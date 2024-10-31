В Казахстане появятся формирования самообороны

Формирования самообороны образуют местные органы военного управления в период военного положения и в военное время

Фото: gov.kz

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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис Казахстана одобрил в первом чтении поправки в закон о территориальной обороне Республики Казахстан, - Мажилис Казахстана одобрил в первом чтении поправки в закон о территориальной обороне Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.





Законопроектом вводятся новые для казахстанской системы обороны понятия: "формирование самообороны" и "доброволец". Цель основного законопроекта заключается в повышении обороноспособности страны, обеспечении безопасности населения, объектов территориальной обороны и защите территории республики в период мобилизации, военного положения и в военное время", - проинформировали в мажилисе.





Формирования самообороны образуют местные органы военного управления в период военного положения и в военное время.





Под добровольцами же понимаются граждане Казахстана, на добровольной основе зачисленные в формирования самообороны. В их числе будут лица, подлежащие и не подлежащие мобилизации, которые не призваны в ряды Вооруженных сил на момент создания формирования самообороны. Они будут привлекаться к выполнению задач по охране и обороне населенных пунктов, объектов территориальной обороны, строительству оборонительных сооружений, проведению эвакуационных мероприятий и других. Отдельные формирования самообороны из добровольцев могут включаться в состав ВС для выполнения боевых задач.





Также сопутствующим проектом вносятся поправки в Предпринимательский кодекс и пять законов. Ими закрепляются компетенции соответствующих госорганов (МВД, КНБ, МЧС, МИО) в сфере территориальной обороны.



