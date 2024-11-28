В Казахстане политических госслужащих будут наказывать за неисполнение поручений президента

Появилась ложная информация о том, что граждане, находящиеся в едином реестре должников (ЕРД), могут вернуть деньги, переведенные в букмекерские конторы

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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи дал разъяснение для граждан, включенных в единый реестр должников, по поводу перевода денег в букмекерские конторы.





В распространенном 15 ноября 2024 года пресс-релизе Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта содержались разъяснения, которые отдельные СМИ и пользователи социальных сетей неверно интерпретировали. В результате появилась ложная информация о том, что граждане, находящиеся в едином реестре должников (ЕРД), могут вернуть деньги, переведенные в букмекерские конторы", - говорится в сообщении комитета.





В комитете официально опровергли эту информацию и разъяснили, что по новому закону "Об игорном бизнесе" гражданам, включенным в ЕРД, полностью запрещено участвовать в азартных играх и заключении пари.





Если будет выявлено незаконное участие в азартных играх или ставках, организаторы игорного бизнеса привлекаются к административной ответственности. Однако эти административные меры не предусматривают принудительного возврата переведенных денежных средств", - подчеркнули в ведомстве.





Комитет призвал граждан, находящихся в ЕРД, воздерживаться от участия в азартных играх и заключении пари, а также напомнил о необходимости защищать себя от подобных действий.





В ведомстве также пояснили, что комитет не занимается возвратом денежных средств, переведенных на счета букмекерских контор, и не уполномочен предоставлять подобные услуги.





В случае возникновения споров, связанных с возвратом средств, гражданам рекомендуется:





обратиться к субъектам досудебного урегулирования споров;

подать иск в суд в соответствии со статьей 9 Гражданского кодекса.





Также казахстанцам посоветовали регистрироваться исключительно на официальных сайтах лицензированных букмекерских контор. Их список доступен по ссылке





Напомним, Казахстан накрыла волна игромании. Услуги казино, букмекеров и прочих "дилеров азарта" уже заметно превышают услуги в области спорта, культуры или искусства.





9 сентября в Казахстане начал действовать закон об ограничении азартных игр. Он содержит ограничительные и стимулирующие нормы, направленные на снижение игровой зависимости казахстанцев.





Казахстанские сайты будут мониторить на предмет иностранных букмекерских контор и тотализаторов.



