всех системах бронирования, посадочных талонах, багажных бирках и информационных табло.
 
Как сообщил журналистам председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев, планируется изменить коды аэропортов и других городов - Атырау (GUW), Актау (SCO), Тараз (DMB). 
 

В этом направлении планируем дальше работать с ИАТА", - сказал Ластаев.

 
Он отметил, что раньше была резолюция, согласно которой код не менялся. Чтобы изменить код аэропорта Нур-Султана, были внесены коррективы в резолюцию, которые все страны поддержали. Теперь код возможно изменить при определенных условиях. 
 

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