В Казахстане празднуют День государственных символов

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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Государственные символы Республики Казахстан были утверждены 4 июня 1992 года. Конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан" был принят 4 июня 2007 года. В соответствии с этим законом ежегодно 4 июня празднуется День государственных символов.





Государственные символы - это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет. В Республике Казахстан государственными символами являются - государственный флаг, государственный герб и государственный гимн.





Государственный флаг представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым - парящий орел. У древка - вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента - цвета золота. Автор государственного флага - заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.





Государственный герб имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки. Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в нижней части надпись "Казакстан". Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических коней, а также надписи "Казакстан" - цвета золота. Авторами государственного герба являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов.





Государственный гимн, ранее известный как песня "Менін Казакстаным", был утвержден парламентом страны 6 января 2006 года. Музыка - композитора Шамши Калдаякова, слова - Жумекена Нажимеденова и Нурсултана Назарбаева.