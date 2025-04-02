В Казахстане планируют увеличить максимальные размеры распределяемых сельхозземель
Меры направлены на повышение инвестиционной привлекательности аграрного сектора
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - К депутатам мажилиса обратились отраслевые общественные организации: -Зерновой союз Казахстана, Союз полеводов Казахстана по вопросу отмены постановления правительства по установлению предельных размеров земельных участков, которые могут находиться у одного собственника.
В целях повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель, развития сельских территорий и увеличения числа продуктивных аграрных предприятий прорабатываются вопросы увеличения максимальных размеров распределяемых сельскохозяйственных земель, сохранения прав землепользования и другие меры поддержки для добросовестных землевладельцев", - сообщил премьер-министр Олжас Бектенов, отвечая на запрос депутатов мажилиса.
Для координации данной работы при уполномоченном органе создана рабочая группа с участием представителей акиматов, органов прокуратуры, судебной администрации, органов по противодействию коррупции и НПП "Атамекен".
В настоящее время готовятся предложения местных властей с обоснованиями и расчетами по увеличению максимальных размеров распределяемых участков.
Акиматами Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей внесены расчеты по увеличению максимальных размеров земельных участков. Акиматами остальных областей предложено максимальные размеры оставить без изменений.
Таким образом, указанные меры направлены на повышение инвестиционной привлекательности аграрного сектора, обеспечение эффективного и рационального использования земель с соблюдением социальной ответственности субъектов рынка", - говорится в ответе на депзапрос.
Ранее после проведенной департаментом по управлению земельными ресурсами Западно-Казахстанской области проверки удалось вернуть в госсобственность 4750 гектаров незаконно переданных пастбищных угодий.