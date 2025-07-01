30.06.2025, 15:30 24301
В Казахстане появятся формирования самообороны: Токаев подписал закон
Фото: кадр из видео
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О территориальной обороне Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.
Закон обеспечивает правовое регулирование общественных отношений и установление организационно-правовых основ государственной политики в сфере территориальной обороны Республики Казахстан. Наряду с этим закон регламентирует вопросы материального обеспечения территориальной обороны. Внедрен государственный контроль в данной сфере с наделением Министерства обороны соответствующими функциями", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что документ направлен на формирование эффективной системы территориальной обороны и обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Также заложены принципы единства подходов к организации и достаточности финансирования соответствующих мероприятий.
В Казахстане имеется практический опыт их применения в период пандемии COVID-19, в устранении последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в 2020 году, тушении лесного пожара в Костанайской области в 2022 году, устранении последствий паводков на северо-западе Казахстана в 2024 году", - добавили в Акорде.
Также главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам территориальной обороны".
Ранее Токаев озвучил руководящему составу Минобороны приоритетные задачи.
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01.07.2025, 10:38 3751
На строительство и модернизацию системы водоснабжения Казахстана выделено 188 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Республики Казахстан Ерсайын Нагаспаев на заседании правительства доложил о работе по обеспечению городов и сел питьевой водой, передает корреспондент агентства.
В этом году из республиканского бюджета и специального фонда выделено 188 миллиардов тенге на реализацию 445 проектов по водоснабжению. В рамках программы ведутся строительно-монтажные работы, а также осуществляется реконструкция и расширение водопроводных сетей", - сообщил министр.
По его словам, уже проведены работы по реконструкции и расширению существующих сетей протяженностью более 8,5 тысячи километров.
В Астане построена насосно-фильтровальная станция и проведена реконструкция магистрального водовода на сумму 118 миллиардов тенге. В Атырау завершена реконструкция фильтровальной станции на сумму 17 миллиардов тенге, В Костанае и Кокшетау завершается модернизация водоочистных сооружений", - проинформировал Нагаспаев.
По данным министра промышленности и строительства, в Казахстане степень износа оборудования в канализационно-очистных сооружениях достигла 65%. На реконструкцию новых и модернизацию существующих систем водоотведения в этом году из бюджета выделено 25 миллиардов тенге, в том числе на КОС Кызылорды - 720 миллионов тенге и Ленгера - 1 миллиард тенге. В Актау, Атырау, Каркаралинске и Каражале также реализуются 4 проекта по канализационно-очистным сооружениям.
До 2029 года в рамках национального проекта запланировано проведение масштабной модернизации сетей водоснабжения и водоотведения с целью снижения уровня их изношенности. В частности, уровень износа водопроводных сетей планируется снизить с текущих 39% до 33%, а износ систем водоотведения - с нынешних 65% до 41%", - заявил Ерсайын Нагаспаев.
Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов сообщил, что в этом году реализуется 31 проект по строительству и реконструкции объектов группового водоснабжения в десяти областях страны. Работы ведутся в Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, а также в области Улытау.
Предусмотрено строительство более 2,6 тысячи километров водопроводов. Это позволит улучшить водоснабжение в 468 населенных пунктах, где проживает около 1,3 миллиона человек. Из них 53 села (около 38 тыс. человек) впервые будут подключены к централизованной системе водоснабжения", - сказал министр.
Он отметил, что общий объем финансирования проектов в 2025 году составил 100,9 миллиарда тенге. Из них 38,2 миллиарда тенге выделено из Национального фонда, 59,3 миллиарда тенге - из специального государственного фонда и 3,4 миллиарда тенге - из республиканского бюджета.
30.06.2025, 19:37 58836
В Казахстане по 11 видам спорта не завоевано ни одной медали при затратах в 4 млрд тенге
Фото: depositphotos
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Завершился государственный аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на воспитание и подготовку спортсменов, сообщает пресс-служба Высшей аудиторской палаты.
Госаудит установил ряд проблем и недостатков в регулировании сферы спорта высших достижений и подготовки спортивного резерва.
За годы независимости в РК были приняты 3 концепции, 4 госпрограммы и 1 комплексный план по развитию физкультуры и спорта. Однако, несмотря на масштабную нормативную базу, не был сформирован системный подход к развитию спорта высших достижений.
