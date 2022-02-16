В Казахстане планируют внедрить сертификацию навыков работников

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НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Председатель Национального банка Галымжан Пирматов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о ходе реализации дезинфляционной денежно-кредитной политики и планах Национального банка по стабилизации роста цен с учетом основных рисков во внешнем и внутреннем секторах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент также заслушал отчет о ситуации на валютном и денежном рынках, состоянии золотовалютных резервов страны, а также о предварительной оценке платежного баланса за 2021 год, сообщает Акорда

Пирматов представил Токаеву видение и планы дальнейшего повышения эффективности денежно-кредитной политики, направленные на выполнение его основного мандата – обеспечение финансовой и ценовой стабильности.

После ознакомления с планами Национального банка на 2022 год Касым-Жомарт Токаев дал главе Нацбанка ряд конкретных поручений.



