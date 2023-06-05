04.06.2023, 09:13 30686
В Казахстане празднуют День государственных символов
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Государственные символы Республики Казахстан были утверждены 4 июня 1992 года. Конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан" был принят 4 июня 2007 года. В соответствии с этим законом ежегодно 4 июня празднуется День государственных символов.
Государственные символы - это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет. В Республике Казахстан государственными символами являются - государственный флаг, государственный герб и государственный гимн.
Государственный флаг представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца с лучами, под которым - парящий орел. У древка - вертикальная полоса с национальным орнаментом. Изображение солнца, его лучей, орла и национального орнамента - цвета золота. Автор государственного флага - заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков.
Государственный герб имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака на голубом фоне, от которого во все стороны в виде солнечных лучей расходятся уыки. Справа и слева от шанырака расположены изображения мифических крылатых коней. В верхней части расположена объемная пятиконечная звезда, а в нижней части надпись "Казакстан". Изображение звезды, шанырака, уыков, мифических коней, а также надписи "Казакстан" - цвета золота. Авторами государственного герба являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Валиханов.
Государственный гимн, ранее известный как песня "Менін Казакстаным", был утвержден парламентом страны 6 января 2006 года. Музыка - композитора Шамши Калдаякова, слова - Жумекена Нажимеденова и Нурсултана Назарбаева.
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05.06.2023, 12:08 2821
Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага
Фото: Акорда
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен", сообщает Акорда.
Обращаясь к собравшимся, Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственные символы являются ярким олицетворением суверенитета и государственности.
Небесно-голубой флаг, герб и гимн священны для всего нашего народа. Независимость - это наша главная ценность, а гордо возвышающийся стяг служит воплощением высокого авторитета страны. В тяжелые времена единое знамя объединяло наших предков. Белый стяг Абылай хана сплотил воедино весь казахский народ. Флаг лидеров движения Алаш призывал к мужеству и вызывал чувство гордости. Мы продолжаем славное дело наших отцов. Сегодня флаг независимого Казахстана гордо реет возле здания Организации Объединенных Наций. Он побывал над Землей вместе с нашими космонавтами, альпинисты вознесли его над самой высокой точкой мира, он не раз поднимался на спортивных мероприятиях под звуки нашего государственного гимна. Во всем мире узнаваем наш небесно-голубой стяг", - заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что долг каждого гражданина - чтить священные символы. В этом контексте он указал на воспитательное значение сегодняшней церемонии.
Мы никому не позволим посягать на наши священные ценности. В этом году усилены меры наказания за надругательство над государственными символами. Особое внимание следует уделить разъяснительной работе среди населения. Патриотизм начинается именно с уважения к государственной символике. Мы даем хороший пример подрастающему поколению, прославляя наши государственные символы и воспитывая его в духе патриотизма и созидания. Поэтому сегодняшнее мероприятие имеет огромное просветительское и воспитательное значение", - сказал Токаев.
Как заявил президент, государственные символы олицетворяют историю, самобытность и светлые устремления нашего народа в будущее.
Они несут в себе колоссальный заряд энергии, который объединяет всех граждан Казахстана, укрепляет нашу общенациональную идентичность. Во время больших праздников и знаковых спортивных побед в наших сердцах сильнее разгорается пламя любви к Родине, мы острее чувствуем гордость за свою страну. Почитание государственных символов является ярким показателем высокой гражданственности и подлинного патриотизма. Флаг, герб, гимн - это слава нашего государства и честь нашего народа. Они дают нам силу твердо идти вперед и добиваться высоких целей", - подчеркнул президент.
В ходе церемонии 12 лучших выпускников военных вузов получили офицерские погоны из рук президента.
В завершение роты почетного караула службы государственной охраны, Министерства обороны, Министерства внутренних дел прошли торжественным маршем перед президентом и участниками церемонии.
05.06.2023, 10:06 5661
Токаев выступит на сессии международного форума "Астана"
Участники форума обсудят вопросы изменения климата, нехватки продовольствия и энергетической безопасности
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе президента Казахстана сообщили о рабочих планах Касым-Жомарта Токаева на предстоящую неделю.