Недостатки наблюдаются и в научно-методическом обеспечении. Министерством не проводилась научно-исследовательская работа в области спорта, а этапные планы не учитывали современные подходы к подготовке спортсменов и медико-научному сопровождению. Нарушения выявлены и в формировании перечня приоритетных видов спорта: решения принимались без комплексного анализа и часто зависели от интересов спортивных федераций. В результате финансирование осуществлялось без учета потенциала, результатов и ресурсной базы. По некоторым неолимпийским видам спорта выделено больше средств, чем на олимпийские дисциплины аналогичной группы.
Аудит показал, что по 6 летним олимпийским видам спорта не были утверждены комплексные целевые программы. Кроме того, по 19 из 46 летних олимпийских видов спорта отсутствуют программы подготовки спортсменов в спортивных организациях. Из них по 5 видам из-за слабой подготовки и низкого уровня конкуренции спортсмены даже не участвовали в олимпийских отборочных турнирах, выступая лишь на других международных соревнованиях, не дающих права квалификации на Олимпиаду. При этом с 2022 по 2024 годы на их подготовку и содержание было потрачено около 2 млрд тенге из бюджета.
Существует нехватка тренеров по олимпийским видам спорта, тогда как по неолимпийским направлениям штаты раздуваются, поскольку они чаще дают медали и бонусы.
Несмотря на рост количества медалей, эффективность затрат на спорт снижается. По 11 видам спорта за 2022-2024 годы не завоевано ни одной медали при затратах около 4 млрд тенге. Система подготовки резервов остается недостаточно эффективной: нет прозрачного отбора в ДЮСШ, не ведется единый цифровой учет спортсменов и тренеров, а медицинское сопровождение устарело и не охватывает всех.
На премии административному персоналу дирекции развития спорта в 2021-2024 годах было направлено более 3,5 млрд тенге. В ряде случаев суммы выплат превышали фонд заработной платы, а средняя премия на человека в год составила 7,7 млн тенге. При этом доплаты за качество учебно-тренировочного процесса выдавались даже сотрудникам, не причастным к подготовке спортсменов.
Всего по итогам аудита выявлены нарушения на сумму порядка 17 млрд тенге. В их числе:
- финансовые нарушения - 348 млн тенге;
- неэффективное планирование - 2,8 млрд тенге;
- неэффективное использование средств - 13,7 млрд тенге.
Установлено 56 системных недостатков и 270 процедурных нарушений.
157 материалов аудита направлены для рассмотрения вопроса об административной ответственности.
Ранее о наличии системных коррупционных рисков, препятствующих развитию отечественного спорта и достижению высоких показателей на мировой спортивной арене, заявило Агентство по противодействию коррупции РК.
30.06.2025, 19:14 60781
Руководителей частных детсадов будут наказывать за наем неквалифицированных воспитателей
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах совместного заседания палат парламента министр просвещения РК Гани Бейсембаев рассказал, что ведомство планирует ужесточить ответственность в отношении руководителей частных дошкольных организаций за некачественное оказание услуг педагогами, передает корреспондент агентства.
Мы предложили законодательно повысить ответственность руководителей частных организаций, которые принимают на работу (неквалифицированных педагогов. - Прим. ред.), потому что отследить всех просто невозможно всех. Поэтому законодательно, наверное, мы будем думать о закреплении ответственности руководителей частных организаций", - сказал министр.
Гани Бейсембаев также рассказал, что в этом году планируется проверить все государственные и частные организации образования на коррупционные риски.
В этом году, когда мы впервые внедрили единую базу очередности среди организаций дошкольного образования, мы выявили около 20 тысяч "мертвых душ", что помогло только в двух регионах сэкономить 20 миллиардов тенге", - отметил министр.
Ранее сообщалось, что на воспитателя детсада в Павлодаре завели уголовное дело за жестокое обращение с детьми.
Напомним, в Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
30.06.2025, 19:13 62406
В Карагандинской области ГРЭС оштрафовали на 55 млн тенге
Все штрафы взысканы
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Караганда. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По требованию специализированной природоохранной прокуратуры Карагандинской области департаментом экологии проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "ГРЭС "ТОПАР", сообщает пресс-служба департамента экологии региона.
