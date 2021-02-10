В Казахстане планируют упростить закрытие ИП

Нур-Султан. 9 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане планируют упростить регистрацию и закрытие ИП, передает Kazakhstan Today.

Для индивидуальных предпринимателей разрабатывается приложение "E-Salyq Business". Предусматривается упрощение регистрации и закрытия ИП, представления налоговой отчетности, а также исключение комиссии и оплаты услуг операторов фискальных данных. Данные приложения автоматически формируют отчетность, которую налогоплательщик может подтвердить или откорректировать", - сообщил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Кроме того, он сообщил, что введенный с 2020 года трехлетний мораторий на проверки, снизил кассовую дисциплину.

Недобросовестные предприниматели восприняли данную инициативу как шанс безнаказанно уклоняться от налогов. Только за 2020 год в рамках проводимого нами проекта "Гражданский контроль - требуй чек" в адрес КГД поступило 16,5 тыс. сообщений о нарушениях с видеофиксацией. В этой связи нами инициированы поправки в указ о моратории, в части его нераспространения на проверки по жалобам граждан и недобросовестным субъектам", - отметил министр.

Жамаубаев рассказал, что с текущего года объединены налоги на имущество и землю физлиц, оба налога будут уплачиваться единым платежом. При этом земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов отменен. Для удобства оплаты налогов на собственность для налогоплательщиков разработано мобильное приложение "Е-Salyq Azamat". Приложение позволяет оплачивать налоги без заполнения реквизитов, производить онлайн-пополнение и автозачеты в течение двух минут, управлять переплатой и др.

Также глава ведомства рассказал о дальнейшем совершенствовании законодательства.

Мы намерены расширить перечень субъектов, для которых использование электронных счетов-фактур обязательно. Сейчас выписывают ЭСФ только плательщики НДС, а также в пилотном режиме реализаторы лекарственных средств и золотой руды", - сказал Жамаубаев.

По его словам, комплексная работа проводится по противодействию выводу капитала за рубеж и деофшоризации экономики.

В рамках электронного обмена сведениями с ОЭСР и Национальным банком подписана многосторонняя Конвенция. Планируем с этого года начать обмен информацией с ОЭСР по финансовым счетам наших граждан более чем в 100 юрисдикциях", - проинформировал министр.

Он сообщил, что в свете поручений главы государства по усилению контроля за трансграничной торговлей предлагается усиление административной ответственности в таможенной сфере за недостоверное декларирование товаров. Это позволит сократить количество правонарушений в таможенной сфере.

В этой связи нами предлагается внести поправки в Бюджетный кодекс по пересмотру порядка формирования Перечня плательщиков КПН в РБ", - сказал Жамаубаев.

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