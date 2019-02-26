В Казахстане появились два новых министерства

Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", в соответствии с которым реорганизованы Министерство общественного развития и Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК, передает Kazakhstan Today.

Министерство общественного развития Республики Казахстан реорганизовано путем его преобразования в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в сфере информации от Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан реорганизовано путем его преобразования в Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в сфере связи, информатизации, "электронного правительства", развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг от Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.

Министерство информации и коммуникаций упразднено.

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