По информации Акорды, 5 июня президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии поднятия государственного флага.
В ходе церемонии президент Казахстана - верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан вручит офицерские звания лучшим выпускникам военных вузов", - уточнили в пресс-службе.
8 июня глава государства выступит на пленарной сессии международного форума "Астана".
Участники форума, проходящего под тематикой "Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса", обсудят вопросы изменения климата, нехватки продовольствия и энергетической безопасности.
Среди высоких гостей форума - эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Алисджабана, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие.
На полях форума президент проведет ряд двусторонних встреч.
05.06.2023, 09:40 6061
В Казахстане насчитывается 44 проблемных стройобъекта с долевым участием
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на сегодняшний день насчитывается 44 проблемных объекта с долевым участием. Об этом стало известно в ходе заседания республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
На сегодняшний день по республике насчитывается 44 проблемных объекта с долевым участием. Министерством индустрии и инфраструктурного развития в целях регулирования вопросов долевого строительства подготовлен пакет стимулирующих и ужесточающих поправок. Основные стимулирующие меры предусматривают упрощение требований к застройщикам. Это позволит строительным компаниям узаконить свою деятельность путем получения гарантии Казахстанской жилищной компании и разрешения акиматов", - сообщили в правительстве.
Отмечается, что ужесточающие меры направлены на формирование прозрачного механизма привлечения денег дольщиков. Среди них: регистрация всех связанных с приобретением строящегося жилья договоров в ЦОНах, увеличение штрафных санкций за незаконное привлечение денег дольщиков с дальнейшим приостановлением строительства, запрет на рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков и т.д.
Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что в предстоящие годы планируется обеспечить новым жильем более 1 млн семей. Для достижения поставленной задачи до конца 2029 года предусмотрен ежегодный рост ввода жилья по республике на 200 тысяч кв. метров. В частности, в текущем году планируется завершить 15,3 млн кв. метров, или свыше 143 тысяч квартир.
Для своевременного проведения работ акиматами утверждены дорожные карты с указанием конкретных объектов и сроков их реализации. Министерство в свою очередь ведет ежемесячный мониторинг по каждому вводимому объекту. По итогам 4 месяцев общереспубликанский плановый показатель перевыполнен на 19%: построено 4,3 млн кв. метров при плане в 3,6 млн кв. метров - 36,6 тысячи квартир.
Премьер-министр подчеркнул, что главой государства поставлена задача по вводу 111 млн кв. метров нового жилья до 2029 года. В частности, за прошлый год свыше 130 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия.
Здесь можно отметить положительные примеры в Астане, Алматы и Алматинской области, где планы ввода жилья были перевыполнены. При этом в области Улытау, Северо-Казахстанской и Атырауской областях планы не были достигнуты", - указал Алихан Смаилов.
Он отметил, что по итогам 4 месяцев текущего года уже есть отставание от плана в областях Абай, Улытау и Мангистау.
Вопрос обеспечения жильем, особенно уязвимых слоев населения, имеет большую социальную значимость. Наиболее остро данный вопрос ощущается в крупных городах. В настоящее время на учете нуждающихся в жилье из государственного жилфонда состоят свыше 600 тыс. человек. Данный вопрос должен решаться системно и поэтапно. Для этого у нас есть целый ряд направлений в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры", - сказал премьер-министр.
Глава правительства указал, что одной из наиболее важных проблем здесь является недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой.
С этой проблемой сейчас столкнулась столица. В Астане имеется недостаток энергоресурсов, стоит вопрос обеспеченности водой. Из-за этого были снижены запланированные объемы ввода жилья. Для недопущения подобных ситуаций всем акиматам необходимо провести соответствующий анализ перспективного развития своих населенных пунктов", - отметил Алихан Смаилов.
Он подчеркнул, что зачастую проблемы планирования выявляются при вводе жилья, поэтому решать вопросы инфраструктуры необходимо еще на этапе выделения участка и выдачи разрешения на строительство.
