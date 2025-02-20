В Казахстане появится центр по расследованию транспортных происшествий Дополнено
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане до конца 2025 года появится специализированный центр по расследованию транспортных происшествий, сообщил в ходе заседания правительства вице-министр транспорта Талгат Ластаев.
Касательно расследования авиационных происшествий - этот параметр входит в число 8 критически важных для оценки безопасности полетов ИКАО и в Казахстане составляет 51%. Среди других показателей он остается самым низким. Для улучшения ситуации до конца текущего года планируется создание специализированного центра по расследованию транспортных происшествий с привлечением высококвалифицированных специалистов и оснащением необходимым оборудованием", - заявил он.
Талгат Ластаев подчеркнул, что безопасность полетов - ключевая задача гражданской авиации.
В Казахстане этот показатель составляет 82% по оценке Международной организации гражданской авиации, что на 11,2% выше среднемирового уровня и сопоставим с показателями стран Западной Европы. В прошлом году Еврокомиссией были полностью сняты все ограничения на полеты по черному списку для казахстанских авиакомпаний в страны Евросоюза", - добавил он.
Дополнено 19.02.2025, 12.24
Проверки в 6 крупных аэропортах Казахстана прошли после крушения самолета азербайджанской авиакомпании, сообщил генеральный директор АО "Авиационная администрация Казахстана" Каталин Раду.
Нами были обследованы шесть аэропортов в порядке приоритетности: Астана, Павлодар, Алматы, Актау, Шымкент, Усть-Каменогорск. Проверка касалась технического состояния аэродромов и их обеспечения для безопасных полетов. Кроме того, были проведены перронные проверки 71 гражданского воздушного судна шести регулярных авиаперевозчиков: Air Astana, SCAT, Qazaq Air, FlyArystan. Также проведен анализ подготовки и предполетного контроля 686 пилотов авиакомпаний", - заявил Раду.
Всего авиационные власти провели свыше 900 проверок. Ограничительные меры приняты в отношении 18 субъектов. Еще 800 проверок запланированы на этот год.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших.
Черные ящики разбившегося самолета были направлены в Бразилию в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий. Позже бортовые самописцы разбившегося самолета вернули в Казахстан. Позже был опубликован предварительный отчет по расследованию крушения самолета близ Актау.