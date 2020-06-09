Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют изменить коды еще нескольких аэропортов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил журналистам председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Талгат Ластаев, планируется изменить коды аэропортов и других городов - Атырау (GUW), Актау (SCO), Тараз (DMB).

В этом направлении планируем дальше работать с ИАТА", - сказал Ластаев.

Он отметил, что раньше была резолюция, согласно которой код не менялся. Чтобы изменить код аэропорта Нур-Султана, были внесены коррективы в резолюцию, которые все страны поддержали. Теперь код возможно изменить при определенных условиях.

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