Алихан Смаилов также добавил, что в последнее время поступает большое количество жалоб населения на качество строительных работ, нарушение планов застройки городов, несвоевременный ввод объектов.
К примеру, владельцы квартир жилищного комплекса "Будапешт" в Астане столкнулись с отсутствием теплоснабжения перед началом зимнего периода в прошлом году. В Шымкенте построенный только пять лет назад по госпрограмме многоквартирный дом уже покрылся глубокими трещинами, лифты постоянно не работают. В Алматы выявлено свыше 150 фактов нарушений законодательства при застройке горной местности, вдоль водоемов и на особо охраняемых территориях", - перечислил премьер-министр.
По его словам, распространенной проблемой является и отсутствие разрешительных документов при строительстве. В строящемся жилом комплексе "Толеби Резиденс" в Алматы нет соответствующих документов на строительство.
Только в Астане сейчас возводится порядка 90 жилых комплексов без необходимого пакета документов. Как известно, суд вынес решение по сносу почти готового жилищного комплекса "Дублин", строительство которого велось без разрешительных документов", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Как отметил глава правительства, также необходимо извлечь опыт из произошедшего разрушительного землетрясения в Турции.
Неоднократно поднимался вопрос ужесточения мер строительного контроля, особенно в сейсмически активных зонах. Принимались определенные меры, но их недостаточно. Все эти вопросы должны быть учтены в рамках разрабатываемого Строительного кодекса", - сказал Алихан Смаилов.
В заключение он отметил необходимость обеспечить полное и своевременное исполнение всех предусмотренных на этот год планов по вводу жилья и инженерной инфраструктуры, а также учесть вышеуказанные недостатки в работе. Кроме того, премьер-министр поручил в месячный срок принять меры по запуску механизма финансирования комплексной застройки с выделением жилья для очередников и до 1 сентября провести актуализацию списка очередников на соответствие установленным требованиям.
04.06.2023, 09:21 29816
Токаев поздравил казахстанцев с Днем государственных символов
Фото: Акорда
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев опубликовал на своей официальной странице в Twitter поздравление с Днем государственных символов
Поздравляю соотечественников с Днем государственных символов! Наши Флаг, Герб и Гимн наполнены глубоким содержанием и вызывают в каждом из нас чувство гордости и ответственности за страну. Чтить государственные символы - долг любого гражданина и патриота!" - написал президент.
Государственные символы Республики Казахстан были утверждены 4 июня 1992 года. Конституционный закон "О государственных символах Республики Казахстан" был принят 4 июня 2007 года. В соответствии с этим законом ежегодно 4 июня празднуется как День государственных символов.
03.06.2023, 11:11 41411
Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Нарендре Моди и народу Индии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате железнодорожной катастрофы, сообщила пресс-служба Акорды.
С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о страшной железнодорожной катастрофе в Баласоре, в штате Одиша, повлекшей большие человеческие жертвы. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот скорбный час мы вновь подтверждаем нашу солидарность с народом Индии", - говорится в телеграмме.
Напомним, более 280 человек погибли в результате столкновения поездов в Индии. Около тысячи получили ранения.
Столкновение поездов произошло в пятницу недалеко от города Баласор в Индии. 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.
03.06.2023, 10:39 42596
ВОЗЖ даст Казахстану рекомендации по восстановлению статуса по ящуру
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В июне Казахстан получит подробный отчет Всемирной организации здоровья животных о текущей обстановке по ящуру на территории страны с соответствующими рекомендациями. На основании документа ветеринарной службой будет разработан план мероприятий по устранению имеющихся недоработок с последующей подачей заявки на получение статуса благополучия по ящуру с вакцинацией для ряда регионов республики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.
Напомним, с 10 по 14 апреля в Казахстане находились эксперты ВОЗЖ, которые оценили эффективность ветслужбы, а также программы контроля и борьбы с ящуром и классической чумой свиней.