Выявлено, что рекультивация золоотвала (секция № 4Б) на 53% площади произведена без экологического разрешения и без положительного заключения госэкспертизы", - говорится в сообщении.
По результатам проверки наложены штрафы на общую сумму 55,7 млн тенге. Все штрафы взысканы.
30.06.2025, 17:09 71816
Президент назначил председателей и судей кассационных судов Казахстана
Фото: pexels
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на должности председателей и судей кассационных судов Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
На должность председателя кассационного суда по гражданским делам назначен Смайлов Аскар Спартакович с освобождением от должности председателя Алматинского городского суда.
Жумагулов Акан Маратович назначен на должность председателя кассационного суда по уголовным делам с освобождением от должности председателя суда города Астаны.
Председателем кассационного суда по административным делам назначен Нажмиденов Берик Тулеутаевич.
С полным списком судей по регионам можно ознакомиться здесь.
30.06.2025, 16:38 75691
Упразднение местной полицейской службы и промышленное использование конопли: Токаев подписал ряд законов
Фото: Акорда
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в законы по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел, сообщает Акорда.
В частности, глава государства одобрил поправки в законы "Об органах внутренних дел Республики Казахстан", "О правоохранительной службе", "О жилищных отношениях", "О профилактике правонарушений", "О дактилоскопической и геномной регистрации" и другие.
Первый блок поправок направлен на совершенствование вопросов прохождения правоохранительной службы.
Второй блок поправок направлен на повышение социальной защищенности сотрудников правоохранительных, специальных госорганов, органов гражданской защиты и военнослужащих.
Третий блок поправок направлен на совершенствование деятельности органов внутренних дел.
В частности, в новом законе уточнены цели, задачи и принципы законодательства в сфере деятельности органов внутренних дел, а также компетенция уполномоченных государственных органов.
В целях совершенствования организации деятельности полиции упразднена местная полицейская служба.
Четвертый блок поправок предусматривает меры по промышленному использованию конопли, а также обеспечению профилактики правонарушений.
Закон устанавливает компетенцию правительства по определению сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотиков, и определяет порядок ее промышленной переработки", - уточняет Акорда.
Напомним, сегодня Токаев также подписал указ о реорганизации Антикоррупционной службы, закон, усиливающий контроль за долевым строительством и закон о фондах целевого капитала и эндаумент-фондах.
30.06.2025, 16:13 80416
В Казахстане реорганизуют Антикор
Фото: gov.kz
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по совершенствованию системы государственного управления", сообщает Акорда.
Реорганизовать Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции путем присоединения к Комитету национальной безопасности Республики Казахстан", - сообщается в тексте документа.
Также постановляется образовать ведомство КНБ - службу по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Передать Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы функции и полномочия реорганизованного Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры. Определить Комитет национальной безопасности Республики Казахстан и Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы правопреемниками прав и обязательств Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями", - говорится в указе.
Ранее проблемы в работе силовых органов выявила администрация президента.
30.06.2025, 16:11 77926
Больничные листы переводят в цифровой формат в Казахстане
Фото: unsplash.com
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Астана. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане больничные листы переводят в электронный формат, документ уже можно потребовать онлайн, сообщила в кулуарах парламента министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.
По ее словам, приказ уже подписан, теперь идет его поэтапная реализация.
У каждого гражданина есть полное право требовать свой больничный лист онлайн. Сейчас в обороте находятся обе формы - бумажная и электронная. Теперь мы поэтапно переходный период должны будем завершить и перейти полностью на выдачу только онлайн больничных", - цитирует министра Zakon.kz.
Пока действует переходный период, однако в будущем бумажные больничные полностью исчезнут.
Альназарова добавила, что функционал уже реализован в медицинских информационных системах и больничный лист можно получить электронно.
Если есть необходимость получить электронный больничный лист, это право сегодня полностью реализуется", - приводит слова Альназаровой Tengrinews.
Ранее сообщалось, что все медицинские данные казахстанцев соберут в единую базу. Также в стране переведут в цифровой формат санитарные книжки и 8 справок, автоматизируют оплату медицинских услуг и проведут цифровизацию учета и движения лекарственных средств и медицинских изделий.
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