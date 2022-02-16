В Казахстане планируют внедрить сертификацию навыков работников

По словам Сарбасова, за последние десять лет прирост ВВП был обеспечен на 62% за счет сферы услуг. Производительность труда в этой сфере значительно ниже, чем в обрабатывающей промышленности.
С 2015 года 37% рабочих мест создано в низкопродуктивных секторах. Только 8% рабочих мест создано высоко-производительными отраслями. В результате сегодня 41% занятого населения устроены в низкопродуктивных и с невысоким уровнем дохода отраслях. В связи с этим основной задачей является увеличение темпов создания стабильных и производительных рабочих мест. Для этого местными исполнительными органами должны быть утверждены региональные карты занятости с перечнем инвестиционных проектов и количеством создаваемых рабочих мест", - сказал он.
Мониторинг создания рабочих мест в министерстве планируют обеспечить через информационную систему, с проверкой данных по налогам, пенсионным и электронным трудовым договорам. Комплекс мер по повышению доходов будет охватывать все категории населения. Помимо повышения зарплаты отдельных категорий гражданских служащих и ежегодной индексации размеров пособий с учетом уровня инфляции будет принят ряд законодательных инициатив. Для развития навыков трудовых ресурсов под потребности экономики будет сформирована система признания профквалификаций и внедрена сертификация навыков работников.
Для самозанятых работников рассматривается регистрация новых форм трудовых отношений и введение специальных налоговых режимов. Кроме того, будут приняты меры по расширению занятости за счет поддержки предпринимательских инициатив и цифровизации инфраструктуры занятости", - проинформировал Акмади Сарбасов.
Ранее сообщалось, что Минтруда РК запустит спецпроект для трудоустройства работников предпенсионного возраста.