В мае ВОЗЖ проинформировала МСХ, что по итогам проведенной миссии Казахстан не соответствует требованиям по восстановлению своего зонального статуса благополучия по ящуру с вакцинацией. Одной из причин стал короткий промежуток времени между началом вакцинации и подачей заявки в ВОЗЖ, что не позволяет определить эффективность принятых мер", - пояснили в ведомстве.
Вместе с тем сообщается, что в мае на Генеральной сессии Ассамблеи делегатов ВОЗЖ были переподтверждены и опубликованы на сайте статусы благополучия с вакцинацией юго-восточных областей Казахстана.
Ранее, в 2022 году, вспышка ящура на территории Карагандинской области привела к приостановке статуса зоны благополучной по ящуру без вакцинации. По результатам проведенных лабораторных исследований в очаге выявлен тип - О/Ind 2001, который ранее не регистрировался в стране, но циркулирует на протяжении последних 3 лет на территории РФ, Монголии и Китая. Чтобы не допустить распространение ящура по территории Казахстана, министерством с учетом мнения бизнеса и ученых было принято обоснованное решение о переходе на вакцинацию всего восприимчивого поголовья северо-западных и центральных областей республики, с последующим изменением статуса ВОЗЖ на благополучные зоны по ящуру с вакцинацией. Профилактическая вакцинация всего поголовья проходила с мая по август 2022 года. После ее завершения Минсельхозом направлена заявка в ВОЗЖ на восстановление статуса, которая не была поддержана", - уточнили в МСХ.
По данным ведомства, на сегодняшний день, несмотря на сложившуюся ситуацию с ящуром, животноводческая продукция экспортируется в страны Центральной Азии, Персидского залива, Ближнего и Дальнего Востока. Кроме того, министерством ведется работа по снятию введенных экспортных ограничений Китаем и Россией.
В частности, в рамках визита в КНР глава МСХ провел двусторонние встречи с руководством Главного таможенного управления Китая по вопросам признания регионализации Казахстана. По итогам переговоров достигнуты договоренности о пересмотре соответствующих процедур. Второй раунд переговоров запланирован на июль.
В рамках рабочего визита в Москву министр сельского хозяйства встретился с главой МСХ РФ и руководителем Россельхознадзора по вопросу снятия временных ограничений на экспорт отечественного мяса и мясной продукции на территорию России.
Как сообщалось ранее, в прошлом году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В июле в Алматы был подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
В ноябре прошлого года агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным, в котором ученый рассказал о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.
03.06.2023, 09:50 35381
Премьер-министр РК и вице-президент Европейской комиссии обсудили вопросы укрепления сотрудничества
Фото: primeminister.kz
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы укрепления сотрудничества Казахстана и Евросоюза в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении инвестиционного партнерства и диверсификации взаимной торговли с Евросоюзом. При этом все большее значение в последние годы приобретает взаимодействие в области критических сырьевых материалов.
Алихан Смаилов напомнил, что в прошлом году на полях конференции COP-27 совместно с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен был подписан меморандум о сотрудничестве в данном направлении. А несколько недель назад в Алматы состоялся обмен дорожными картами по реализации данного меморандума с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.
Документ предусматривает практические меры по укреплению нашего партнерства в реальных секторах экономики, ключевым элементом которого является внедрение "зеленых" технологий. Это, несомненно, придаст дополнительный импульс реализации наших общих целей в этой области", - сказал премьер-министр.
Со своей стороны Марош Шефчович отметил готовность Евросоюза продолжать практическую реализацию всех достигнутых ранее договоренностей.
Мой визит в республику подтверждает, что мы в Европейском союзе видим Казахстан как очень важного стратегического партнера. Мы рады увеличению нашего взаимного товарооборота и гордимся быть одним из крупнейших инвесторов в вашу страну. В рамках моего визита все встречи с вашими министрами проходили успешно. Мы обсуждали общие проекты, над которыми можем работать вместе. У нас общая повестка в части того, как установить еще более тесное сотрудничество", - сказал Марош Шефчович.
