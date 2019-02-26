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В Казахстане появились два новых министерства

25.02.2019, 15:36 11233
В Казахстане появились два новых министерства
Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан", в соответствии с которым реорганизованы Министерство общественного развития и Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности РК, передает Kazakhstan Today.
 
Министерство общественного развития Республики Казахстан реорганизовано путем его преобразования в Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в сфере информации от Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.
 
Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан реорганизовано путем его преобразования в Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий в сфере связи, информатизации, "электронного правительства", развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг от Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан.
 
Министерство информации и коммуникаций упразднено.
 

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