02.06.2023, 19:24 96761
На каком этапе находится работа по строительству АЭС в Казахстане
Фото: pixabay.com
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Алматы. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - О статусе и ходе работ по выбору и оценки площадки для строительства АЭС рассказал генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин в ходе круглого стола "Развитие атомной энергетики в Казахстане и международный опыт" в Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.
24 мая 2022 года на заседании межведомственной комиссии по развитию атомной отрасли Казахстана было предложено выбрать районом строительства село Улькен Алматинской области и определить мощность АЭС до 2800 МВт", - сказал Жантикин.
Он напомнил, что по закону район размещения атомной электростанции необходимо утвердить решением правительства Казахстана. Соответственно, решение принимается по согласованию с местным представительным органом.
Поэтому 15 ноября 2022 года мы выехали в Конаев, сделали презентацию депутатам маслихата Алматинской области и получили одобрение", - продолжил Жантикин.
Он добавил, что принято решение о проведении общественных слушаний с населением поселка Улькен.
По его словам, на сегодня получены ценовые предложения на выполнение работ по характеризации потенциальных площадок АЭС от местных и зарубежных специализированных организаций: KHNP - Корея, Assystem - Франция, от КазНИПИЭнергопром и Национального ядерного центра.
В 2019-2021 годы Казахстаном были получены технико-коммерческие предложения ведущих вендоров и составлен шорт-лист из китайской CNNC, российской "Росатом", французской EDF и южнокорейской KHNP. Почему рассматриваются технологии именно этих четырех производителей, объяснила замдиректора департамента атомной энергетики и промышленности министерства энергетики Казахстана Гульмира Мурсалова.
В мире производителей реакторных технологий типа легководных не так много. В связи с тем что Казахстане в настоящее время нет в эксплуатации атомных электростанций, то для нас все-таки приемлемо будет на первом этапе рассматривать уже имеющий опыт эксплуатации, референтные технологии. Мы выбрали к рассмотрению легководные реакторы большой мощности (1000-1200 МВт)", - пояснила Мурсалова.
Она отметила, что "Казахстанские атомные электрические станции" проводили исследование, рассматривали более 13 технологий от шести мировых производителей, из них наиболее подходящими для применения в Казахстане были выбраны четыре производителя.
По словам Мурсаловой, Казахстан при выборе ориентируется на безопасность технологии. В этом поддержку оказывает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). В конце марта Казахстан посетила группа экспертов МАГАТЭ по оценке готовности Казахстана к принятию решения по строительству АЭС.
Эксперты МАГАТЭ оценили по 19 инфраструктурным направлениям готовность Казахстана к такому важному решению. В соответствии с методологиями МАГАТЭ весь процесс делится на три этапа. По первому этапу эксперты МАГАТЭ провели оценку, по результатам которой был отмечен высокий прогресс Казахстана к готовности к принятию решения по строительству АЭС", - заключила спикер.
По данным Тимура Жантикина, если в этом году будет выбран поставщик и издано постановление правительства по району размещения АЭС, то разработка ТЭО будет завершена в 2025 году и его представят на госэкспертизу.
При положительном решении госэкспертизы ТЭО направляется в правительство для принятия постановления о строительстве АЭС. После чего начнется разработка и экспертиза проектно-сметной документации.
Завершение строительно-монтажных работ предстоит в 2034 году, а ввод в эксплуатацию станции ожидается в 2035 году.
Почему мы выбрали станции до 2,8 ГВт? По нашим расчетам, которые мы еще в 2018 году получили, ожидался дефицит базовой мощности на юге до 2,7 ГВт. Учитывался износ электроэнергетического оборудования при моделировании развития энергосистемы Казахстана. Исходя из сложившихся балансов дефицит базовой мощности по объединению Север - Юг составит к 2030 году - 1,8 ГВт, к 2035 году - 3,2 ГВт, к 2050 году - 5 ГВт", - пояснил Жантикин.
Он добавил, что, соответственно, для покрытия дефицита базовой мощности необходимо строительство АЭС как минимум с двумя блоками мощностью до 1400 МВт.
Напомним, в апреле министр энергетики Республики Казахстана Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства заявил, что Казахстану необходимо строительство атомной электростанции.
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